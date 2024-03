„Road House” – premiera nowej wersji „Wykidajły”. Jake Gyllenhaal jako bestia z ringu

Obraz powstał na podstawie scenariusza do filmu „Wykidajło” napisanego przez Davida Lee Henry'ego i Hilary Henkin. Remake scenariusza napisali Anthony Bagarozzi i Charles Mondry oraz David Lee Henry. Film wyreżyserował sam Doug Liman, znany z takich hitów jak „Tożsamosć Bourne'a”, „Pan i pani Smith”, „Krucjata Bourne'a” czy „The Wall”. Główną rolę w filmie gra Jake Gyllenhaal, hollywoodzki aktor, znany z głośnych ról w „Tajemnica Brokeback Mountain”, „Labirynt”, „Donnie Darko”, „Wolny strzelec” czy „Miłość i inne używki”.

„Road House”. O czym jest film?

Trzymający w napięciu film akcji, w którym Jake Gyllenhaal wciela się w postać Daltona. Były zawodnik UFC stara się uciec od swojej mrocznej przeszłości i skłonności do przemocy. Ledwo wiąże koniec z końcem, a jego życie zmienia się, gdy na swojej drodze spotyka Frankie (Jessica Williams), właścicielkę przyciągającej podejrzanych typów knajpy na jednej z wysp na Florydzie. Frankie zatrudnia go jako ochroniarza w nadziei na powstrzymanie agresywnej grupy przestępczej działającej na zlecenie bossa Brandta (Billy Magnussen), która grozi zniszczeniem jej ukochanego lokalu. Ekipa Brandta, nawet przy przewadze pięciu do jednego, jest bezradna w starciu z umiejętnościami Daltona.

Sytuacja jednak zmienia się drastycznie po pojawieniu się bezwzględnego najemnika, Knoxa (Conor McGregor). Wraz z eskalacją brutalnych bójek i rozlewu krwi, malownicza wyspa staje się bardzo niebezpieczną areną. Dalton zostaje zmuszony do brutalnych walk, których nigdy nie doświadczył, nawet w Oktagonie.

Zobaczcie zwiastun filmu:

W filmie oprócz Jake'a Gyllenhaala, zagrali: Jessica Williams, Billy Magnussen, Conor McGregor, Daniela Melchior, Joaquim De Almeida oraz Lukas Gage.

Film „Road House” obejrzycie na Prime Video od czwartku 21 marca.