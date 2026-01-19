„Kill Bill” po ponad 20 latach wraca do kin! Dwie części naraz, smaczki od Tarantino

Quentin Tarantino jest legendą nietuzinkowego kina. Jego wysublimowany sposób pokazywania przemocy jest jego znakiem rozpoznawczym. Sekwencje walk i śmierci w jego filmach są daleko inne od tych w filmach innych reżyserów. Bardziej z pogranicza gore i slasher niż klasycznego kina akcji. Też i z tego powodu obie części „Kill Bill” stały się absolutnie kultowe. Nowe „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” Quentina Tarantino łączy Vol. 1 i Vol. 2 w jedno, epickie dzieło bez kategorii wiekowej, zaprezentowane dokładnie tak, jak reżyser je zaplanował – wraz z nową, nigdy wcześniej niepokazywaną sekwencją anime.

– Napisałem scenariusz i wyreżyserowałem to wszystko jako jeden film. I cieszę się, że mogę dać fanom szansę zobaczenia go właśnie w takiej formie – pisał Tarantino w oświadczeniu z okazji premiery filmu.

Widzowie nie dostaną zwyczajnie zszytych ze sobą Volume 1 i Volume 2. W pierwszej części będzie jeszcze więcej fontann krwi. Scena, w której Panna Młoda toruje sobie drogę przez ludzi O-Ren była czarnobiała. Teraz będzie dłuższa i w kolorze. Nie będzie cliffhangera i streszczenia. Fani dostaną 281 minut akcji, pełnej ducha Tarantino. Seanse będą się odbywać z 15-minutową przerwą.

W obsadzie pojawią się oczywiście dobrze znane fanom sagi gwiazdy:

Uma Thurman („Pulp Fiction”, „Niebezpieczne związki”, „Nimfomanka”, „Gattaca – Szok przyszłości”, „Batman i Robin”)

Lucy Liu („Chicago”, „Aniołki Charliego”, „Shazam! Gniew bogów”)

Michael Madsen („Wściekłe psy”, „Gatunek”, „Nienawistna ósemka”, „Donnie Brasco”, „Nieugięci”)

Daryl Hannah („Wall Street”, „Plusk”, „Łowca androidów”, „Dwaj zgryźliwi tetrycy”)

Vivica A. Fox („Dzień Niepodległości”, „Batman i Robin”, „Uwierzyć w marzenia”)

David Carradine („Wielki Stach”, „Ptaszek na uwięzi”, „Nowhere to Run”)

Film „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” zadebiutuje w polskich kinach już od 20 lutego 2026 roku.

