Po „Teściach” czas na więcej. Najlepsze polskie komedie ostatnich lat

Po weekendzie na HBO Max furorę robi seria filmowa „Teściowie”, z której najnowszy film, który miał premierę w 2025 roku, bardzo szybko znalazł się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych tytułów na platformie. Popularność tej produkcji nie jest zaskoczeniem – polscy widzowie doceniają ostre, błyskotliwe dialogi, zamkniętą przestrzeń, w której emocje narastają z minuty na minutę, oraz doskonale rozpisane role aktorskie. „Teściowie” trafiają w punkt, bo opowiadają o rodzinnych napięciach, różnicach klasowych i pokoleniowych oraz o tym, jak cienka jest granica między uprzejmością a otwartym konfliktem. Jeśli macie już ten seans za sobą i wciąż czujecie niedosyt podobnych historii, polskie kino ma do zaoferowania znacznie więcej tytułów utrzymanych w zbliżonym klimacie.

To oglądaj po serii „Teściowie”. Inne dobre, polskie komedie ostatnich lat

„Rozwodnicy”



Byli małżonkowie orientują się, że są na łasce i niełasce Kościoła, gdy ponad dwadzieścia lat później próbują uzyskać orzeczenie o nieważności swojego związku.



„Masz ci los”



Rodzina przyjeżdża na pogrzeb ukochanego dziadka. Podczas stypy okazuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi grał przez całe życie, a zwycięski kupon… został pochowany wraz z nim.



„Dalej, jazda!”



Józiek i Elżbieta wyruszają skradzioną nyską w góry, gdzie śmiech, ryzyko i miłość prowadzą ich ku spełnieniu marzeń.



„Przepiękne!”



Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.



„Czarna owca”



Czasem jedno słowo niesie za sobą lawinę konsekwencji, jedna decyzja jest w stanie zaważyć na dalszym losie całej rodziny… Ale zmiany nie muszą być złe, prawda?



„Nieznajomi”



Grupa przyjaciół postanawia, że do końca kolacji wszystkie rozmowy telefoniczne mają być w trybie głośnomówiącym, a SMS-y odczytywane na głos.



„Lejdis”



Cztery bohaterki prowadzą bogate w niespodzianki życie. Ich przyjaźń sprawia, że łatwiej przebrnąć im przez pułapki zastawiane przez los.



„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”



Zdzisław Najmrodzki, znany całej Polsce jako "król złodziei", poznaje kobietę, dla której chce zmienić swoje dotychczasowe życie.



„Skołowani”



Opowieść o miłości, która odmieni największego kłamcę. Pełna uroku historia spotkania Maksa – wiecznego "Piotrusia Pana" i przebojowej Julii.



„Amatorzy”



Historia zaczyna się w momencie, kiedy teatr Krzyśka „Biuro Rzeczy Osobistych” wygrywa festiwal. Nagrodą ufundowaną przez zawodowy teatr jest możliwość zrealizowania spektaklu. Krzysiek z aktorami właśnie pracują nad nową sztuką Grek Zorba. Wspaniale byłoby wystawić ją na prawdziwej scenie. Okazuje się jednak, że dyrektor teatru oferując im współpracę, stawia określone warunki.Czytaj też:

HBO Max kusi premierami na ten tydzień. To pokochają fani „Gry o tron”!Czytaj też:

Ten tydzień na Netflix zapowiada się znakomicie. Lista pełna perełek