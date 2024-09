Najzabawniejsze filmy wszech czasów. 50 komedii, które rozbawią cię do łez

Komedia to gatunek filmowy, który od dekad dostarcza nam niezapomnianych chwil radości i śmiechu. Wśród setek produkcji trudno jest wybrać te najzabawniejsze, jednak niektóre tytuły wyraźnie wyróżniają się na tle innych. Od klasyków złotej ery Hollywood po współczesne hity – te filmy przeszły próbę czasu, zyskując status kultowych. Zapraszamy do zapoznania się z listą 50 najlepszych komedii, które nie tylko bawią, ale także odzwierciedlają to, jak na przestrzeni lat zmieniał się ten gatunek.

Ranking 50 najlepszych filmów komediowych w historii kina

50. „Pół żartem, pół serio”

Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk.

49. „Oto Spinal Tap”

Historia zespołu muzycznego „Spinal Tap” która została ukazana w krzywym zwierciadle.

48. „Dzień Świstaka”

Phil, prezenter telewizyjnej prognozy pogody, przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować Dzień Świstaka. Następnego ranka stwierdza, że wciąż jest ten sam dzień.

47. „Arizona Junior”

Kiedy bezdzietne małżeństwo porywa dziecko, ich życie staje się bardziej skomplikowane, niż przewidywali.

46. „American Pie”

Grupa licealistów pragnie do końca szkoły stracić dziewictwo i wkroczyć na studia jako pełnoprawni mężczyźni. Nie jest to jednak łatwe zadanie.

45. „Abbott i Costello spotykają Frankensteina”

Wilkołak ostrzega Wilbura przed upiornymi planami księcia Drakuli, który zamierza wykorzystać mózg mężczyzny do wskrzeszenia Frankensteina.

44. „Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami”

Międzynarodowa grupa policjantów próbuje powstrzymać groźnego dyktatora przed zniszczeniem świata.

43. „Kac Vegas”

Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.

42. „Historia świata, część 1”

Od zarania dziejów do odległej przyszłości Mel Brooks przedstawia swoją wizję historii świata. Dowiadujemy się prawdy o Imperium Rzymskim, rzeczywistej ilości biblijnych przykazań, co się naprawdę stało podczas ostatniej wieczerzy, jak testuje się eunuchów oraz jaki rodzaj butów nosiła Hiszpańska Inkwizycja.

41. „Pogromcy duchów”

Trzech doktorów parapsychologii zakłada firmę zajmującą się zwalczaniem duchów. Wkrótce będą musieli zmierzyć się z pradawną złą mocą opanowującą miasto.

40. „Polowanie na druhny”

John Beckwith i Jeremy Grey wpraszają się na obce wesela, by dobrze się bawić. Na największej imprezie weselnej roku John zakochuje się w córce Sekretarza Skarbu USA.

39. „Legenda telewizji”

Ron Burgundy to najpopularniejszy redaktor w San Diego. Gdy wyrasta mu konkurencja w postaci przepięknej kobiety, zaczyna on podstępną walkę o pozycję.

38. „Napoleon Wybuchowiec”

Ekscentryczny Napoleon decyduje się pomóc swemu przyjacielowi Pedro w wygraniu wyborów na przewodniczącego klasy.

37. „Różowa pantera”

Komisarz Dreyfus zleca fajtłapowatemu inspektorowi Clouseau śledztwo dotyczące kradzieży najsłynniejszego diamentu Francji.

36. „Piątek”

Utrata pracy jest najmniejszym zmartwieniem Craiga Jonesa, kiedy jego najlepszy przyjaciel Smokey wpada w konflikt dilerem narkotyków i okolicznymi zbirami.

35. „Sposób na blondynkę”

Życiowy nieudacznik postanawia odszukać miłość swojego życia. Wynajmuje detektywa, który zakochuje się w dziewczynie od pierwszego wejrzenia.

34. „Nieoczekiwana zamiana miejsc”

Dwaj przypadkowi ludzie, padając ofiarą intrygi znudzonych bogaczy, układają plan wyrafinowanej zemsty.

33. „Bogowie muszą być szaleni”

Buszmen z pustyni Kalahari wyrusza w świat, by oddać bogom znalezioną butelkę po Coca-Coli.

32. „Rybka zwana Wandą”

Złodzieje Wanda, George, Otto i Ken rabują bank w Londynie. Kiedy szef szajki zostaje złapany, pozostali postanawiają wydobyć od niego informację, gdzie ukrył łup.

31. „40-letni prawiczek”

Nieśmiałemu 40-letniemu prawiczkowi wpada w oko samotna matka. Koledzy z pracy postanawiają pomóc mu ją poderwać.

30. „Ace Ventura: Psi detektyw”

Detektyw specjalizujący się w odnajdywaniu zaginionych zwierząt poszukuje ukradzionego delfina – maskotki drużyny futbolowej.

29. „Poznaj mojego tatę”

Greg postanawia oświadczyć się Pam. Najpierw musi zdobyć uznanie jej despotycznego ojca, Jacka.

28. „Żywot Briana”

Brian, rówieśnik Chrystusa, przychodzi na świat w Betlejem i zostaje omyłkowo uznany za Mesjasza.

