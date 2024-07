Netflix likwiduje plan podstawowy! W Polsce ma najniższą cenę

Spośród blisko 270 mln użytkowników Netflixa, 7 mln jest z Polski. W naszym kraju subskrybenci mają trzy różne pakiety do wyboru – podstawowy, który kosztuje 29 zł miesięcznie (rozdzielczość 720p HD, 1 urządzenie jednocześnie), standard (43 zł miesięcznie, 1080p Full HD, 2 urządzenia jednocześnie), a także premium (60 zł miesięcznie, 4K + HDR, dźwięk immersyjny, 4 urządzenia jednocześnie). Nie w każdym kraju tak to jednak wygląda. Co więcej, gigant streamingowy wprowadza znaczne zmiany.

Znika najtańszy pakiet w Netlixie

W ostatnim czasie Netflix przyciągnął sporą liczbę nowych użytkowników. Tylko od grudnia zeszłego roku przybyło mu 9,33 mln nowych osób, co jest ilością powyżej oczekiwań analityków. Wiadomo, że w osiągnięciu takiego wyniku pomogła nie tylko walka ze współdzieleniem kont z osobami spoza gospodarstwa domowego, ale także zaoferowanie planu z reklamami.

Otóż już w listopadzie 2022 roku pakiet z reklamami wprowadzono aż w 12 krajach (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Australii, Japonii, Korei i Brazylii). Następnie w 2023 roku Netflix zaczął proces likwidacji najtańszego planu bez reklam. Wówczas wycofał go dla nowych i powracających użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Teraz z kolei subskrybentom platformy z Kanady i Wielkiej Brytanii, którzy wykupują plan podstawowy, wyświetla się powiadomienie, że do 13 lipca muszą wybrać nowy pakiet. Gigant streamingu likwiduje bowiem całkowicie najtańszy pakiet bez reklam. O wygaszaniu planu informują m.in. użytkownicy Reddit.com.

„13 lipca będzie ostatnim dniem, kiedy będziesz mógł oglądać Netfliksa. Wybierz nowy plan, aby dalej korzystać z usługi. Twój plan Podstawowy nie będzie już dostępny w ofercie, ale możesz zmienić go na inny. Ceny pakietów zaczynają się od 5,99 dol”. – informuje klientów platforma.

Kanadyjscy użytkownicy za plan podstawowy dotychczas płacili 9,99 dolarów. Obecnie mogą w zamian wybrać pakiet standardowy z reklamami (5,99 dol. kanadyjskich), standardowy bez reklam (16,49 dol.) lub premium (20,99 dol.). Wiadomo, że w pakiecie z reklamami spoty trwają 15 lub 30 sekund i są emitowane podczas seriali, filmów lub przed rozpoczęciem ich odtwarzania. Bloki reklamowe natomiast nie powinny przekraczać 4-5 minut na godzinę.

Warto dodać, że w maju 2023 roku nowy plan Netfliksa wykupywało 5 mln użytkowników. W tym roku z kolei gigant streamingowy poinformował, że pakiet z reklamami regularnie wykupuje już 40 mln subskrybentów, czyli osiem razy więcej. Ogólnie na rynkach, gdzie plan jest dostępny, 40 proc. rejestrujących się w serwisie, wybiera właśnie usługę z reklamami. Serwis nie poinformował jeszcze, kiedy taka polityka obejmie dotychczasowych klientów. Wciąż nie wiadomo, kiedy zmiany dotkną abonentów platformy z innych rynków.

