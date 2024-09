Dziś wieczorem Polsat wyemituje najlepszą polską komedię. Każdy Polak się z tym zgodzi

Potraficie dokończyć cytat Freda „Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie, wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć”? A może przed laty też ciekawi byliście jaka jest historia swetra, który miał na sobie Grucha? Nie sposób zapomnieć też o synu króla sedesów, Silnorękim czy Jarosławie Psikuta. Film „Chłopaki nie płaczą” przez lata zdobył status kultowego, a Polacy bardzo chętnie do niego wracają. Na to okazja będzie także dziś, ponieważ stacja Polsat wieczorem wyemituje legendarną komedię.

„Chłopaki nie płaczą”. Film, który trzeba obejrzeć

Film „Chłopaki nie płaczą” opowiada o skrzypku Jakubie Brennerze, w którego wciela się młody Maciej Stuhr. Mimo problemów na uczelni artysta chce pomóc swojemu przyjacielowi Oskarowi. Zamówione w tym celu „dziewczyny do towarzystwa” mają jednak dość wysokie oczekiwania finansowe, co sprowadza na chłopaków niemałe kłopoty. W wyniku serii niefortunnych zdarzeń Kuba wpada w sam środek mafijnych porachunków, podczas których wchodzi w posiadanie walizki pełnej pieniędzy.

Problemy ma także początkujący gangster Bolec (w tej roli Michał Milowicz), który najchętniej zająłby się spokojnym życiem, jednak musi realizować wizję swojego ojca (Bohdan Łazuka).

W filmie pojawiają się także w końcu kultowi gangsterzy z Wybrzeża, czyli Fred, grany przez Cezarego Pazurę oraz Grucha, w którego wciela się Mirosław Zbrojewicz.

„Chłopaki nie płaczą” odnieśli ogromny sukces komercyjny, gromadząc w kinach widownie liczącą 548 tys. widzów. Chwalili go także recenzenci, a widzowie wprost pokochali tę produkcję. Na portalu Filmweb obraz ma prawie pół miliona ocen i składa się na notę 7,8/10. Często ta oraz inne komedie w reżyserii Olafa Lubaszenki są postrzegane jako kultowe produkcje, których już po prostu nikt w Polsce nie robi.

„Nie wiem czy jakakolwiek polska komedia jest w stanie przebić »Chłopaków«”; „Jak to się stało, że z poziomu »Chłopaków«, »Kilera« i innych fajnych polskich komedii, rodzime kino zeszło na poziom dna i kilometra mułu? Chcieliśmy być fajni kopiując filmy amerykańskie i stwierdziliśmy, że typowo polskie klimaty są już oklepane i trzeba wyjść z ciemnogrodu?”; „Mam wielki sentyment do tego filmu. No i te niezapomniane teksty. Oglądałem »Chłopaków« już tyle razy i wciąż ten film potrafi rozbawić mnie do łez” – piszą miłośnicy filmu w komentarzach na wspomnianym portalu.

Jeżeli wy także należycie do fanów filmu „Chłopaki nie płaczą”, a może – czego zazdrościmy – nigdy nie oglądaliście jeszcze tej produkcji, będzie ona emitowana już dziś, w środę 18 września na antenie stacji Polsat. Start o godzinie 21:50.

