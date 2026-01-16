Nie tylko „Łup”. Wszystkie wspólne filmy Matta Damona i Bena Afflecka

Urodzeni w Bostonie najlepsi przyjaciele – którzy poznali się, gdy Ben Affleck miał 8 lat, a Matt Damon 10 – zaczęli współpracować już jako nastolatkowie, będąc niewymienionymi w napisach statystami w filmie „Pole marzeń”. Później stali się nieco bardziej rozpoznawalnymi gwiazdami, grając role drugoplanowe lub epizodyczne.

Po zdobyciu Oscara za wspólnie napisany scenariusz do filmu „Buntownik z wyboru” w 1997 roku, stali się ulubieńcami Hollywood. Po filmie biograficznym „Air” z 2023 roku, ogłosili, że w styczniu 2024 roku wyprodukują kryminalny „Animals” dla Netfliksa. Chociaż tytuł ten nie trafił jeszcze na platformę streamingową, aktorzy ponownie spotkali się na planie w filmie „Łup”, który premierę ma dziś – 16 stycznia, na Netflix.

Od nagrodzonego Oscarem klasyka po mniej znane momenty – to wszystkie projekty, które Ben Affleck i Matt Damon wspólnie zrealizowali.

Najlepszy duet Hollywood. Filmowe duety Damona i Afflecka

„Łup” (2026)



To pełen akcji thriller osadzony w świecie policjantów z Miami, w którym rutynowa akcja prowadzi do nieoczekiwanego odkrycia i uruchamia serię wydarzeń podważających wzajemne zaufanie w zespole. Gdy informacja o znalezisku wychodzi poza wąskie grono, sytuacja wymyka się spod kontroli, a każda kolejna decyzja niesie konsekwencje.

Według reżysera Joe Carnahana, wieloletnia więź między Affleckiem i Damonem sprawiła, że ​​praca na planie była „komiczna”. – Bez przerwy z siebie kpią. Kłócą się, jak bracia – stwierdził.



„Animals” (2026 – zapowiedziany)



Wspomniany kryminał dla Netfliksa, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Początkowo Damon miał zagrać główną rolę i współprodukować film, a Affleck pojawić się w roli reżysera. Jednak z powodu kolizji z „Odyseją” Christophera Nolana, Damon zrezygnował z głównej roli, ale pozostał producentem. Affleck będzie teraz reżyserem, współautorem scenariusza i główną gwiazdą filmu „Animals”.



„Air” (2023)



Affleck wyreżyserował film biograficzny „Air” z 2023 roku, w którym w kluczowych rolach obsadził siebie i swojego najlepszego przyjaciela.

To historia Sonny'ego Vaccaro oraz tego, jak udało mu się doprowadzić firmę Nike do zawarcia kontraktu z koszykarzem Michaelem Jordanem.



„Ostatni pojedynek” (2021)



Po raz pierwszy od czasów „Buntownika z wyboru” duet połączył siły, aby napisać scenariusz i zagrać w „Ostatnim pojedynku”, pełnym akcji filmie kostiumowym. Tym razem Affleck i Damon skorzystali z pomocy innej scenarzystki, nominowanej do Oscara Nicole Holofcener.

To opowieść o zdradzie i zemście rozgrywająca się w scenerii czternastowiecznej Francji, gdzie brutalność i przemoc wobec kobiet są na porządku dziennym.



„Jay i Cichy Bob powracają” (2019)



Jay i Cichy Bob wracają do Hollywood, by zatrzymać powstanie rebootu filmu „Bluntman and Chronic”.

Affleck powrócił do roli Holdena McNeila z filmu „W pogoni za Amy” z 1997 roku, a Damon wcielił się ponownie w upadłego anioła Lokiego z ich filmu „Dogma” z 1999 roku.



„Młodzi filmowcy” (2001-2015)



Hollywoodzki duet wystąpił wspólnie w reality show o debiutujących filmowcach, produkcji HBO. Amatorscy scenarzyści i reżyserzy walczyli w nim o szansę kinowej emisji ich filmu.



„Dziewczyna z Jersey” (2004)



W 2004 roku Affleck zagrał u boku swojej ówczesnej narzeczonej Jennifer Lopez w komedii romantycznej. Damon wcielił się w filmie jedynie w epizodyczną rolę specjalisty ds. public relations.



