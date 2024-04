Ten polski film miał budżet 22 mln zł i wszyscy przyznają mu w tym roku nagrody. Możesz go obejrzeć w internecie

W polskiej kinematografii dawno nie było filmu zrealizowanego z tak dużym rozmachem. Opłaciło się – „Kos” w reżyserii Pawła Maślony zdobył aż 9 nagród (m.in. najlepsza charakteryzacja, najlepsza drugoplanowa rola męska – Robert Więckiewicz, najlepszy montaż), w tym tę najważniejszą – Złote Lwy, podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Produkcja otrzymała także sześć Orłów, w tym za najlepszą rolę kobiecą dla Agnieszki Grochowskiej, najlepszą reżyserię, najlepszy dźwięk, kostiumy, scenariusz oraz charakteryzację. Reżyser Paweł Maślona otrzymał także Paszport Polityki „za ukazanie w filmie Kos Polski właściwie nieznanej z podręczników historii – ku przestrodze współczesnych”.

O czym jest polski film „Kos”?

Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell).

Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. W tym samym czasie młody chłop, Ignac (Bartosz Bielenia), szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku przez swojego nieprawego rodzica, Duchnowskiego (Andrzej Seweryn), który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, chłopak musi uciekać przed swoim przyrodnim bratem, Stanisławem (Piotr Pacek), który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli. Ignac kradnie testament i ma tylko dwa dni, aby stawić się z nim przed sądem i udowodnić swój tytuł szlachecki.

W trakcie ucieczki Ignac spotyka na swojej drodze Domingo, a między mężczyznami tworzy się silna więź porozumienia, mimo że obaj nie znają nawzajem swojego języka. Razem trafiają do dworku Pułkownikowej (Agnieszka Grochowska), gdzie Kościuszko ukrywa się, czekając na negocjacje z magnatami. Kos jest nieufny wobec Ignaca i trzyma go w areszcie, jednak w decydującym momencie to właśnie w rękach niepozornego szlacheckiego bękarta będą leżały losy powstania.

Gdy nadejdzie chwila próby, Ignac będzie musiał wybrać – czy dalej podążać za swoim herbowym marzeniem i dziedzictwem ojca, czy też przyłączyć się do „Kosa” Kościuszki i walczyć z nim o najwyższą stawkę.

Film „Kos” do obejrzenia w Polsce. Gdzie znajdziemy film?

Film „Kos” Pawła Maślony od 26 kwietnia film dostępny będzie wyłącznie w SkyShowtime.

Czytaj też:

Zorganizował zbiórkę na film o „wrogim przejęciu” TVP. Tyle zarabiał, gdy był dyrektoremCzytaj też:

Powstaje filmowa adaptacja gry „The Sims”! Margot Robbie na pokładzie