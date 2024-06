Quentin Tarantino zdradził tytuły swoich 11 ulubionych filmów. To niezła mieszanka

Tarantino przyszedł na świat 27 marca 1963 roku w Knoxville w stanie Tennessee. Jego mama była pielęgniarką, a ojciec muzykiem. Małżeństwo rodziców przyszłego reżysera zakończyło się jeszcze przed jego urodzeniem, a jego ojczymem został Curt Zastoupil. Gdy Quentin miał dwa lata przeprowadził się z rodziną do Torrance w Kalifornii. Miejsce to jest mu bardzo bliskie – wpłynęło ono na przyszłego reżysera tak mocno, że często w swoich filmach powraca do tego, jak wyglądało życie tam w latach 70. i 80.

Swoje pierwsze scenariusze filmowe zaczął pisać, gdy pracował w wypożyczalni kaset wideo – gdzie poznał zafascynowanego filmami Rogera Avary'ego (potem otrzymali oni Oscara za współpracę przy scenariuszu do „Pulp Fiction”). Najpierw przyszły reżyser stworzył tekst do „Urodzonych morderców” i „Prawdziwego romansu”. Pierwszy powędrował do Olivera Stone'a, a drugi do Tony'ego Scotta. Tym sposobem Tarantino zebrał pieniądze na swój pierwszy film i niebawem świat zobaczył „Wściekłe psy”. Popularność tytułu pozwoliła mu podpisać umowę z wytwórnią Miramax, pod egidą której powstał kultowy „Pulp Fiction”.

Potem w kinach oglądać mogliśmy „Jackie Brown”, która, choć wówczas niedoceniana, przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych filmów Tarantino. Sukces reżysera ugruntował „Kill Bill”, potem słynne „Bękarty wojny”, „Django” i ostatnio „Pewnego razu... w Hollywood”.

Quentin Tarantino zdradził, jakie są jego ulubione filmy

Jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych reżyserów współczesnego kina, Quentin Tarantino jest znany ze swojego unikalnego stylu, pełnego nawiązań do różnych gatunków filmowych. W swojej twórczości często czerpie inspiracje z kultowych, jak i tych bardziej niszowych produkcji. Na tej liście przyjrzymy się 11 ulubionym filmom Tarantino, które wpłynęły na jego styl reżyserski i artystyczną wizję.

Od kina niemego, po prawdziwe klasyki – sprawdźcie, co inspiruje Quentina Tarantino.

11. „Szczęki”

W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.

10. „Pięć grobów na drodze do Kairu”

Akcja rozgrywa się w 1942 roku w północnej Afryce, zajmowanej przez niemiecki korpus Afrika Korps Erwina Rommla. Główny bohater, kapral John Bramble, trafia półżywy do małego miasteczka Sidi Halfaya. Pech chce, że w hotelu, do którego trafia wyczerpany mężczyzna zjawiają się żołnierze niemieccy i włoscy – z samym Rommlem na czele.

9. „Nieszczerze oddana”

Sir Alfred De Carter (Rex Harrison) jest poważanym w środowisku dyrygentem i szczęśliwym mężem pięknej Daphne (Linda Darnell). Jest jednak zazdrosny o swoją małżonkę i wynajmuje detektywa (Edgar Kennedy), który ma dowiedzieć się, co porabia Daphne w czasie nieobecności męża.

8. „Carrie”

Ekranizacja powieści Stephena Kinga. Prześladowana przez rówieśników Carrie odkrywa w sobie paranormalne zdolności.

7. „Pandora's Box”

Film opowiada historię Lulu, uwodzicielskiej młodej kobiety, której nieskrępowana natura przynosi nieszczęścia na nią i tych, którzy ją kochają. Niemy film opiera się na sztukach Franka Wedekinda Erdgeist („Earth Spirit” z 1895 roku) i Die Büchse der Pandora („Puszka Pandory” z 1904 roku).

6. „Niezwyciężony zawodnik”

Legendarny film, który w latach 70. wprowadził manię kung-fu w Stanach Zjednoczonych. Produkcja skupia się na uczniu sztuk walk, który studiuję tajemnicę „Żelaznej pięści”, by pokonać przestępczą grupę, która przejęła szkołę karate.

5. „Dziewczyna Piętaszek”

Hildy planuje swój drugi ślub, jednak jej były mąż robi wszystko, by do niego nie doszło.

4. „Taksówkarz”

Nowojorski taksówkarz Travis Bickle podczas nocnej zmiany poznaje młodocianą prostytutkę, której pragnie pomóc.

3. „Wybuch”

Młody dźwiękowiec zostaje wplątany w morderstwo gubernatora – kandydata na prezydenta USA.

2. „Rio Bravo”

Szeryf usiłuje zapobiec wydostaniu się z więzienia znanego mordercy.

1, „Dobry, zły i brzydki”

Dziki Zachód. Brzydki i Dobry usiłują dotrzeć do ukrytego przez wojsko skarbu. Po piętach depcze im Zły.

