Co oglądać w weekend? Rozpiska nowości z HBO Max, Netfliksa i innych serwisów

Platformy streamingowe, jak Netflix, HBO Max, Disney+ czy Prime Video, regularnie uzupełniają swoje biblioteki zarówno o świeże produkcje, jak i o głośne tytuły sprzed lat, które właśnie wracają do oferty lub debiutują. Wśród aktualnych premier bez trudu znajdą coś dla siebie miłośnicy kryminałów, thrillerów, kina historycznego, ambitnego science fiction czy poruszających dramatów.

W zestawieniu poniżej czekają m.in. klasyczne zagadki w kostiumie z lat 20. XX wieku, gdzie niewinna zabawa szybko przeradza się w śmiertelnie poważną intrygę. Są też współczesne thrillery o chciwości i lojalności wystawionej na ciężką próbę, a także bezkompromisowe kino wojenne, w którym zemsta splata się z historią w sposób daleki od podręcznikowej narracji. Nie zabrakło również filmów, które skłaniają do refleksji nad losem, moralnością i granicami ludzkiej empatii, opowiedzianych z rozmachem, ale i emocjonalną subtelnością.

Jeżeli nie lubisz tracić czasu na przypadkowe wybory i wolisz sprawdzone, głośne lub intrygujące nowości – ta lista ci pomoże. Każda z poniższych propozycji oferuje inny rodzaj emocji – wystarczy przejrzeć zestawienie i wybrać coś na wieczorny seans.

Nowości na streamingach. Nasze rekomendacje na weekend

„Kraina grzechu”



Na farmie na półwyspie Bjäre zostaje znaleziony martwy nastolatek Silas. Rozwiązaniem tej sprawy ma zająć się wiecznie rozgniewana, ekscentryczna, ale niezwykle bystra śledcza Dani (Krista Kosonen), której partnerem zostaje początkujący Malik (Mohammed Nour Oklah). Wspólne dochodzenie prowadzi ich w sam środek patriarchalnego bagna na szwedzkiej prowincji, gdzie szybko trafiają w centrum rodzinnego konfliktu trwającego od pokoleń. Dani, którą coś łączy z ofiarą, coraz głębiej wsiąka w sprawę i w życie rodzin uwikłanych w tragedię. Tymczasem patriarcha Elis (Peter Gantman) wyznacza jej termin na rozwiązanie śledztwa, zanim weźmie sprawę w swoje ręce. „Kraina grzechu” to współczesny kryminał osadzony w brutalnym świecie, gdzie nic nie jest pewne i brzemię grzechu pierworodnego jest wyjątkowo ciężkie.



„Zostań przy mnie”



Dreszcz emocji, trzymająca w napięciu historia i tajemnice minionych zbrodni, które właśnie zaczynają wychodzić na jaw. Serial „Zostań przy mnie” próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze można znać drugą osobę. Każdy z czterech głównych bohaterów — Megan (Jumbo) pracująca matka trójki dzieci, Ray (Armitage), niegdyś obiecujący fotoreporter, Broome (Nesbitt) detektyw, który nie jest w stanie zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, i Lorraine (Parish), dawna przyjaciółka Megan — skrywa przed swoimi najbliższymi mroczne sekrety. Przeszłość powraca, by ich prześladować, grożąc zrujnowaniem życia nie tylko ich samych, ale również bliskich im osób. Jaki będzie ich następny ruch?



„O krok za daleko”



Simon wiódł idealne życie — kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku — zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami — może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Zabójcza przyjaźń”



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega — sennym miasteczku, w którym dorastała — Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony — jego i jej — co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Bestia we mnie”



Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.



„Odrzuceni”



Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin — jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością — splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic — w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.



„Nabrzeże”



Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko — od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch atakach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni. Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) — narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem, Dillerem (Brady Hepner) — wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny.



„Na gorącym uczynku”



W mieście Bariloche w argentyńskiej Patagonii dziennikarka Ema Garay wspina się po szczeblach kariery, ujawniając prawdę o przestępcach, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości. Jej życie zmienia się nieoczekiwanie, gdy poznaje Leo Mercera, szanowanego obywatela, który staje się głównym podejrzanym w badanej przez nią sprawie zaginięcia szesnastolatki. Aby odkryć prawdę, Ema będzie musiała stawić czoła własnym demonom.



„Kryształowa kukułka”



Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.



„Lampart”



Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle Powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy będących w sprzeczności z jego przekonaniami.



„Toksyczne miasto”



Serial opowiada o jednym z największych skandali środowiskowych w Wielkiej Brytanii z perspektywy mieszkańców miasta Corby. Serial śledzi historię matek, które przez lata toczyły nierówną walkę o sprawiedliwość, gdy na jaw wyszła straszliwa prawda.



„Szklana kopuła”



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?



„Black Rabbit”



Kiedy właściciel najpopularniejszej restauracji w Nowym Jorku pozwala swojemu zbuntowanemu bratu wrócić do rodzinnego interesu, otwiera drzwi dawnym traumom i nowym zagrożeniom, które mogą zburzyć wszystko, co wspólnie zbudowali.



