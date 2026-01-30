Kulisy życia Melanii Trump. „Wszyscy chcą wiedzieć, zatem proszę”

Na tydzień przed wejściem filmu do kin, prezydent USA Donald Trump udostępnił zwiastun „Melanii” na swoim profilu na portalu X z komentarzem: „Odliczanie: Za 7 dni cały świat będzie świadkiem niezapomnianego, zakulisowego spojrzenia na jedno z najważniejszych wydarzeń naszych czasów”.

W miniony weeekend w Białym Domu zorganizowano specjalny, prywatny pokaz filmu dla siedemdziesięciu osób – rodziny, przyjaciół i wybranych VIP-ów. Według „The Hollywood Reporter” wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. reżyser filmu Brett Ratner, królowa Jordanii Rania, szefowie firm technologicznych Eric Yuan (Zoom) i Tim Cook (Apple), dyrektor generalna Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych Lynn Martin, dziedziczka fortuny Fiata Azzi Agnelli, Mike Tyson i fotografka Ellen von Unwerth, twórczyni plakatu do filmu. Wydarzenie uświetniła orkiestra wojskowa, grająca muzyczne tematy z filmu, w tym skomponowany przez Tony’ego Neimana „Walc Melanii”.

Uroczysta premiera dokumentu, z udziałem prezydenckiej pary, odbyła się z kolei 29 stycznia w Trump Kennedy Center w Waszyngtonie. Donald Trump komentując film, stwierdził, że jest to "niesamowite", że jego małżonka najpierw wydała bestsellerową książkę, a następnie "film, który najwyraźniej przyciąga uwagę wielu widzów".

Film o Melanii Trump wchodzi do polskich kin. Czego się dowiemy?

Film „Melania” ukazuje dwadzieścia dni poprzedzających inaugurację prezydencką w USA w 2025 roku z perspektywy Pierwszej Damy, Melanii Trump. To bezprecedensowa możliwość obserwowania codziennych działań First Lady, od koordynowania przygotowań do inauguracji, przez udział w złożonym procesie przekazywania władzy w Białym Domu, po ponowną przeprowadzkę całej rodziny do Waszyngtonu. Dzięki ekskluzywnym materiałom filmowym, obejmującym kluczowe spotkania, prywatne rozmowy oraz miejsca dotąd niedostępne dla kamer, dokument rzuca światło na powrót Melanii Trump do roli jednej z najbardziej wpływowych kobiet na świecie.

Za produkcję pełnometrażowego filmu odpowiada Amazon MGM Studios, czas trwania to 104 minuty.

– To opowieść o dwudziestu dniach mojego życia, które poprzedziły zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy widzowie na całym świecie zostają zaproszeni do kin, aby być świadkami tak przełomowego momentu. Oto moje prywatne, szczere spojrzenie na to, jak godzę życie rodzinne, biznes i działalność filantropijną w mojej drodze do roli Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Ameryki – opisała Melania Trump.

„Melania” tylko w kinach od 30 stycznia.

