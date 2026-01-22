Polscy filmowcy podbiją Berlin? Wszystko w rękach widzów

Festiwal Krótkich Filmów o Miłości Blaue Blume wchodzi w decydującą fazę, a widzowie z Polski mogą nie tylko obejrzeć wszystkie konkursowe produkcje, ale też realnie wpłynąć na werdykt i powalczyć o atrakcyjną nagrodę.

Blaue Blume w decydującej odsłonie

11 lutego w Berlinie odbędzie się jubileuszowa, 15. gala wręczenia nagród Blaue Blume, uznawanych za jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla romantycznych filmów krótkometrażowych. Polscy twórcy już po raz trzeci mają szansę sięgnąć po główną statuetkę. O tym, kto wyjedzie z Berlina z nagrodą, zdecyduje zarówno jury, jak i widzowie, którzy mogą obejrzeć wszystkie festiwalowe filmy na platformie Player.pl.

Sukcesy polskich produkcji w poprzednich edycjach sprawiły, że konkurs zyskał w tym roku rangę pełnoprawnego festiwalu. Na Player.pl dostępnych jest 21 filmów zakwalifikowanych do Festiwalu Krótkich Filmów o Miłości i rywalizacji o Nagrodę Publiczności. Do ścisłego konkursu głównego trafiło 10 tytułów, które powalczą o miano Najlepszego polskiego filmu 2026. Są wśród nich m.in. „Bazarove Love”, „Honey Bunny”, „Martwe tango”, czy „Kaśka chce miłości”.

Szansa dla młodych polskich filmowców

Stacja Romance TV już po raz 15. przyzna nagrodę Blaue Blume dla najbardziej romantycznych filmów krótkometrażowych. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do studentów i absolwentów szkół filmowych oraz niezależnych twórców. Od 2024 roku udział w nim mogą brać także polscy filmowcy, a poziom zgłaszanych produkcji – jak podkreślają organizatorzy – okazał się wyjątkowo wysoki.

W 2024 roku zwyciężył film „Blue Hour” w reżyserii Stacey Rushchak, a w 2025 roku główną nagrodę zdobyła produkcja Marcina Niemkiewicza „Love_proxy”. Oba tytuły spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem. W tegorocznej edycji o statuetkę Blaue Blume w Berlinie rywalizują twórcy 10 finałowych filmów. Laureata Nagrody Głównej dla Najlepszego polskiego filmu 2026 wyłoni jury w składzie: Karolina Ekert, Dorota Chamczyk, Piotr Nerlewski, Łukasz Cybulski oraz Agnieszka Mikulska. O przyznaniu Nagrody Publiczności zdecydują natomiast widzowie Player.pl.

Widzowie głosują i mogą wygrać nagrodę

Wszystkie festiwalowe filmy są dostępne na platformie Player.pl, gdzie widzowie mogą oddać swój głos na ulubioną produkcję. Zwycięzca głosowania publiczności otrzyma nagrodę specjalną ufundowaną przez Player.pl. Dodatkowo wśród głosujących rozlosowany zostanie roczny, bezpłatny dostęp do serwisu.

„Polska kategoria na festiwalu Blaue Blume na stałe wpisała się w jego program, a poziom zgłaszanych filmów z roku na rok coraz bardziej nas zaskakuje. To dowód, że polska kinematografia ma się bardzo dobrze, a młodzi twórcy wchodzący na rynek zasługują na promocję także za granicą – i to jest naszym celem. Serdecznie zachęcam do obejrzenia filmów na Player.pl i oddania głosu na ulubioną produkcję. Jestem przekonany, że tegoroczne filmy na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i jurorom” – mówi Krzysztof Mikulski, CEO Romance TV Polska. Głosowanie trwa do 31 stycznia 2026 roku.

Jubileuszowa gala tuż przed Berlinale

Uroczyste wręczenie nagród Blaue Blume tradycyjnie odbędzie się w Berlinie, tuż przed startem festiwalu Berlinale. Tegoroczna, 15. gala zaplanowana na 11 lutego będzie miała wyjątkowy, jubileuszowy charakter. W wydarzeniu wezmą udział twórcy filmowi, producenci oraz aktorzy, w tym gwiazdy znane widzom Romance TV Polska.

Film nagrodzony w polskiej kategorii oraz zwycięzca Nagrody Publiczności będą miały swoje światowe premiery telewizyjne na antenie Romance TV w dniu ceremonii o godz. 21:55. Nagroda Blaue Blume przyznawana jest od 2010 roku. W polskiej kategorii zwycięzca otrzyma 7 500 euro, natomiast Nagroda Publiczności, ufundowana przez platformę Player.pl, wynosi 2 500 euro.

