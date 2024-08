O tym polskim filmie będzie głośno. „Simona Kossak” z mocnym zwiastunem

Na planie zdjęciowym pokochały ją zwierzęta. Na ekranach widzowie. Ci, którzy mieli już okazję zobaczyć Sandrę Drzymalską w roli Simony Kossak podczas przedpremierowych pokazów festiwalowych są zgodni – jej kreacja zachwyca. W wyreżyserowanym przez Adriana Panka filmie o niezależności i determinacji w szukaniu własnego miejsca na ziemi zobaczymy również Jakuba Gierszała, Agatę Kuleszę, Borysa Szyca, Olgę Boładź i Mariannę Zydek.

– Chciałabym, żeby ludzie podczas seansu doznali tego piękna, które oferuje puszcza. Mam nadzieję, że ten film bardziej uwrażliwi nas na to, jakie cudowne relacje możemy tworzyć ze zwierzętami i naturą. Chciałabym, aby wybrzmiało również to, iż wbrew wszystkiemu, co dzieje się w naszym życiu, zawsze możemy podążać za własnym sercem i robić to, czego pragniemy. Czuć się wolni i walczyć o swoje racje, które są słuszne. Dbać o naszych braci mniejszych – mówi o filmie Sandra Drzymalska.

„Simona Kossak” – o filmie

Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko – dom, tradycję, społeczne konwenanse – i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje – miłość do natury i... potrzebę wolności. Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom. Jednak wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez

„Simona Kossak” w kinach zadebiutuje od 22 listopada, a już we wrześniu tytuł powalczy o Złote Lwy na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

