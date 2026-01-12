Na ten polski film czekają wszyscy. Zachwycił na świecie, a my mamy pierwszy zwiastun!

Za reżyserię filmu odpowiada Kasia Adamik, laureatka Srebrnego Niedźwiedzia na Festiwalu Filmowym w Berlinie za „Pokot”, który stworzyła wspólnie z Agnieszką Holland. Scenariusz filmu „Zima pod znakiem Wrony” napisały: Sandra Buchta, Lucinda Coxon i Kasia Adamik. Film trwa 112 minut, został zrealizowany w języku polskim i angielskim, a jego światowa premiera była jednym z wydarzeń specjalnych tegorocznego festiwali filmowego w Toronto. Produkcja zamykała również festiwal filmowy w San Sebastian.

„Zima pod znakiem wrony” jest inspirowana opowiadaniem „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk, laureatki Nagrody Nobla i Man Booker International Prize. Scenariusz autorstwa Sandry Buchty, Kasi Adamik i Lucindy Coxon otrzymał Specjalne Wyróżnienie ScripTeast 2018 w Cannes, gdzie jury uzasadniło swoją decyzję słowami:

„Ten scenariusz przedstawia porywającą, częściowo komiczną, częściowo surrealistyczną, a zarazem niebezpieczną podróż przez moment w historii Europy, który miał ogromne konsekwencje. To opowieść o złożonych relacjach między ludźmi z różnych kultur i środowisk – pełna empatii, napięcia i ironii”.

Nagradzany film Kasi Adamik w końcu z premierą w Polsce. O czym jest?

Grudzień 1981 roku. Profesor Joan Andrews (Leslie Manville), znana i kontrowersyjna psychiatrka z Londynu, przyjeżdża do Warszawy na międzynarodowy kongres psychiatryczny. W Polsce opiekuje się nią młoda doktorantka Alina (Zofia Wichłacz), pełna idealizmu i energii. Podczas wystąpienia profesor wybucha polityczny protest. Zmuszona do ucieczki Joan trafia do mieszkania Aliny na Ursynowie. Gdy następnego dnia wprowadzony zostaje stan wojenny, świat wokół nagle przestaje działać — telefony milczą, ulice pustoszeją, miasto zamienia się w klatkę. Joan staje się świadkiem zabójstwa młodego opozycjonisty. Przypadkowe zdjęcie, które robi, zamienia ją w obiekt pościgu tajnej policji. W obcym kraju, gdzie każdy może być donosicielem, a język jest barierą, Joan musi zaufać obcym ludziom i własnej intuicji. Z pomocą Aliny i jej przyjaciół z podziemia próbuje przemycić dowody zbrodni do ambasady brytyjskiej. W miarę jak paranoja narasta, profesor zaczyna kwestionować własną percepcję – czy to, co widzi, jest rzeczywistością czy snem?

W roli głównej występuje Lesley Manville – wielokrotnie nagradzana brytyjska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, której nazwisko jest nierozłącznie związane z reżyserem Mikiem Leigh. Manville partnerują na ekranie: Zofia Wichłacz, Andrzej Konopka, Sascha Ley oraz Tom Burke.

Doceniona na światowych festiwalach koprodukcja Telewizji Polskiej „Zima pod znakiem Wrony” będzie miała premierę w kinach w całej Polsce już 20 lutego 2026 roku.

Czytaj też:

Jeden z hitów HBO Max powrócił! Porównują go do „Sukcesji” i „Wilka z Wall Street”Czytaj też:

Najlepsze thrillery teraz na HBO Max. Polacy wyłonili 40+ filmów