„Ród Guinnessów”



Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii — rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku, tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci — Arthura, Edwarda, Anne i Bena — a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.



„Rezerwat”



Kiedy Ruby, młoda filipińska au pair, znika na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi, jej sąsiadka, Cecilie, jest pewna, że coś się stało. Jej własna au pair, Angel, zaczyna analizować plotki krążące wśród okolicznych opiekunek, a do tego pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących na przestępstwo. Sprawa zaginionej cudzoziemki nie jest jednak na szczycie listy priorytetów policji, dlatego świeżo upieczona śledcza Aicha bardzo potrzebuje wsparcia. Na swoje szczęście może liczyć na pomoc Cecilie i Angel. Stopniowo odkrywają, jaką władzą i przywilejami cieszą się miejscowi bogacze. Cecilie, która próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia Ruby, zostaje wystawiona na wielką próbę, kiedy okazuje się, że tropy prowadzą do… jej własnej rodziny. Musi teraz mocno przyjrzeć się kwestiom, na które dotąd nie zwracała uwagi, oraz z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na swoją rodzinę i otoczenie, w którym wychowuje dzieci.



„Przełom”



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. „Przełom” to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę. Ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania „Kto?” i „Dlaczego?”.



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Dzikość”



Thriller kryminalny ze świetnie nakreślonymi postaciami o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.



„Potwór z Florencji”



Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim — Potwora z Florencji. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy.



„Śmierć od pioruna”



„Death by Lightning” to serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.



„Dwa groby”



Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.



„Miasto cieni”



W La Pedrera — Casa Milà dochodzi do makabrycznej zbrodni. Na fasadzie słynnego budynku Gaudíego zostają ujawnione spalone zwłoki. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), który za nieposłuszeństwo został niedawno zawieszony w obowiązkach służbowych przez Mossos d’Esquadra, powraca do pracy w Barcelonie. Razem z nową partnerką, Rebecą Garrido (Verónica Echegui), policjant rusza do akcji, aby wyśledzić sprawcę tego przestępstwa.



„Niespodziewany gość”



Para, próbująca ratować swoje małżeństwo po romansie męża, przeżywa kolejny kryzys, gdy w jej domu pojawia się tajemnicza kobieta z przeszłości żony.



„Ubłocone”



Podczas transportu do zakładu karnego La Quebrada Gladys „La Borges” Guerra oraz grupa nowo osadzonych kobiet stają w obliczu krytycznej sytuacji, która na zawsze je zjednoczy. Od tego momentu wspólnie będą mierzyć się z brutalną rzeczywistością więziennego życia oraz stawiać czoła surowym zasadom i wyzwaniom, jakie postawią przed nimi różne „plemiona” kontrolujące codzienność w zakładzie. Korzystając z wypracowanych wcześniej mechanizmów obronnych, kobiety będą odkrywać swoje mocne i słabe strony, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie La Quebrada.



„Pani Playmen”



Adelina Tattilo jako Pani Playmen, redaktorka pierwszego magazynu erotycznego we Włoszech, która wprowadziła rewolucję w konserwatywnym Rzymie lat 70. XX wieku. Przecierała szlaki przedsiębiorczości w czasach, gdy rola kobiet były ograniczona do bycia matką i zajmowania się domem. Gorliwa katoliczka, a zarazem odważna nonkonformistka, walcząca o prawo do rozwodów, aborcji i emancypację kobiet. Kiedy mąż Adeliny, Saro Balsamo, zostawia ją samą jako jedyną właścicielkę bankrutującego imperium, kobieta musi stawić czoła wierzycielom, jednak nie poddaje się. Przekształca Playmen w ambitne i nowatorskie wydawnictwo i, przeciwstawiając się głęboko zakorzenionemu seksizmowi tamtych czasów, gromadzi wokół siebie zespół błyskotliwych intelektualistów, odważnych twórców i wizjonerskich fotografów. Razem łamią tabu, prowokują establishment i z każdym kolejnym wydaniem magazynu i wywołują kolejny skandal, a w końcu rewolucję kulturową.



„Dżentelmeni”



Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…



„Ukochane dziecko”



Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.



„Ciała”



„Ciała” to nietypowy proceduralny kryminał nakręcony na podstawie zagmatwanej powieści graficznej, której autorem jest Si Spencer. Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie — tego samego — ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego — Eliasa Mannixa (Stephen Graham). Czy odegrał jakąś rolę w morderstwie? A może w grę wchodzi coś o wiele bardziej złowrogiego? Aby rozwiązać zagadkę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i odkryć spisek trwający 150 lat.



„Zabić ból”



Serial opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker.



