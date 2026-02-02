O polskim kościele i wierze. Filmowa perełka, hit 2025 roku, trafia na VOD

Film wyprodukowany został przez Aurum Film („Boże ciało”, „Kos”, „Ostatnia rodzina”). Reżyserem i scenarzystą jest Piotr Domalewski, znany z „Hiacynta” czy „Cichej nocy”, a za zdjęcia odpowiada z kolei nagradzany operator Piotr Sobociński Jr., który doskonale uchwycił surowość blokowisk i moralne dylematy tytułowych ministrantów.

Polska filmowa perełka 2025 roku. Refleksja nad katolicką Polską?

„Ministranci” to historia grupy nastoletnich ministrantów z parafii na blokowisku, którzy uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego, postanawiają założyć podsłuch… w konfesjonale. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, gdy granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.

W filmie wystąpiły młode talenty, w tym Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj i Filip Juszczyk, wspierani przez uznanych aktorów, takich jak Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

Film „Ministranci” odniósł ogromny sukces na najważniejszym festiwalu polskich filmów, którego 50. Edycja odbyła się w Gdyni. W całej historii festiwalu pierwszy raz jeden film został nagrodzony jednocześnie Złotymi Lwami oraz Nagrodą Publiczności. Znalazł się również w Konkursie Polskim festiwalu Camerimage.

Najlepszy film 2025 roku trafi do sieci. Gdzie go obejrzymy?

Film „Ministranci” pojawił się w kinach 21 listopada 2025 roku, a trzy miesiące później, 26 lutego 2026 roku, zawita na platformę Prime Video.