„Trzeci do pary” (2002)



Affleck zagrał drugoplanową rolę w komedii romantycznej z 2002 roku z Lukiem Wilsonem i Denise Richards w rolach głównych. Damon pojawił się w filmie w niewymienionej w napisach roli byłego chłopaka postaci granej przez Richards.



„Jay i Cichy Bob kontratakują” (2001)



Parodia w reżyserii Kevina Smitha czerpie z kilku poprzednich filmów Afflecka i Damona, w tym z ich chwalonych przez krytyków ról w filmie "Buntownik z wyboru".



„Dogma” (1999)



Przyjaciele wystąpili razem w roli upadłych aniołów w kolejnym filmie Smitha, religijnej satyrze.



„Buntownik z wyboru” (1997)



Ten tytuł pozostaje najważniejszym wspólnym dziełem Damona i Afflecka. Zaczęli pisać scenariusz w 1994 roku, a kiedy produkcja ruszyła w 1997 roku, przyjaciele z dzieciństwa nie mogli uwierzyć w to, co osiągnęli.

W wywiadzie dla „GQ” z 2021 roku Damon opowiedział, jak on i Affleck płakali pierwszego dnia zdjęć.

– Czasami takie momenty przychodzą niespodziewanie – powiedział Damon. – I to był kolejny z tych momentów, których nigdy nie spodziewaliśmy, że nadejdzie. Widok nie tylko aktorów, ale aktorów, mówiących to, co napisaliśmy, był jak… cholera – wspominał.

Film był nominowany do kilku nagród, w tym do Oscara w 1998 roku, za najlepszy film, a Affleck i Damon triumfowali w kategorii najlepszy scenariusz. Nieżyjący już aktor Robin Williams, również zdobył nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego.



„W pogoni za Amy” (1997)



Damon zagrał epizod w komedii romantycznej, która zapoczątkowała przełom w karierze Afflecka. W niedawnej rozmowie z "Vanity Fair" przyjaciele wyjaśnili, że reżyser filmu „W pogoni za Amy” Kevin Smith zwerbował Damona, wiedząc, że przyjaźni się z głównym aktorem.

– Spałem na kanapie u Kevina i usłyszałem: "Masz kumpla, Matta, czy on w tym zagra?" – wspominał Affleck, dodając, że Damon był wówczas „bardziej znany” niż on sam. – Smith z radością wykorzystywał sławę Matta dla własnej korzyści, ja też – żartował.





„Ostatni dzwonek” (1993)



Affleck zagrał główną rolę w niezależnym filmie „Glory Daze”, opowiadającym o zmaganiach jego postaci Jacka z ukończeniem studiów. Damon zagrał jednego z byłych współlokatorów Jacka. W filmie z 1995 roku wystąpili również Matthew McConaughey, Leah Remini i Brendan Fraser w drugoplanowych rolach.



„Więzy przyjaźni” (1992)



Duet dołączył do gwiazd takich jak Brendan Fraser i Anthony Rapp, grając ambitnych uczniów szkół średnich w dramacie z 1992 roku. Damon zagrał rywala postaci granej przez Frasera, a Affleck pojawił się w mniejszej roli.



„Pole marzeń” (1989)



Długoletni najlepsi przyjaciele nie tylko dorastali razem – oni również rozpoczęli swoje kariery w tandemie. Po raz pierwszy wystąpili razem w filmie fantasy „Pole marzeń” i chociaż Damon i Affleck zagrali niewymienione w napisach role w scenie nakręconej na Fenway Park (niewidocznej na zdjęciu), wciąż ze wzruszeniem wracają to tego wspomnienia.

– Założę się, że w scenie z dużą publicznością, kiedy Kevin Costner i James Earl Jones byli na meczu baseballowym, było prawdopodobnie 3000 statystów. Costner (Kevin Costner – red.) wyszedł i spędził trochę czasu ze statystami, a Ben i ja poszliśmy i zagadaliśmy do niego. Poświęcił nam chyba pięć minut. Był niesamowicie miły – wspominał w wywiadzie w "The Patrick Show" w 2021 roku Damon.Czytaj też:

