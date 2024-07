Te filmy powalczą o Złote Lwy. Sporo tytułów o wojnie w Ukrainie

Złote Lwy to prestiżowa nagroda filmowa przyznawana podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu filmowym, które od 1974 roku gromadzi najlepsze krajowe produkcje oraz twórców. Statuetka jest marzeniem wielu reżyserów, scenarzystów i aktorów oraz świadectwem ich talentu i wkładu w rozwój polskiego filmu.

W tym roku Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 23-28 września 2024 roku. Dwa miesiące przed tym wydarzeniem, poznaliśmy tytuły 16 filmów, które powalczą o Złote Lwy w Konkursie Głównym. Wśród nich są 4 pełnometrażowe debiuty reżyserskie i 4 drugie filmy reżyserów.

Te filmy powalczą o Złote Lwy w Gdyni

„Biała odwaga”, reżyseria: Marcin Koszałka, scenariusz: Marcin Koszałka, Łukasz M. Maciejewski, producentki: Agata Szymańska, Magdalena Kamińska

Bracia Zawratowie pochodzą z wpływowej rodziny na Podhalu i choć rożni ich temperament, styl bycia i poglądy to łączy miłość do Bronki. Gdy znajdą się po przeciwnych stronach barykady ich wybory w ekstremalnych warunkach zdecydują o losach regionu.

„Dwie siostry”, reżyseria, scenariusz i produkcja: Łukasz Karwowski

Film drogi o dwóch siostrach – Polce i Ukraince, które wyruszają z Polski na Ukrainę, by sprowadzić do domu rannego ojca. Podróżują samochodem, autostopem, pieszo przez zniszczoną Ukrainę, unikając przy tym gwałtów ze strony Rosjan.

„Dziewczyna z igłą”, reżyseria: Magnus von Horn, scenariusz: Magnus von Horn, Line Langebek, producent: Mariusz Włodarski

Młoda dziewczyna zachodzi w niechcianą ciążę. Wkrótce poznaje Dagmar, która pomaga kobietom mierzącym się z podobnym problemem.

„Idź pod prąd”, reżyseria: Wiesław Paluch, scenariusz: Wiesław Paluch, Damian Nowakowski, producent: Tadeusz Król

Pełnometrażowy kinowy film fabularny o gitarzyście i wokaliście Eugeniuszu „Siczce" Olejarczyku, liderze legendarnego polskiego zespołu punkowego KSU.

„Kobieta z…”, reżyseria: Małgorzata Szumowska, Michał Englert, scenariusz: Michał Englert, producentki: Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień

Podróź Anieli, urodzonej oraz wychowanej jako Andrzej, która ponad połowę życia zmuszona jest funkcjonować jako mężczyzna i ukrywać dysforię płciową.

„Kulej. Dwie strony medalu”, reżyseria: Xawery Żuławski, scenariusz: Rafał Lipski, Xawery Żuławski, producent: Krzysztof Terej

Film koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku.

„Lany poniedziałek”, reżyseria: Justyna Mytnik, scenariusz: Justyna Mytnik, Rosanna Hall, Monika Dembińska, producentka: Marta Gmosińska

Piętnastoletnia Klara, została zgwałcona przez zamaskowanego chłopaka podczas Lanego Poniedziałku. Rok później, tuż przed pierwszą rocznicą zdarzenia, zaczyna ogarniać ją paraliżujący strach przed wodą. W poszukiwaniu wsparcia i zrozumienia, Klara zwraca się do swojej nowej, nieco ezoterycznej przyjaciółki. Nastolatki zmierzą się z głęboko wypartą traumą.

„Ludzie”, reżyseria: Maciej Ślesicki, Filip Hillesland, scenariusz: Maciej Ślesicki, producent: Maciej Ślesicki

Pierwszy polski pełnometrażowy film fabularny o agresji Rosji na Ukrainę. Kiedy wybucha pełnoskalowa wojna na Ukrainie, pięć kobiet – reprezentujących różne pokolenia i perspektywy – podejmuje desperacką walkę, aby ocalić siebie oraz swoich najbliższych.

„Minghun”, reżyseria: Jan P. Matuszyński, scenariusz: Grzegorz Łoszewski, producenci: Klaudiusz Frydrych, Inga Kruk, Krzysztof Rak

Po stracie ukochanej córki, Jurek wraz ze swoim teściem Benem decyduje się wyprawić chiński rytuał minghun, czyli zaślubiny po śmierci.

„Pod szarym niebem”, reżyseria i scenariusz: Mara Tamkovich, producentka: Katarzyna Ocioszyńska

Białoruś, 2020. W kraju trwają protesty po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich. Antyreżimowa dziennikarka Lena prowadzi transmisję z brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji. Zostaje namierzona przez milicyjny dron, lecz kontynuuje relację. Zostaje zatrzymana. Mąż Leny, Ilja przygotowuje wyjazd za granicę jak tylko Lena wyjdzie z aresztu. Jednak reżim nie ma zamiaru jej wypuścić. Władza jest zdeterminowana, by złamać ich oboje. Film jest inspirowany historią małżeństwa białoruskich dziennikarzy: Igora Iljasha i Katsiaryny Andryevej, która została aresztowana w listopadzie 2020.

„Pod wulkanem”, reżyseria: Damian Kocur, scenariusz: Damian Kocur, Marta Konarzewska, producent: Mikołaj Lizut

Wnikliwy obraz stanu emocjonalnego młodej, inteligenckiej, ukraińskiej rodziny Kovalenków, którą wybuch wojny zastaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie.

„Simona Kossak”, reżyseria i scenariusz: Adrian Panek, producentki: Agata Szymańska, Magdalena Kamińska

Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko – dom, tradycję, społeczne konwenanse – i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje – miłość do natury i... potrzebę wolności.

„Utrata równowagi”, reżyseria i scenariusz: Korek Bojanowski, producenci: Maciej Maciantowicz, Katia Priwieziencew

Film opowiada historię Mai (znana z "Ostatniego komersu" Nel Kaczmarek) – studentki ostatniego roku aktorstwa. Dziewczyna, w przeciwieństwie do swoich znajomych z roku, nie wierzy jednak, że zrobi karierę. W związku z tym podjęła decyzję, że z końcem roku kończy z aktorstwem i rozpoczyna kolejne studia, dające bardziej stabilny zawód. Wszystko zmienia się, gdy na miesiąc przed premierą dyplomu, reżyserię przedstawienia przejmuje młody i pełen pasji mężczyzna (Tomasz Schuchardt).

„Wrooklyn Zoo”, reżyseria i scenariusz: Krzysztof Skonieczny, producenci: Krzysztof Skonieczny, Olga Bibik, Alicja Grawon-Jaksik

Podana w formie współczesnej baśni historia o potędze miłości, która dzięki determinacji w dążeniu do prawdy i pragnieniu wolności potrafi przezwyciężyć nienawiść, a nawet śmierć.

„Wróbel”, reżyseria i scenariusz: Tomasz Gąssowski, producent: Robert Kijak

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał.

„Zielona granica”, reżyseria: Agnieszka Holland, scenariusz: Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland, producenci: Marcin Wierzchosławski, Agnieszka Holland

Psycholożka postanawia dołączyć do aktywistów wspierających uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej granicy.

