To Polacy masowo oglądali na Netflix w czerwcu ubiegłego roku. Lista hitów

W czerwcu ubiegłego roku wiele filmów na platformie Netflix przyciągnęło ogromną liczbę widzów. Wśród nich znalazły się zarówno wielkie hity, których tytuły do dziś pamiętamy, jak i mniej znane perełki, które także miały swoich oddanych fanów. Czy miałeś okazję je obejrzeć? Jeśli nie, jest to doskonały moment, by nadrobić zaległości.

Przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd najchętniej oglądanych filmów na Netflix z czerwca 2023 roku, na której możesz znaleźć tytuły, których jeszcze nie oglądałeś. Wśród nich jest bardzo wysoko oceniany dokument, coś dla najmłodszych, a także kilka produkcji oryginalnych platformy.

Filmy najchętniej oglądane rok temu na Netflix

„Jeszcze większe dzieci”

Po trzech latach od pamiętnych wakacji Lenny przeprowadził się do rodzinnego miasteczka. Tym razem to on i jego przyjaciele dostaną lekcję życia od swoich dzieci.

„Matka”

Ścigana przez niebezpiecznych wrogów zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej.

„Tyler Rake: Ocalenie”

Nieustraszony najemnik podejmuje się najbardziej niebezpiecznej misji w swojej karierze – musi uratować porwanego syna pewnego biznesmena.

„Tyler Rake 2”

Elitarny komandos Tyler Rake, który właśnie wyrwał się z objęć śmierci, znów podejmuje się niebezpiecznej misji. Ma uratować uwięzioną rodzinę bezwzględnego gangstera.

„Zaopiekujcie się Mayą”

Dokument o oskarżonych o znęcanie się nad dzieckiem małżonkach z Florydy walczących z władzami o prawo do opieki nad swoją chorą córką.

„Moda na miłość”

Redaktorka magazynu o modzie wraca do pracy i odkrywa, że czarujący facet, z którym całowała się na imprezie, jest jej nowym współpracownikiem oraz synem jej szefowej.

„Przemytnik”

Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.

„Co się zdarzyło w Las Vegas”

Po nocy w Las Vegas Joy i Jack budzą się jako małżeństwo. Na domiar złego jedno wygrywa fortunę za pieniądze drugiego.

„Nimona”

Rycerz wplątany w tragiczną zbrodnię łączy siły z waleczną zmiennokształtną nastolatką, aby oczyścić swoje imię, ale co jeśli to ona jest potworem, którego ma zgładzić?

„47 roninów”

Grupa samurajów występuje przeciw okrutnemu wysłannikowi szoguna. Wojownicy za wszelką cenę chcą pomścić śmierć swojego mistrza.

„Miłość na pierwszym planie”

Dwie wścibskie babcie podstępem doprowadzają do romantycznego spotkania swoich dorosłych wnucząt. Przy okazji ożywają uczucia z dzieciństwa i kłótnie z przeszłości.