„Śnieżna dziewczyna”



„CHCESZ SIĘ POBAWIĆ?” To pytanie na kopercie zawierającej zrobione polaroidem zdjęcie przedstawiające zakneblowaną młodą kobietę jest początkiem makabrycznej gry, w której dziennikarka Miren Rojo (Milena Smit) postawi na szali swoje życie i zdrowie psychiczne. Po wydarzeniach z pierwszego sezonu „Śnieżnej dziewczyny” Miren tym razem angażuje się w sprawę dotyczącą elitarnej szkoły, która skrywa odpowiedzi na temat zaginięcia i morderstwa dwóch nastolatek. Pomaga jej Jaime (Miki Esparbé), dziennikarz śledczy, który trafia do gazety Sur, uciekając przed przeszłością i próbując odzyskać utraconą reputację. Tajemnice, sekrety, kłamstwa i postacie równie poranione jak główna bohaterka.



„Zupełnie normalna rodzina”



Sandellowie to zwyczajna rodzina, której członkami są pastor Adam, prawniczka Ulrika i ich 19-letnia córka — Stella. Cała trójka wiedzie pozornie idealne życie na wymuskanych przedmieściach Lund. Pewnego dnia ich życie wywraca się do góry nogami, gdy Stella zostaje zatrzymana jako podejrzana o zabójstwo. Jej zdruzgotani rodzice nie wiedzą, co powinni zrobić. Co tak naprawdę się wydarzyło? Oboje chcą za wszelką cenę pomóc Stelli, ale czy rzeczywiście znają swoją córkę? A siebie nawzajem?



„Triada”



Nieznana kobieta na dachu eleganckiego budynku w Polanco trzyma na celowniku zakładniczkę — znaną psychiatrę. Policyjny snajper oddaje strzał z sąsiedniego budynku, kończąc życie napastniczki. Dochodzenie prowadzi Rebecca Fuentes, czyli Becca, młoda ekspertka kryminalistyki, która podczas oględzin ciała zauważa, że leżąca przed nią ofiara wygląda dokładnie tak samo, jak ona. Becca rozpoczyna prywatne śledztwo, w którym czeka ją jeszcze bardziej zaskakujące odkrycie — jest jeszcze trzecia taka kobieta. Dwie identyczne siostry, które przeżyły, zanurzają się w przeszłości całej trójki, odkrywając kolejne sekrety i historię swojego pochodzenia.



„Anatomia skandalu”



Thriller psychologiczny i wciągający dramat sądowy o kulisach życia brytyjskich elit pełnego skandali towarzyskich i politycznych. W tym świecie prawda jest kompromisem między sprawiedliwością a przywilejami. James i Sophie Whitehouse żyją beztrosko w elitarnym środowisku. Wydaje się, że przed Jamesem, kochającym ojcem rodziny na stanowisku ministra, świat stoi otworem – aż do chwili, gdy na jaw wychodzą szokujące tajemnice. Prawniczka Kate Woodcroft prowadzi własną krucjatę, a jej śledztwo może zagrozić Westminsterowi, małżeństwu Whitehouse’ów i jej własnej opinii.



„Co kryją jej oczy”



Simona Brown wciela się w rolę Louise, samotnej matki, która ma romans ze swoim szefem psychiatrą (Tom Bateman). Gdy później zaprzyjaźnia się z jego żoną, Adele (Eve Hewson), życie Louise przybiera dziwny obrót. Zostaje wciągnięta w sieć sekretów i kłamstw, w której wszystko jest pozorem. W serialu występuje również Robert Aramayo. Miniserial „Co kryją jej oczy” został wyprodukowany przez Left Bank Pictures („The Crown”), a scenariusz napisali Steve Lightfoot i Angela LaManna na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Sarah Pinborough.



„Kasztanowy ludzik”



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia - na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą - zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).



„Nocna msza”



Mike Flanagan, twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu”, przedstawia serial „Nocna msza”. Opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny (Zach Gilford) i przybyciem charyzmatycznego księdza (Hamish Linklater) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?



„Kto zabił Sarę?”



Skoncentrowany na zemście i dowiedzeniu, że został wrobiony w morderstwo siostry Álex ma zamiar ujawnić nie tylko sprawcę zbrodni, ale o wiele więcej.



„Mroczne pożądanie”



Alma Solares, świetna prawniczka i nauczycielka uniwersytecka, wybiera się na weekend do przyjaciółki, która właśnie się rozwiodła. Tam poznaje 23-letniego Dario Guerrę i przeżywa z nim upojną noc. Po powrocie do męża i córki postanawia zapomnieć o tym „wyskoku”, jednak jej życie zmienia się w piekło. Niewinna przygoda urasta najpierw do rangi gorącej pasji, a później niebezpiecznej obsesji. Przy okazji na jaw wychodzą dawne tajemnice, które łączą wszystkich śmiertelnie mocnymi więzami.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Na marginesie”



W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla „sprawiających problemy nastolatków” dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.Czytaj też:

40 mocnych seriali Netfliksa dla tych, którzy myślą, że widzieli już wszystko. Ukryte perełki serwisuCzytaj też:

Najlepsze thrillery teraz na HBO Max. Polacy wyłonili 40+ filmów