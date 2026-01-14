„33 zdjęcia z getta” z datą premiery na HBO Max. Syn fotografa bada historię fotografii

Mimo upływu ponad 80 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim nadal nie przestaje zaskakiwać nas historia i odkrycia związane z tym miejscem. Tak było i tym razem, kiedy to w grudniu 2022 roku Maciej Grzywaczewski odnalazł negatyw zdjęć, które jego ojciec zrobił podczas likwidacji getta warszawskiego w 1943 roku. To jedyne znane dotychczas cywilne zdjęcia z tego tragicznego wydarzenia zrobione w getcie, poza tymi z raportu Stroopa, generała SS odpowiedzialnego za stłumienie żydowskiego powstania. Teraz obejrzymy film o ich historii. Za scenariusz dokumentu „33 zdjęcia z getta” odpowiadają Jan Czarlewski i Carlotta Verny, reżyserem jest Jan Czarlewski, a producentem kreatywnym Mirosław Bork.

Zbigniew Leszek Grzywaczewski zrobił zdjęcia w getcie. Jego syn bada ich historię

Dokument „33 zdjęcia z getta” opowiada historię jedynych znanych fotografii z wnętrza getta, które nie powstały z inicjatywy sił niemieckich. Zdjęcia zostały wykonane potajemnie przez 23-letniego polskiego strażaka Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego, który jako członek Warszawskiej Straży Ogniowej był świadkiem brutalnego tłumienia powstania. Dziś stanowią rzadką, cywilną relację jednego z najczarniejszych momentów II wojny światowej.

Film śledzi losy dwóch rodzin, polskiej i żydowskiej, które przez lata przechowywały zdjęcia w ukryciu. Osiemdziesiąt lat po ich powstaniu syn fotografa odnalazł zapomniane negatywy i rozpoczął śledztwo. Wraz z zespołem badaczy, archiwistów i animatorów, wykorzystujących niemal detektywistyczną precyzję do rekonstrukcji miejsc i kontekstów, odtworzył okoliczności tamtych tragicznych dni oraz historie ludzi uchwyconych w każdej klatce.

Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącego dokumentu:

Film dokumentalny „33 zdjęcia z getta” zadebiutuje na HBO Max już 27 stycznia 2026 roku.

Czytaj też:

Spektakularny sukces „Zabić Miss”! Serial HBO Max wpadł do światowej czołówkiCzytaj też:

Nadchodzi nowy polski serial kryminalny. Mamy pierwsze zdjęcia z „Morfeusza”