Powstaje film o „wrogim przejęciu” Telewizji Polskiej. „Będzie się działo”

Nie ma dnia, by media nie podawały kolejnych informacji na temat Telewizji Polskiej. Od momentu, gdy 19 grudnia 2023 roku zmieniły się władze stacji, co rusz wprowadzane są nowe zmiany, z którymi nie mogą pogodzić się byli pracownicy publicznego nadawcy i politycy PiS-u. Teraz okazuje się, że te wydarzenia zostaną zekranizowane.

Powstanie film o przejęciu Telewizji Polskiej

Do niedawna Marcin Tulicki był wicedyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Wcześniej od 2016 roku pracował w „Wiadomościach”, gdzie przygotowywał do głównego wydania materiały dotyczące przede wszystkim polskiej polityki. Równocześnie jako wysłannik programu relacjonował m.in. wojnę w Ukrainie, wydarzenia na Bliskim Wschodzie, a także wybory w USA.

Co więcej, w ostatnich latach przygotował kilka filmów dokumentalnych, m.in. „Holding” o założycielach TVN, „Urban: jestem złym człowiekiem”, „Na granicy”, „Pan z Chobielina” o Radosławie Sikorskim oraz dwa dokumenty o Donaldzie Tusku: „Nasz człowiek w Warszawie” i „Ich człowiek w Brukseli”.

Po przejęciu Telewizji Polskiej przez nowe władze, wraz z Michałem Adamczykiem i Samuelem Pereirą, przez blisko cztery tygodnie przebywał w budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Finalnie 13 stycznia 2024 roku postanowili przerwać okupowanie siedziby, ale i tak zapowiedzieli dalszą walkę.

Wiadomo, że nie rzucali słów na wiatr, ponieważ w TV Republika Michał Adamczyk opowiedział o batalii sądowej między nimi, a obecnymi władzami TVP. Zapowiedział on, że już wkrótce będą mogli wrócić z nadawaniem „Wiadomości”, „Panoramy”, „Teleexpressu”. Jak mówił, „tych prawowitych programów, nie przejętych”.

To jednak nie wszystko, gdyż teraz okazuje się, że na podstawie tej historii zostanie zrealizowany film. Ogłosił to Samuel Pereira we wtorek 13 lutego w mediach społecznościowych, a konkretnie w poście na platformie X (dawnym Twitterze). „Trwa praca nad nowym filmem Marcina Tulickiego o wrogim przejęciu TVP i o tym co dzieje się od 13 grudnia. Będzie się działo” – napisał.

twitterCzytaj też:

„Familiada” znika z TVP? Karol Strasburger: Trudno, muszę schylić głowęCzytaj też:

Pracownicy „Panoramy” narzekają na skandaliczne warunki. „Nie ma okien ani świeżego powietrza”