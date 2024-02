Statuetki BAFTA 2024 rozdane. Kto został nagrodzony?

W niedzielny wieczór 18 lutego w Londynie odbyła się 77. ceremonia rozdania nagród BAFTA, czyli tak zwanych „brytyjskich Oscarów”. Po sześciu latach organizacji wydarzenia w Royal Albert Hall, gala przeniosła się w zeszłym roku do nowej londyńskiej siedziby — Royal Festival Hall w Southbank Centre. Gospodarzem imprezy był David Tennant, a swoją obecnością uświetniły ją niezwykle popularne gwiazdy Hollywood. Które z nich zostały wyróżnione?

BAFTA 2024: lista laureatów

Okazuje się, że największym zwycięzcą rozdania nagród BAFTA 2024 okazał się film Christophera Nolana „Oppenheimer”, który zdobył statuetkę dla Najlepszego filmu, a z 13 nominacji wygrał aż w 7 kategoriach. Głośna produkcja została wyróżniona m.in. za najlepszą reżyserię, najlepszą rolę męską (Cillian Murphy) i najlepszą drugoplanową rolę męską (Robert Downey Jr.).

„Biedne istoty” z kolei były nominowane w 11 kategoriach, ostatecznie zdobyły jednak 5 statuetek – w tym dla najlepszej aktorki, którą została Emma Stone. Polska koprodukcja „Strefa interesów” natomiast miała szansę na zdobycie nagród w 9 kategoriach. Udało jej się wygrać w 3 kategoriach: najlepszy film brytyjski, najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepszy dźwięk. Choć za zdjęcia do tej produkcji nominowany był polski operator Łukasz Żal, to niestety wrócił do domu bez statuetki – otrzymał ją bowiem Hoyte van Hoytem za „Oppenheimera”. A jak prezentuje się pełna lista nagrodzonych? Poniżej pogrubione tytuły wskazują zwycięzcę.

Najlepszy film

„Anatomia upadku”

„Przesilenie zimowe”

„Czas krwawego księżyca”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

Najlepszy film brytyjski

„Dobrzy nieznajomi”

„How to Have Sex”

„Napoleon”

„The Old Oak”

„Biedne istoty”

„Ulica Rye Lane”

„Saltburn”

„Georgie ma się dobrze”

„Wonka”

„Strefa interesów”

Najlepszy debiut brytyjskiego reżysera, scenarzysty lub producenta

„Blue Bag Life”

„Bobi Wine: Prezydent z getta”

„Earth Mama”

„How to Have Sex”

„Czy jest tam ktoś?”

Najlepszy film nieanglojęzyczny

„20 dni w Mariupolu”

„Anatomia upadku”

„Poprzednie życie”

„Śnieżne bractwo”

„Strefa interesów”

Najlepszy film dokumentalny

„20 dni w Mariupolu”

„Jon Batiste: Amerykańska symfonia”

„Ucieczka z Utopii”

„Nieustannie: Historia Michaela J.Foxa”

„WHAM!”

Najlepszy film animowany

„Chłopiec i czapla”

„Uciekające kurczaki: Era nuggetsów”

„Między nami żywiołami”

„Spider-Man: Poprzez multiwersum”

Najlepsza reżyseria

Justine Triet, „Anatomia upadku”

Andrew Haigh, „Dobrzy nieznajomi”

Alexander Payne, „Przesilenie zimowe”

Bradley Cooper, „Maestro”

Christopher Nolan, „Oppenheimer”

Jonathan Glazer, „Strefa interesów”

Najlepszy scenariusz oryginalny

„Anatomia upadku”

„Barbie”

„Przesilenie zimowe”

„Maestro”

„Poprzednie życie”

Najlepszy scenariusz adaptowany

„Dobrzy nieznajomi”

„American Fiction”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

„Strefa interesów”

Najlepsza aktorka

Fantasia Barrino, „Kolor purpury”

Sandra Hüller, „Anatomia upadku”

Carey Mulligan, „Maestro”

Margot Robbie, „Barbie”

Vivian Oparah, „Ulica Rye Lane”

Emma Stone, „Biedne istoty”

Najlepszy aktor

Bradley Cooper, „Maestro”

Colman Domingo, „Rustin”

Paul Giamatti, „Przesilenie zimowe”

Barry Keoghan, „Saltburn”

Cillian Murphy, „Oppenheimer”

Teo Yoo, „Poprzednie życie”

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Emily Blunt, „Oppenheimer”

Danielle Brooks, „Kolor purpury”

Claire Foy, „Dobrzy nieznajomi”

Sandra Hüller, „Strefa interesów”

Rosamund Pike, „Saltburn”

Da’Vine Joy Randolph, „Przesilenie zimowe”

Najlepszy aktor drugoplanowy

Robert De Niro, „Czas krwawego księżyca”

Robert Downey Jr., „Oppenheimer”

Jacob Elordi, „Saltburn”

Ryan Gosling, „Barbie”

Paul Mescal, „Dobrzy nieznajomi”

Dominic Sessa, „Przesilenie zimowe”

Najlepsza obsada

„Dobrzy nieznajomi”

„Anatomia upadku”

„Przesilenie zimowe”

„How to Have Sex”

„Czas krwawego księżyca”

Najlepsze zdjęcia

„Czas krwawego księżyca”

„Maestro”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

„Strefa interesów”

Najlepsze kostiumy

„Barbie”

„Czas krwawego księżyca”

„Napoleon”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

Najlepszy montaż

„Anatomia upadku”

„Czas krwawego księżyca”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

„Strefa interesów”

Najlepsza charakteryzacja

„Czas krwawego księżyca”

„Maestro”

„Napoleon”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

Najlepsza muzyka

„Czas krwawego księżyca”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

„Saltburn”

„Spider-Man: Poprzez multiwersum”

Najlepsza scenografia

„Barbie”

„Czas krwawego księżyca”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

„Strefa interesów”

Najlepsze efekty specjalne

„Twórca”

„Strażnicy Galaktyki: Volume 3”

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

„Napoleon”

„Biedne istoty”

Najlepszy dźwięk

„Ferrari”

„Maestro”

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

„Oppenheimer”

„Strefa interesów”

Najlepszy brytyjski krótkometrażowy film animowany

„Crab Day”

„Visible Mending”

„Wild Summon”

Brytyjski film krótkometrażowy

„Festival of Slaps”

„Gorka”

„Jellyfish and Lobster”

„Such a Lovely Day”

„Yellow”

Brytyjska wschodząca gwiazda kina (Rising Star Award)

Jacob Elordi

Ayo Edebiri

Phoebe Dynevor

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde

