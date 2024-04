HIT, który kochają Polacy, wpadł właśnie na Netflix. To nie jedyna nowość w tym tygodniu!

Nowy tydzień oznacza świeżą dawkę nowości na Netflix. W najbliższych dniach pojawi się na platformie streamingowej dziewięć nowych tytułów, które mogą zainteresować widzów. Wśród nich znajdą się między inymi film, który uważany jest za absolutną klasykę kina, nowy sezon popularnego programu oryginalnego serwisu, stand-up znanego komika czy produkcja, której narratorką jest hollywoodzka aktorka Cate Blanchett. Sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

Nowości na Netflix w tygodniu 15-21 kwietnia

„Ojciec Chrzestny”

Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.

Premiera 15 kwietnia

„Jimmy Carr: Natural Born Killer”

Jimmy Carr obala pogląd, że nie można dziś z niczego żartować, celnie punktując kwestie kontroli, regilii, kultury uniważniania czy świadomej zgody.

Premiera 16 kwietnia

„The Circle – USA”

Nowe Miasto. Nowe zwroty akcji. Ta sama gra. Fałszywe profile, kontakty i chaos. Nowi influencerzy dołączają do czatu i walczą o ogromną nagrodę pieniężną.

Premiera odcinków – 17 kwietnia

„Kanciarze”

W tej survivalowo-strategicznej rywalizacji 13 uczestników walczy o miejsce w luksusowej willi i szansę na wygranie 150 tysięcy euro. Program prowadzi Claude Dartois.

Premiera odcinków 1-4 – 17 kwietnia

„Nasz pełny życia świat”

Ten oszałamiający serial przyrodniczy, którego narratorką jest Cate Blanchett, pokazuje, jak mądrze zorganizowane jest życie na Ziemi i jak wszystko się ze sobą łączy.

Premiera 17 kwietnia

„Baśnie braci Grimm: Wariacje”

Inspirowana klasycznymi opowieściami braci Grimm antologia sześciu baśni o nieco mrocznej atmosferze pokazujących ciemną stronę ludzkich pragnień.

Premiera 17 kwietnia

„Jak bracia”

Dwóch najlepszych przyjaciół, którzy właśnie otrzymali szokujące wiadomości, wyjeżdża z Jerozolimy do Krakowa na mecz piłkarski w nadziei, że zostawi problemy za sobą.

Premiera 18 kwietnia

„The Upshaws”

Bennie Upshaw (Mike Epps), głowa czarnej robotniczej rodziny z Indianapolis, to czarujący mechanik, który zawsze ma dobre intencje, ale często pakuje się w kłopoty. Bennie próbuje wieść normalne życie z rodziną, na którą składają się żona Regina (Kim Fields), ich dwie młode córki (Khali Daniya-Renee Spraggins, Journey Christine) i pierworodny syn (Jermelle Simon), nastoletni syn (Diamond Lyons) będący owocem romansu z inną kobietą (Gabrielle Dennis) oraz zgryźliwa szwagierka (Wanda Sykes). Żaden z jej członków nie zna recepty na sukces, jednak każdy z nich mierzy wysoko. W najnowszej części ta barwna rodzina z uśmiechem przyjmuje blaski i cienie życia na jego wielu płaszczyznach, czerpiąc siłę z miłości.

Premiera 18 kwietnia

„Rebel Moon – część 2: Zadająca rany”

To kontynuacja epickiej sagi Kory i ocalałych żołnierzy gotowych na najwyższe poświęcenia. Szykują się oni do walki obok dzielnych mieszkańców Veldt w obronie ich niegdyś spokojnej wioski, a teraz nowej ojczyzny tych, którzy stracili własne w walce z Macierzą. Tuż przed starciem z wrogiem wojownicy muszą zmierzyć się jeszcze z prawdami o własnej przeszłości, które ujawniają powody, jakie pchnęły ich do walki. Kiedy brutalne imperium z całą mocą uderza w rodzącą się rebelię, zadzierzgują się nierozerwalne więzi, objawiają się bohaterowie i rodzą się legendy.

Premiera 19 kwietnia

