To wyszło na jaw na kilka dni przed ślubem. Rozkręci się prawdziwa „Drama”

W jednym z ostatnich wydań „Boston Globe” ukazało się ogłoszenie: Robert Pattinson („Saga Zmierzch”, „Batman”, „Tenet”, „Mickey 17”, „Lighthouse”, „Zgiń kochanie”) i Zendaya („Diuna”, „Challengers”, „Spider-Man: Homecoming”, „Król rozrywki”, „Euforia” – serial) się zaręczyli. To prawda, aktorska para bierze ślub, tyle że w… najnowszym filmie „Drama”, w reżyserii Kristoffera Borgli („Dream Scenario”, „Chora na siebie”). Ta produkcja serwuje widzom niezwykle odświeżające spojrzenie na gatunek, którzy wszyscy kochają, nawet jeśli nie chcą się do tego przyznać.

„Drama” to komedia romantyczna, która opowiada o pozornie idealnej parze, którą dopada kryzys, kiedy na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Wtedy okazuje się, jak cienka jest granica między miłością i nienawiścią.

Pattinson i Zendaya w filmie „Drama”. Komedia romantyczna, jakiej nie było

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad „i”. No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.

W obsadzie filmu pojawili się także między innymi: Alana Haim („Licorice Pizza”, „Jedna bitwa po drugiej”) i Hailey Gates („Nieoszlifowane diamenty”, „Challengers”, „Wielki Marty”, „Twin Peaks” – serial).

Film „Drama” trafi do kin już w kwietniu 2026 roku.

Czytaj też:

QUIZ. Rozpoznasz kadr z wieczorynki? 20 obrazków czeka!Czytaj też:

18 najlepszych seriali o toksycznych relacjach. Wciągają i przerażają