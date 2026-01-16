Mrozu i Julia Pietrucha promują nowy polski film. Posłuchajcie utworu „Anioły”

„Pojedynek” stworzony został na podstawie prawdziwych wydarzeń przez jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów – Łukasza Palkowskiego („Bogowie”, „Najlepszy”). Intryga fabularna w stylu najlepszych thrillerów prowadzi widza przez pełną napięcia i dramatycznych zwrotów akcji walkę o honor i przetrwanie.

Mrozu i Julia Pietrucha w nowym utworze „Anioły (Pojedynek)”. Promują megaprodukcję

Mrozu przełożył tematykę filmu na język muzyki, tworząc utwór oparty na emocjach, napięciu i wewnętrznym konflikcie bohaterów. Do wykonania singla artysta zaprosił Julię Pietruchę, która w filmie wciela się w postać Janiny Lewandowskiej. W procesie twórczym artysta współpracował z Leonem Krześniakiem oraz Danielem Nosewiczem, odpowiedzialnym za skomponowanie partii smyczkowej, aranżację oraz nagranie 15-osobowej orkiestry. Oto efekty tej pracy:

„Pojedynek” – nowy film twórcy kultowego „Bogowie”. O czym opowie?

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji, będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.

W tej megaprodukcji zobaczymy plejadę znakomitych aktorów polskich i zagranicznych, takich jak Jakub Gierszał („Najlepszy”), Aidan Gillen („Gra o tron”, „Bohemian Rhapsody”), Bogusław Linda („Psy”), Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Antoni Pawlicki oraz Paul Freeman („Poszukiwacze zaginionej Arki”) i Tomasz Kot („Bogowie”).

Film „Pojedynek” zadebiutuje na ekranach polskich kin już 27 lutego 2026 roku.

Czytaj też:

Polski hit 2025 roku już na HBO Max! 1,5 mln widzów w kinachCzytaj też:

Dobra polska seria filmowa na HBO Max. Seans weekendowy – czas start!