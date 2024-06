Jeden z najlepszych filmów 2023 roku trafił na VOD. Widzowie są wstrząśnięci po seansie

Film Jonathana Glazera, twórcy „Under the Skin” oraz kultowych teledysków Massive Attack i Radiohead, jest polską koprodukcją, za którą – po stronie polskiej – odpowiadała Ewa Puszczyńska, producentka „Idy” i „Zimnej wojny”.

„Strefa interesów” to wybitna, w całości zrealizowana w Polsce, nowatorska reinterpretacja kina Zagłady. Za muzykę odpowiada Mica Levi, a autorem zdjęć jest nominowany do Oscara Łukasz Żal („Zimna wojna”, „Ida”). To głęboko wstrząsające, otwierające oczy dzieło, które wychodzi poza ramy filmu – i przejdzie do historii kina.

Film otrzymał w Cannes Grand Prix Festiwalu za najlepszą produkcję, a także Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej. Później zdobył trzy statuetki BAFTA w kategoriach: najlepszy film brytyjski, najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepszy dźwięk. „Strefa interesów” została też doceniona przez Amerykańską Akademię Filmową – otrzymała dwa Oscary w kategoriach najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk.

Dlaczego warto obejrzeć film „Strefa interesów”?

W „Strefie interesów” brytyjski reżyser Jonathan Glazer przygląda się domowej idylli w czasach nazistowskich Niemiec. Rudolf (Christian Friedel) wraz z żoną Hedwigą (Sandra Hüller) oraz czwórką dzieci i psem mieszkają w przestronnym, pedantycznie czystym domu z wypielęgnowanym ogrodem i szklarnią. Celebrują rodzinne obiady, marzą o wakacjach w ukochanych Włoszech. W weekendy lubią popływać kajakami lub pospacerować po lesie z przyjaciółmi. Jednak zza ścian ich domu często dobiegają niepokojące odgłosy, a czasem rozpaczliwe krzyki, ponieważ Rudolf Höss jest komendantem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

„Strefa interesów” to porażające studium banalności zła, w którym nigdy nie jesteśmy świadkami ludobójstwa ani obozowej rzeczywistości. Wszystko, co brutalne, od czego chce się odwrócić wzrok, zostaje wypchnięte poza dom Rudolfa i Hedwigi, hermetycznie zamknięte poza ich codziennym życiem. Rodzinną sielankę tylko od czasu do czasu zakłóca dym z pobliskich kominów obozu.

Na tych platformach streamingowych obejrzysz „Strefę interesów”

Film „Strefa interesów” jest już dostępny online na platformach:

Nowe Horyzonty VOD;

MOJEeKINO.pl;

E-Kino Pod Baranami;

Player.pl;

Rakuten TV;

Vectra;

PREMIERY CANAL+.

