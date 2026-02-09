QUIZ na dobry początek tygodnia! Pytamy o kultowe cytaty

Czy pamiętasz cytaty z kultowych polskich filmów? Rodzime kino pełne było momentów, które przeszły do historii i naszej pamięci. W naszym quizie sprawdzimy, jak dobrze je znasz!
Czy rozpoznasz słynne teksty, które przez lata stały się częścią polskiej kultury filmowej? A może kilka z nich cię zaskoczy i podstępnie zmyli? To doskonały sposób, by rozpocząć tydzień z uśmiechem, odrobiną nostalgii i małą dawką intelektualnej zabawy. Zrób test, powspominaj najlepsze polskie filmy i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym kinomanem!
Start tygodnia z kultowymi cytatami – sprawdź swoją wiedzę!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Z twarzy podobny zupełnie do nikogo.
- Ryś
- Miś
Źródło: WPROST.pl