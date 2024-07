Polski „Heaven in Hell” wpadł na Netflix, a widzowie nie zawodzą! „Uczucia tam tyle, co przy myciu okien”

Na Netflix wpadł „Heaven in Hell”, najnowszy film dla dorosłych Tomasza Mandesa, twórcy filmowej adaptacji serii „365 dni”. Produkcja miała premierę w lutym 2023 roku i chociaż przyciągnęła do kin tłumy (w weekend otwarcia obejrzało go blisko 110 tys. widzów), nie zebrała dobrych recenzji. Niektóre z opinii widzów, zamieszczonych w serwisie Filmweb po seansie, mogą nawet rozbawić.

„Polacy! Może po prostu przestańcie robić filmy”; „Chyba Mandes zrobił sobie challenge z Vegą, kto wypuści największą ilość gniotów”; „Zawsze podchodzę z dystansem do tego, co ludzie piszą o filmach. Jak żałuję, że tym razem ich nie posłuchałem”; „Myślałem, że nie da się zrobić czegoś gorszego, niż »365 dni«. Da się”; „Uczucia tam tyle, co przy myciu okien” – czytamy.

Nieco bardziej optymistycznie jest pod postem Netfliksa o tym, że film jest już dostępny na platformie. Dużo ludzi pisze, że to jest ich moment na obejrzenie tej produkcji, ponieważ nie muszą płacić za bilet w kinie. Inni chwalą muzykę w filmie i pojawiają się nawet pozytywne posty na jego temat. „Uwielbiam ten film i wszystkim polecam” – pisze jedna z internautek. Na niektóre z pochlebnych komentarzy odpowiada sam Tomasz Mandes, zostawiając czerwone serduszka.

Mimo wszystko, nawet pod postem Netfliksa nie zabrakło krytyki w kierunku jego obrazu. „Nawet cudowna Magda Boczarska nie uratowała tego filmu”; „Szkoda czasu”; „Byłam w kinie i żałuję”; „Gniot”, „Nie umiałam przez niego przebrnąć, tak mnie nudził, że w połowie wyłączyłam” – czytamy.

O czym opowiada „Heaven in Hell”?

Olgę (Magdalena Boczarska) i Maksa (Simone Susinna) dzieli 15 lat różnicy. Ona kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki, on przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze.

Olga nie potrafi poradzić sobie z mieszanką uczuć, które nią targają – poczuciem odpowiedzialności, wstydu, namiętności i tęsknoty za czymś, czego do tej pory nie doświadczyła. Natomiast Maks uświadamia sobie, że życie z dnia na dzień już mu nie odpowiada, a kobieta, którą spotkał jest miłością jego życia. Kiedy skrywane tajemnice wyjdą na jaw, jeszcze bardziej skomplikują życie kochanków.

W filmie pojawią się także: Janusz Chabior, Sebastian Fabijański i Katarzyna Sawczuk.

