„Biała odwaga”. Zakopane wita nazistów w nowym, mocnym zwiastunie

Marcin Koszałka nie boi się trudnych tematów. W 1999 roku premierę miał jego film dokumentalny, zatytułowany „Takiego pięknego syna urodziłam”, w którym przedstawił on swoich rodziców, niezadowolonych z obranej przez niego życiowej drogi. Operator filmowy z wykształcenia dwukrotnie otrzymał nagrodę za najlepsze zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – za „Pręgi” (2004) i „Rewers” (2009). Zrealizował takie tytuły jak „Istnienie”, „Deklaracja nieśmiertelności” czy „Czerwony pająk”. Teraz 52-latek, uważany za jednego z najważniejszych w Polsce twórców dokumentu, podjął trudny, przemilczany dotąd temat kolaboracji Polaków z nazistami. Obraz „Biała odwaga” miał budżet ponad 16 mln złotych.

– Dzięki swojej odporności polscy górale przetrwali różne zawirowania i trudności. To jedna z najtwardszych wspólnot w Europie. Są silni, dumni i potrafią wiele znieść. Przez wieki opierali się skrajnej biedzie i plagom śmiertelnego głodu. Przez wieki byli poddawani potęgom militarnym zdolnym zmiażdżyć ich kulturę, a ich społeczność zmieść w zapomnienie. Przez wieki kolejni władcy próbowali wykorzystać piękno góralskiego folkloru do własnych celów. Polacy widzieli w nich idealnych katolickich patriotów. Naziści widzieli w nich dawno zaginione niemieckie plemię. Górale stawiali opór każdej ideologicznej kolonizacji. Myślę, że niewiele osób zadaje sobie pytanie jakim kosztem – zarówno jako jednostki, jak i społeczność – potrafili ocalić swoją niezależność. Bez wątpienia płacili za to wielką cenę – mówi o bohaterach swojego filmu Koszałka.

Zobaczcie najnowszy zwiastun obrazu:

„Biała odwaga” – fabuła filmu

Koniec lat 30. na Podhalu. Utalentowany taternik, potomek znakomitego góralskiego rodu Jędrek Zawrat lubi życie na krawędzi. Gdy się wspina, wybiera najtrudniejsze drogi, gdy kocha, gotów jest poświęcić wszystko. Jego wybranką jest piękna Bronka. Jednak na skutek rodzinnej decyzji, ręka dziewczyny zostaje oddana starszemu z braci Zawratów, statecznemu i poważnemu Maćkowi. Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa, który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia pragotów.

Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę. Maciej Zawrat wspierany przez wiele wybitnych rodów, zdecydowanie odrzuca tę propozycję. Jednak przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę. Jędrek i Maciej uwikłani w historię, zmuszeni do najtrudniejszych wyborów, kochający tę samą kobietę, staną po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale o przyszłości całego regionu.

W filmie występują Filip Pławiak („Chyłka”), Jakub Gierszał („Najlepszy”), Sandra Drzymalska („IO„), Julian Świeżewski („Filip”), Adam Woronowicz („Teściowie”), Andrzej Konopka („Chłopi”) i Wiktoria Gorodecka („Doppelgänger. Sobowtór”).

Obraz trafi na ekrany kin w całej Polsce już 8 marca.

Galeria:

„Biała odwaga”. Zdjęcia z filmu Marcina KoszałkiCzytaj też:

Film o Amy Winehouse z emocjonalnym zwiastunem. Marisa Abela dała popis wokalnych umiejętnościCzytaj też:

Powstaje „Suits: LA”. Oto wszystko, co wiemy o nowej odsłonie „W garniturach”