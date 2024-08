Nowy hollywoodzki thriller psychologiczny podbija Max. Co jeszcze warto obejrzeć?

Nowy thriller psychologiczny z hollywoodzką obsadą dostępny na Max szybko stał się jednym z najczęściej oglądanych tytułów, przyciągając uwagę swoją intrygującą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji, a przede wszystkim zakończeniem. Platforma nie ogranicza się jednak do jednego hitu – w ostatnich dniach zadebiutowało w serwisie kilka innych nowości, które również zdobywają popularność wśród widzów. Od intensywnych dramatów aż po lekkie komedie – te 10 tytułów z pewnością warto dodać do swojej listy do obejrzenia.

Dobre filmy na Max, które podbijają serca Polaków

10. „Czerwone pokoje”

Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję.

9. „Mr. Holmes”

Emerytowany Sherlock Holmes wspomina swoją ostatnią sprawę, która popchnęła go do zakończenia kariery detektywa.

8. „Noc Dziękczynienia”

Po zamieszkach w Czarny Piątek, które zakończyły się tragedią, tajemniczy zabójca zainspirowany Świętem Dziękczynienia terroryzuje mieszkańców Plymouth.

7. „Miłość bez ostrzeżenia”

Steven Lauddem, znany kompozytor, pracuje nad operą, która ma być jego wielkim powrotem. Niestety, cierpi na twórczą blokadę. Za radą żony, psychoterapeutki, wyrusza przez Nowy Jork na poszukiwanie inspiracji. Pogoń za weną poprowadzi go w różne niespodziewane miejsca.

6. „Mad Max. Na drodze gniewu”

Po nuklearnej katastrofie świat stał się pustynią. Nieliczni, co przetrwali wybuch, walczą o wodę i wolność od niebezpiecznych organizacji rządzących na Ziemi.

5. „Anatomia upadku”

Sandra, niemiecka pisarka, mieszka wraz z mężem Samuelem i ich niedowidzącym synem w chatce w Alpach na odludziu. Ciało Samuela zostaje znalezione na śniegu nieopodal ich domu. Spadł naprawiając dach. Toczące się śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia, niepewności narastają, a Sandra zostaje oskarżona.

4. „Obsesja”

Aktorka Elizabeth chce poznać wszystkie sekrety życia i małżeństwa Gracie. Aby to osiągnąć, zostanie uwikłana w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy pilnie strzeże swojej wersji prawdy.

3. „Tylko nie ty”

Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna – aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych – udają, że są parą.

2. „Ucieczka z ciemności”

Na zróżnicowaną grupę wczesnych ludzi poluje złowroga, mistyczna istota. Klan jest zmuszony stawić czoła niebezpieczeństwu, którego nigdy nie przewidywał.

1. „Furiosa. Saga Mad Max”

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona przez Hordę Bikerów i przewieziona do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. W obliczu walki dwóch tyranów o władzę, Furiosa musi przetrwać wiele prób i zgromadzić środki, aby wrócić do domu.

Czytaj też:

Top 5 seriali w sierpniu według BBC. Co warto obejrzeć?Czytaj też:

Nie przegap tych filmów! Pięć mocnych thrillerów, które znikną z Max pod koniec sierpnia