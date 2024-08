Najlepsze thrillery psychologiczne na Netflix

Thrillery psychologiczne to gatunek filmowy, który z powodzeniem łączy w sobie elementy napięcia, tajemnicy i głębokiej analizy ludzkiej psychiki. Na Netflixie znajdziesz bogatą ofertę tego rodzaju produkcji, które wciągną Cię w skomplikowane intrygi, zmuszą do refleksji nad motywami bohaterów i nie pozwolą oderwać się od ekranu. W naszym zestawieniu zawarliśmy tytuły, które są najwyżej oceniane przez widzów. Te filmy z pewnością podniosą ci ciśnienie i zostaną w twojej pamięci na długo po obejrzeniu.

Najwyżej oceniane thrillery psychologiczne na Netflix

„Zodiak”

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.

„Gra”

W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.

„Zwierzęta nocy”

Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.

„Utalentowany pan Ripley”

Tom Ripley zaprzyjaźnia się z bogatym Dickiem i nie zamierza wracać do szarego życia, które do tej pory prowadził.

„Kolekcjoner”

Alex Cross z pomocą niedoszłej ofiary stara się uwolnić swoją siostrzenicę z rąk psychopatycznego porywacza-mordercy.

„Ktoś całkiem obcy”

Reporterka śledcza przenika do struktur świata reklamy, zatrudniając się jako sekretarka Harrisona Hilla – prezesa jednej z największych firm. Chce tym samym odnaleźć mordercę swojej przyjaciółki.

„Sekretne okno”

Uznany pisarz przenosi się na prowincję, by w spokoju tworzyć kolejne książki. Wkrótce odwiedzi go tajemniczy mężczyzna, który oskarży Raineya o plagiat.

„Zostaw świat za sobą”

Rodzinny wypad na weekend przybiera kiepski obrót, gdy cyberatak sprawia, że ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach pojawia się dwójka nieznajomych.

„Podziemny krąg”

Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.

„Joker”

Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.

„Kłamstwo doskonałe”

Zawodowy oszust poznaje w internecie dobrze sytuowaną wdowę, która szybko otwiera przed nim swój dom oraz życie. Mężczyzna usiłuje zwalczyć uczucia do kobiety i sfinalizować rutynowy szwindel.

„Przebudzenie”

Clay ma piękną narzeczoną i szczęśliwe życie, ale okazuje się, że cierpi na chorobę serca. Musi poddać się operacji, której przebieg będzie bardzo nietypowy.

„Pierwszy śnieg”

Detektyw Harry Hole bada sprawę zaginięcia kobiety, której szalika użyto do przystrojenia ulepionego przed jej domem bałwana.

„Zabójca”

Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której – jak twierdzi – nie ma nic osobistego.

„Trauma”

Po tym, jak żona i ranna córka znikają z izby przyjęć, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania. Wkrótce dochodzi do wniosku, że szpital coś ukrywa.

„Rebeka”

Młoda żona wprowadza się do imponującej posiadłości męża, gdzie musi poradzić sobie ze złowrogą gosposią i namacalną obecnością poprzedniej, zmarłej pani domu.

„Dziwak”

Aaron odpowiada na ogłoszenie o pracę umierającego Josefa, który chce sfilmować jeden dzień z życia dla nienarodzonego syna. Intencje pracodawcy wzbudzają u zatrudnionego podejrzenia.

„Kobieta w oknie”

Cierpiąca na agorafobię kobieta zaczyna szpiegować swoich nowych sąsiadów i staje się świadkiem aktu przemocy.

„Wtargnięcie”

Pewne małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Włamanie do domu wpędza żonę w traumę i skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją osoby skrywają pewne sekrety.

„The Call”

Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.

„Fair Play”

Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary, a może przynieść jeszcze groźniejsze konsekwencje.

„Linia życia”

Grupa studentów medycyny prowadzi niebezpieczne eksperymenty ze śmiercią kliniczną. Nie wiedzą, że ich działania będą miały o wiele większe konsekwencje, zagrażające ich życiu.

„Krzywe linie boga”

Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.

„Ratownik”

Przykuty do wózka w wybiku wypadku Àngel postanawia rozprawić się z tymi, którzy go zdradzili, a zwłaszcza z kobietą, która go porzuciła, gdy jej potrzebował.

