Dla wielu Polaków to najmocniejszy film Smarzowskiego. „Rozgniótł mnie”

„Drogówka” Wojciecha Smarzowskiego od momentu premiery w 2013 roku wzbudzała w Polsce ogromne emocje. Film opowiada o pracy warszawskiej drogówki, pokazując jej codzienność – pełną presji, niebezpiecznych sytuacji, a czasem patologii. Reżyser nie oszczędza widzów, pokazując brutalną prawdę o systemie, korupcji i cienkiej granicy między tym, co legalne, a tym, co moralnie dopuszczalne. To produkcja, która zmusza do refleksji i jednocześnie trzyma w napięciu niemal od pierwszej sceny do ostatniej.

Polacy do tej pory zachwycają się tym filmem. „Drogówka jest świetnym dowodem na to że powstają jeszcze porządne filmy w tym kraju”; „Mocny, surowy film. Smarzowski udowadnia, że jest topowym polskim reżyserem”; „Co to było? Smarzowski demaskuje każdy najmniejszy grzech polskiego rynsztoku. Rozgniótł mnie”; „Historia jak z amerykańskiego filmu. Ciężki, mocny kryminał. Genialna końcówka!” – piszą o nim widzowie.

Film Smarzowskiego, o którym Polacy nie mogą zapomnieć

„Drogówka” to historia siedmiu policjantów, których, poza pracą, łączy przyjaźń, imprezy, sportowe samochody i wspólne interesy. Ich mały, zamknięty świat z pozoru działa doskonale. Wszystko się zmienia, gdy w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z nich. O morderstwo zostaje oskarżony sierżant Ryszard Król (Bartek Topa). Próbując oczyścić się z zarzutów, odkrywa prawdę o przestępczych powiązaniach na najwyższych szczeblach władzy. Sam reżyser mówił, że bardzo ważny w tym filmie jest też wątek korupcji, która według niego rozpoczyna się na tylnym siedzeniu radiowozu, a kończy w... Brukseli.

Obsada filmu to plejada znakomitych polskich aktorów, w tym Bartłomiej Topa, Arkadiusz Jakubik, Eryk Lubos, Jacek Braciak, Agata Kulesza, Marcin Dorociński czy Marian Dziędziel.

Teraz „Drogówka” jest dostępna na Netflix, gdzie można obejrzeć ją w dowolnym momencie w ramach subskrypcji. To doskonała okazja, by nadrobić jeden z najbardziej kontrowersyjnych i cenionych filmów Smarzowskiego.

Czytaj też:

Elita kryminałów na Netflix. To teraz największe perełki serwisuCzytaj też:

HBO Max wygrywa dziś z Netfliksem 5:2! O tym serialu mówią już wszyscy i w końcu jest w Polsce