Film „Strefa interesów”, polska koprodukcja, z dwoma Oscarami!

Film „Strefa interesów” otrzymał podczas 96. ceremonii rozdania Oscarów dwie prestiżowe statuetki w kategoriach: najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy oraz najlepszy dźwięk.

– Dziękuję za zaszczyt. Dziękuję Muzeum w Auschwitz i Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej za zaufanie. Nasz film pokazuje do czego prowadzi dehumanizacja. Obecnie ginie w konflikcie tylu ludzi – czy to ludzi w Izraelu czy to ataku w Gazie – to ofiary dehumanizacji – powiedział ze sceny reżyser, odbierając jedną ze statuetek.

Polską producentką film „Strefa interesów” jest Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), a koproducentem Bartek Raiński. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

„Strefa interesów„ z dwoma Oscarami. O czym opowiada?

Film Jonathana Glazera to wstrząsająca historia, skupiająca się na rodzinnym życiu komendanta obozu Auschwitz-Birkenau, Rudolfa Hössa. Opowieść, bazująca na powieści Martina Amisa z 2014 roku, określana jest jako „idylla w cieniu krematoriów”, która unaocznia jak łatwo potrafimy przymknąć oko na ludzkie cierpienie.

Film chwalony jest przez krytyków przede wszystkim właśnie za piorunujący sposób, w jaki ten przekaz zostaje zilustrowany na ekranie. W wielu recenzjach podkreślano wirtuozerię zdjęć Łukasza Żala, który w ascetyczny sposób potrafił przekazać ogrom informacji i emocji oraz wybitną pracę ekipy odpowiedzialnej za dźwięk.

– Jestem zaszczycony, że „Strefa interesów” otrzymała tak prestiżowe wyróżnienie. Wspaniale było gościć Jonathana Glazera i jego ekipę w Polsce, aby opowiedzieć tę angażującą i porażająca historię, która niefortunnie miała miejsce na polskiej ziemi – podzielił się Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski tuż po ogłoszeniu wyników

– Popłakałam się z radości po prostu. To jest wspaniałe uczucie. Mimo, że wydawałoby się, że już wszelkie takie przeżycia mam za sobą, a jednak nie – wtórowała mu Ewa Puszczyńska w minutę po otrzymaniu nagrody przez film w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy.

Polska ekipa „Strefy interesów”

Większość dni zdjęciowych przypadła na Polskę, a za kamerą stanął wielokrotnie nagradzany i dwukrotnie nominowany do Oscara operator Łukasz Żal. Film kręcono w Oświęcimiu, na teranie willi Hössa oraz w ważnych obiektach Jeleniej Góry: ratuszu, pałacu Pałac Schaffgotschów w Cieplicach oraz Bazylikach Św. Erazma oraz Św. Pankracego za Murami.

Wśród polskich twórców obrazu są także: Joanna Kuś (scenografia), (charakteryzacja), Małgorzata Karpiuk (kostiumy), Małgorzata Bereźnicka (kierowniczka produkcji, Extreme Emotions), Bartek Raiński (koproducent) i Stanisław Cuske (operator).

Film oglądać można w polskich kinach od 8 marca 2024 roku.

Czytaj też:

Oscary 2024. „Barbie” czy „Oppenheimer”? Lista wszystkich zwycięzcówCzytaj też:

Gwiazdy na gali rozdania Oscarów 2024. Kto się pojawił?