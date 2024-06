Zdjęcia młodych braci Kaczyńskich z planu „O dwóch takich, co ukradli Księżyc”. „To były dwa czorty”

Film w reżyserii Jana Batorego był oparty na powieści Kornela Makuszyńskiego pod tym samym tytułem. Obok Kaczyńskich w produkcji pojawili się między innymi Ludwik Benoit, Helena Grossówna, Janusz Strachocki czy Janusz Kłosiński.

„O dwóch takich, co ukradli Księżyc”. O czym jest film?

„O dwóch takich, co ukradli Księżyc” opowiada o Jacku i Placku, bliźniakach, którzy przychodzą na wiat we wsi Zapiecek. Są niezwykle żarłoczni, niesforni i leniwi. Wszystko wskazuje na to, że nic z nich nie wyrośnie. Nie mają zamiaru pracować ani teraz, ani w przyszłości. Zamiast tego decydują się ukraść złoty księżyc i go sprzedać. Przed wyruszeniem w drogę kradną matce ostatni bochenek chleba, który później zamienia się w kamień. Wkrótce wpadają w ręce złoczyńców. Gdy docierają do złotego miasta, odkrywają, że skarby mają tylko pozorną wartość. Wracają więc do Zapiecka odmienieni i pragną pomagać rodzicom w pracy.

Marek Kondrat o Lechu i Jarosławie Kaczyńscych: To były dwa czorty

Jak się okazuje, bracia Kaczyńscy nieźle rozrabiali na planie filmu. Przed laty opowiadał o tym w jednym z wywiadów Marek Kondrat, który w tym samym czasie, w tym samym studiu, debiutował na planie „Historii żółtej ciżemki”.

– To były dwa czorty, które ze swoją piękną matką mieszkały w tym samym hotelu i przewracały go do góry nogami. Byli żywiołem nie do opanowania, problemem edukacyjnym dla wszystkich, bo, żeby zrobili coś na gwizdek, trzeba ich było najpierw spacyfikować. Oni byli żywi, normalni, niezwykle inteligentni i, co ważne, wspierali się, jeden miał koło siebie drugiego – powiedział w „Dużym Formacie” aktor znany z „Dnia Świra”.

Zobaczcie kilka zdjęć młodych braci Kaczyńskich, zrobionych za kulisami kultowego filmu.

Galeria:

Bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy na planie filmu „O dwóch takich, co ukradli Księżyc” (1962)Czytaj też:

Film z 11 Oscarami trafi na Netflix! To nie jedyny tytuł, który musicie obejrzećCzytaj też:

Henry Cavill powraca w filmie uwielbianego reżysera. Tytuł na dniach trafi do sieci