Znamy nominacje do nagród BAFTA 2026. Polka z kolejny wyróżnieniem!

We wtorek 27 stycznia Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych ogłosiła nominacje do BAFTA, zwanych brytyjskimi Oscarami. To jedne z najważniejszych nagród filmowych i telewizyjnych na świecie. Skrót pochodzi od British Academy of Film and Television Arts.

David Jonsson, znany z nowej ekranizacji powieści Stephena Kinga „Długi marsz” i Aimee Lou Wood, którą znamy z „Sex Education” i „Białego lotosu”, odczytali wyróżnione nazwiska i tytuły filmów.

Najwięcej, bo łącznie 14 nominacji otrzymał film „Jedna bitwa po drugiej”. Trzynaście wyróżnień otrzymali „Grzesznicy”, a na trzecim miejscu z taką samą ilością nominacji trafiły na podium tytuły „Hamnet” oraz „Wielki Marty”. Po osiem nominacji zdobyły obrazy „Frankenstein” i „Wartość sentymentalna”. Mamy także polski akcent – po raz kolejny, podobnie, jak w przypadku oscarowych ogłoszeń, wyróżniona została Małgosia Turzańska w kategorii „najlepsze kostiumy”.

Nominacje do nagród BAFTA 2025. Wśród nich są zwycięzcy

NAJLEPSZY FILM



„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Wartość sentymentalna”

„Grzesznicy”



NAJLEPSZY FILM BRYTYJSKI



„28 lat później”

„The Ballad Of Wallis Island”

„Bridget Jones: Szalejąc za facetem”

„Zgiń kochanie”

„H Is For Hawk”

„Hamnet”

„I Swear”

„Mr. Burton”

„Pillion”

„Steve”



NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA



Jessie Buckley – „Hamnet”

Rose Byrne – „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”

Kate Hudson – „Song Sung Blue”

Chase Infiniti – „Jedna bitwa po drugiej”

Renate Reinsve – „Wartość sentymentalna”

Emma Stone – „Bugonia”



NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY



Robert Aramayo – „I Swear”

Timothée Chalamet – „Wielki Marty”

Leonardo DiCaprio – „Jedna bitwa po drugiej”

Ethan Hawke – „Blue Moon”

Michale B. Jordan – „Grzesznicy”

Jesse Plemons – „Bugonia”



NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA



Odessa A’zion – „Wielki Marty”

Inga Ibsdotter Lilleaas – „Wartość sentymentalna”

Wunmi Mosaku – „Grzesznicy”

Carey Mulligan – „The Ballad of Wallis Island”

Teyana Taylor – „Jedna bitwa po drugiej”

Emily Watson – „Hamnet”



NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY



Benicio del Toro – „Jedna bitwa po drugiej”

Jacob Elordi – „Frankenstein”

Paul Mescal – „Hamnet”

Peter Mullan – „I Swear”

Sean Penn – „Jedna bitwa po drugiej”

Stellan Skarsgård – „Wartość sentymentalna”



NAJLEPSZY REŻYSER



Yorgos Lanthimos – „Bugonia”

Chloé Zhao – „Hamnet”

Josh Safdie – „Wielki Marty”

Paul Thomas Anderson – „Jedna bitwa po drugiej”

Joachim Trier – „Wartość sentymentalna”

Ryan Coogler – „Grzesznicy”



NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY



„Elio”

„Mała Amelia”

„Zwierzogród 2”



NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY



„I Swear”

„Wielki Marty”

„Tajny agent”

„Wartość sentymentalna”

„Grzesznicy”



NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY



„To był zwykły przypadek”

„Tajny agent”

„Wartość sentymentalna”

„Sirāt”

„Głos Hind Rajab”



NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY



„2000 metrów do Andrijiwki”

„Apokalipsa w tropikach”

„Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy”

„Pan Nikt kontra Putin”

„Idealna sąsiadka”



NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY



„The Ballad Of Wallis Island”

„Bugonia”

„Hamnet”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Pillion”



NAJLEPSZY FILM FAMILIJNY



„Arco”

„Boong”

„Lilo & Stich”

„Zwierzogród 2”



NAJLEPSZE ZDJĘCIA



„Frankenstein”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

„Sny o pociągach”



NAJLEPSZA MUZYKA



„Hamnet”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

„Bugonia”

„Frankenstein”



NAJLEPSZA SCENOGRAFIA



„Frankenstein”

„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”



NAJLEPSZE KOSTIUMY



„Frankenstein”

„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Grzesznicy”

„Wicked: Na dobre”



NAJLEPSZY MONTAŻ



„Dom pełen dynamitu”

„F1”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”



NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY



„Frankenstein”

„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Grzesznicy”

„Wicked: Na dobre”



NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE



„Avatar: Ogień i popiół”

„F1”

„Frankenstein”

„Jak wytresować smoka”

„Zaginiony autokar”



NAJWIĘKSZA AKTORSKA NADZIEJA



Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling



NAJLEPSZY DŹWIĘK



„F1”

„Frankenstein”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

„Wojna”



NAJLEPSZY DEBIUT BRYTYJSKIEGO REŻYSERA, PISARZA LUB PRODUCENTA



„The Ceremony”

„My Father’s Shadow”

„Pillion”

„A Want In Her”

„Wasteman”



NAJLEPSZY BRYTYJSKI KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY



„Cardboard”

„Solstice”

„Two Black Boys in Paradise”



NAJLEPSZY BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY





„Welcome Home Freckles”

„Magid/Zafar”

„Nostalgie”

„Terence”

„This Is Endometriosis”



NAJLEPSZA OBSADA



„I Swear”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Wartość sentymentalna”

„Grzesznicy"

