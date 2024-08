Głośny western już do obejrzenia w internecie! Narobił niemałego zamieszania

Kevin Costner ma na świecie miliony fanów. Znany jest nie tylko z klasyków takich jak „Tańczący z wilkami”, „JFK”, „Bodyguard” czy „List w butelce”, ale także z wielkiego hitu serialowego „Yellowstone”, który oglądać możemy w Polsce na Netflix. Aktor wyreżyserował także kilka swoich filmów, a teraz, w wieku 69 lat postanowił wziąć na warsztat westerny.

Jego film „Horyzont. Rozdział 1” zadebiutował na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie otrzymał 7-minutowe owacje na stojąco. Niestety nastroje nieco zmieniły się po premierze filmu w kinach w czerwcu tego roku – recenzenci wcale nie byli tak bardzo zachwyceni obrazem, podobnie zresztą jak widzowie. Krytka musi szczególnie boleć samego reżysera, szczególnie, że na wyprodukowanie pierwszej części swojej głośnej sagi miał wydać 38 mln dolarów z własnych pieniędzy.

W maju magazyn „GQ” zapytał Costnera, czy prawdziwe są doniesienia, że wydał 20 mln dolarów na swój film. – To nie jest prawda. W tym momencie film pochłonął 38 mln dolarów. Taka jest prawda. To jest prawdziwa liczba – poinformował. – Wszystko, co mam, jest w filmie – przekazał aktor.

O czym jest film „Horyzont. Rozdział 1”? Już obejrzymy go w Polsce!

„Tysiące marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców, broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi. W kraju rozdartym krwawą wojną secesyjną krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki” – brzmi opis filmu „Horyzont. Rozdział I”.

Teraz, kilka tygodni po premierze kinowej, film „Horyzont. Rozdział 1” można już obejrzeć na VOD. Produkcję zobaczycie na: Amazon Prime, Rakuten, Premiery Canal+, Playnow, Cineman.pl, Cyfrowy Polsat Box Go, TVP VOD, Player.

Druga część sagi „Horyzont” zadebiutuje we wrześniu na Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Czytaj też:

Ten romans skradł serca Polaków. Tajemnice „Nocy i dni”Czytaj też:

QUIZ z filmu „Trędowata”. Ile pamiętasz z tej łamiącej serce historii?