„Fatamorgana”

Dzięki anomalii w czasoprzestrzeni Vera ratuje życie chłopca przed 25 laty, ale traci przez to własną córkę. Teraz robi wszystko, by ją odzyskać.

„Gniew Boży”

Przekonana, że za tragiczną śmierć jej bliskich odpowiada znany pisarz, dla którego kiedyś pracowała, Luciana zwraca się do dziennikarza o pomoc w ujawnieniu prawdy.

„Komar”

Analityk z Wall Street obserwuje niepokojące zjawisko – jego modele komputerowe zachowują się nietypowo. Zupełnie tak jak rozmnażające się w jego mieszkaniu komary.

„10 dni z życia złego człowieka”

Spłukany, pogrążony w żałobie i posiniaczony przez życie detektyw musi przebić się przez pajęczynę kłamstw, aby odkryć prawdę o morderstwie w luksusowej posiadłości.

„Finder's Fee”

Po znalezieniu portfela z kuponem wartym miliony młody artysta musi zdecydować, czy postąpi właściwie, zasiadając z jego właścicielem do cotygodniowej partyjki pokera.

„The Forest of Love”

Oszust i aspirująca ekipa filmowa wpraszają się do życia dwóch udręczonych młodych kobiet.

„Zdradliwi jak woda”

Romans żonatego wydawcy z piękną poetką komplikuje się, gdy dziwne wydarzenia w jej mieszkaniu doprowadzają ją na skraj psychicznego załamania.

„Fatalne zauroczenie”

Weekendowe i niezobowiązujące zauroczenie pomiędzy Danem a Alex przeradza się w niebezpieczną obsesję kobiety.

„Gothika”

Młoda pani psycholog pewnego razu budzi się jako pacjentka własnego szpitala. Musi udowodnić wszystkim, że została niesłusznie oskarżona o morderstwo.

„Platforma”

Płyta z jedzeniem zjeżdża na coraz to niższe piętra więzienia. Osadzeni wyżej jedzą do syta, dla tych poniżej pozostają tylko głód i rozpacz. To musi skończyć się buntem.

„1922”

Rolnik przyznaje się do zabójstwa żony, jednak ta śmierć stanowi raptem początek makabrycznej historii. Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga.

„Chłopak z sąsiedztwa”

Zdradzona kobieta ulega nastoletniemu sąsiadowi, który jest bardzo niebezpieczny.

„W mroku”

Dziennikarz prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności śmierci swojej siostry.

„Ziarno prawdy”

W Sandomierzu dochodzi do tajemniczej zbrodni. Stróże prawa pod wodzą Teodora Szackiego rozwiązują zagadkę morderstwa.

„Efekt hipnozy”

Jenn ma wrażenie, że jej życie zawodowe i osobiste utknęło w martwym punkcie. Poddaje się hipnozie, jednak okazuje się, że wpadła w śmiertelną psychologiczną pułapkę.

„Gra Geralda”

Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie – przykuta do łóżka na odludziu – doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.

„Tau”

Kobieta zostaje uwięziona w futurystycznym, sterowanym komputerowo domu. Jej jedyną szansą na ucieczkę jest włamanie się do komputera kontrolującego budynek.

„Na celowniku”

Wycieczka w góry miała naprawić ich związek. Teraz małżeństwo musi ratować się ucieczką przez niebezpieczny las, aby wymknąć się tajemniczemu snajperowi.

„Kaliber”

Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.

„Circle”

Pięćdziesiąt osób zostaje uwięzionych i zmuszonych do wzięcia udziału w nietypowej grze, gdzie stawką jest życie.

„Clinical”

Lekarkę dopadają traumatyczne wspomnienia z przeszłości, gdy do jej gabinetu psychiatrycznego trafia pacjent oszpecony w wyniku wypadku.

„Były lokator”

Gdy bezrobotny specjalista odkrywa, że wciąż ma klucze do mieszkania, które musiał sprzedać, popada w obsesję na punkcie odzyskania życia, które kiedyś było jego.

„Met Grote Blijdschap”

Mężczyzna odwiedza z żoną zaginionego brata, który od 15 lat mieszka na odległej farmie, i dokonuje mrożącego krew w żyłach odkrycia.

Czytaj też:

Ten tydzień na Netflix zapowiada się wyśmienicie. Tego nie chcecie przegapićCzytaj też:

To najsmutniejszy serial w historii Netfliksa? „Wypadek” hitem w Polsce