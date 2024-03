Powstaje filmowa adaptacja gry „The Sims”! Margot Robbie na pokładzie

„The Sims” to jedna z najlepiej sprzedających się serii gier wszechczasów. Polega na tym, że gracz tworzy swojego własnego „Sima” – człowieka, któremu może wybudować dom, wymyślić karierę, budować relację, wchodzić w związki małżeńskie, hodować zwierzę czy budować rodzinę.

Jak zabić Simsa i co jeszcze można robić w grze „The Sims”?

Simsy też mogą ginąć, a wielu graczy prześcigało się w koncepcjach na najbardziej wymyślną śmierć swojego bohatera. Od pierwszej części każdy z użytkowników chciał zobaczyć nie tylko postać śmierci z kosą, ale też złodzieja z czarnym workiem czy przedstawicieli opieki społecznej. Wszystkie z dodatków do „The Sims”, zwiększają możliwości, jakie niesie za sobą gra. W „The Sims 1” dodatkami były „Zwierzęta”, „Gwiazda”, „Randka”, „Balanga” czy „Wakacje”.

Co wiemy o filmie „The Sims”?

Po ekranizacji „Barbie” w filmową adaptację „The Sims” zaangażowali się Margot Robbie, Josey McNamara i Tom Ackerley – dyrektorzy LuckyChap oraz Roy Lee z ramienia Vertigo Entertainment. Już wiadomo, że scenariusz do „The Sims” napisze Kate Herron, zajmie się też jego reżyserią. To twórczyni „Lokiego”, znana też z „The Last of Us”, „Sex Education” czy „Daybreak”. Ze scenariuszem ma pomóc Briony Redman, która już wcześniej współpracowała z Herron przy „Doctor Who” i „The Last of Us”.

Sukces wytwórni Margot Robbie

Projekt „The Sims” jest na bardzo wczesnym etapie i na razie nie znamy żadnych jego szczegółów. Wytwórnia LucyChamp ma jednak za sobą pełen sukcesu rok. Odpowiadała za „Barbie”, „Saltburn” czy „My Old Ass”. Jeśli chodzi o platformy streamingowe, LuckyChap ma podpisany kontrakt z Amazon Studios i wyprodukował seriale dla Netflix („Sprzątaczka”) i Hulu („Dollface”, „Mike”).

Czytaj też:

Ryan Gosling zachwycił występem na Oscarach. Towarzyszył mu SlashCzytaj też:

Oscary 2024. „Barbie” czy „Oppenheimer”? Lista wszystkich zwycięzców