27. „Farciarz Gilmore”

Nieodnoszący sukcesów hokeista bierze udział w cyklu turniejów golfowych.

26. „Miasteczko South Park”

Grupa amerykańskich dzieciaków ogląda kanadyjski film dla dorosłych. Po seansie zaczynają nadużywać wulgarnych słów, co staje się powodem do wybuchu wojny między oboma krajami.

25. „Clerks: Sprzedawcy”

To ma być dzień wolny od pracy, ale dzwoni szef i Dante zgadza się na zastępstwo do godziny 12.

24. „Samoloty, pociągi i samochody”

Neal i Del planują wrócić do domu na Święto Dziękczynienia. Zbieg okoliczności powoduje, że mężczyźni zmuszeni są podróżować wspólnie.

23. „Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego”

Do USA przylatuje Królowa Elżbieta II. Porucznik Frank Drebin ma za zadanie zapewnić jej bezpieczeństwo.

22. „Straż wiejska”

Grupa funkcjonariuszy dowiaduje się, że ich oddział ma zostać zlikwidowany. Żeby temu zapobiec, muszą rozwiązać sprawę zabójstwa.

21. „Old School: Niezaliczona”

Dwóch kumpli stara się ze wszystkich sił pocieszyć starego druha, którego zdradziła kobieta jego życia.

20. „Kosmiczne jaja”

Zły Lord Hełmofon rozkazuje porwać księżniczkę Vespę, by móc zdobyć bezcenne zapasy powietrza z jej rodzinnej planety. Lone Starr, za namową ojca dziewczyny, wyrusza na ratunek.

19. „Ten szalony, szalony świat”

Umierający przestępca wyjawia grupie nieznajomych informację o miejscu zakopania walizki z pieniędzmi. Rozpoczyna się wyścig po majątek.

18. „Big Lebowski”

Jeff „Koleś” Lebowski zostaje napadnięty przez gangsterów, którzy pomylili go z milionerem o tym samym nazwisku.

17. „Życie biurowe”

Pracownicy biurowi, którzy nienawidzą swojej pracy, decydują się zbuntować przeciwko szefowi.

16. „Menażeria”

O przyszłości lekkoduchów ze studenckiego bractwa Delta Tau Chi zdecyduje zbliżający się test z psychologii. Członkowie stowarzyszenia mają plan, jak nie wpaść w kłopoty.

15. „W krzywym zwierciadle: Wakacje”

Rodzina Griswoldów wyrusza w samochodową podróż przez Stany Zjednoczone, której celem jest park rozrywki.

14. „Głupi i głupszy”

Dwóch przyjaciół przemierza drogi i miasta Ameryki, by oddać zgubioną przez atrakcyjną kobietę walizkę.

13. „Młody Frankenstein”

Wnuczek doktora Frankensteina dziedziczy majątek oraz tajemnice szalonych eksperymentów dziadka.

12. „Z dymkiem”

Cheech i Chong zostają pomyłkowo deportowani do Meksyku. W nowej, niesprzyjającej im rzeczywistości muszą znaleźć drogę powrotną.

11. „Blues Brothers”

Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem.

10. „Czyste szaleństwo”

Kiedy Skip i Harry zostają niesłusznie oskarżeni o napad na bank i skazani, postanawiają uciec z więzienia.

9. „Szajbus”

W dniu osiemnastych urodzin prostoduszny Navin postanawia poznać świat. Mężczyzna wyrusza do St. Louis.

8. „Dzisiejsze czasy”

Wycieńczony nerwowo robotnik trafia do szpitala psychiatrycznego. Po wyjściu z niego prowokuje uliczną demonstrację.

7. „Annie Hall”

Historia burzliwego związku Alvy'ego Singera, błyskotliwego nowojorskiego komika, z piosenkarką Annie Hall.

6. „Kacza zupa”

Rufus Firefly, by uratować swój tonący w długach kraj, zgadza się na pełnienie funkcji prezydenta. Szybko jednak ulega pokusie władzy absolutnej i zostaje dyktatorem.

5. „Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę”

Szalony generał samowolnie wydaje rozkaz ataku nuklearnego na ZSRR. Radziecki odwet zdaje się być nieunikniony.

4. „Golfiarze”

Bogaty przedsiębiorca budowlany chce zostać członkiem ekskluzywnego klubu golfowego. Jego maniery nie są akceptowane przez pozostałych graczy.

3. „Płonące siodła”

Małe, prowincjonalne miasteczko na dzikim zachodzie jest nękane przez bandziorów. Nowy, czarnoskóry szeryf zostaje sam z problemem, gdyż nie może liczyć na pomoc mieszkańców.

2. „Czy leci z nami pilot?”

W związku z zatruciem załogi samolotu pasażerskiego były pilot wojskowy – Ted Striker – musi pokonać lęk przed lataniem i ponownie usiąść za sterami.

1. „Monty Python i Święty Graal”

Król Artur zbiera rycerzy i wyrusza na poszukiwanie Świętego Graala, skutkiem czego przeżyją wspólnie wiele absurdalnych przygód.

