Pierwsze obiecujące recenzje filmu „Civil War”. Na ekranie serialowy Pablo Escobar

Światowa premiera filmu „Civil War”, najdroższej dotąd produkcji wytwórni A24 (70 mln dolarów), odbyła się podczas Festiwalu South by Southwest (SXSW) w czwartek 14 marca. Tam też z publicznością spotkali się główni aktorzy filmu – znana już odkąd była małą dziewczynką i wcieliła się w Claudię w „Wywiadzie z wampirem” Kristen Dunst oraz niezapomniany Pablo Escobar z serialu Netfliksa „Narcos” Wagner Moura.

„Civil War”. O czym opowiada film?

„Civil War” Alexa Garlanda („Ex Machina”, „Nie opuszczaj mnie”, „Anihilacja”) opowiada o podzielonej, balansującej na krawędzi upadku Ameryce, która zmierza ku dziejowej katastrofie.

Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii”. Fotografka wojenna Lee (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie (Cailee Spaeny). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.

„Garland stworzył nowy rodzaj amerykańskiego filmu wojennego: to nie jest tylko przerażająca wizja jutra, to również szczery do bólu obraz prawdziwej wojny” – podają polscy dystrybutorzy Monolith Films i BestFilm.

W obsadzie filmu oprócz Kirsten Dunst („Psie pazury”, „Na pokuszenie”) i Wagnera Moura („Narcos”), znaleźli się: Cailee Spaeny („Priscilla”),, Stephen McKinley Henderson („Diuna”) oraz Jesse Plemons („Czas krwawego księżyca”).

Recenzje filmu „Civil War”. Pierwsze oceny krytyków

Po premierze „Civil War” na festiwalu SXSW w sieci pojawiają się pierwsze recenzje produkcji od krytyków, którzy obejrzeli tam film.

„Wirtuozerski!” – czytamy na Variety. „Perfekcyjny” – stwierdza Collider. „ Alex Garland odważnie wykorzystuje wojnę jako tło, aby za pośrednictwem głównych bohaterów głośno i wyraźnie wybrzmiało pro-dziennikarskie przesłanie” – pisze A Geek Community. „Nie jestem w stanie nic napisać, bo w uszach wciąż mi dzwoni a serce bije jak oszalałe!” – stwierdził Cinema Joe.

Kiedy premiera „Civil War” w kinach?

Film „Civil War” w Polsce premierę będzie miał 12 kwietnia.

