„Barbieheimer”, „Zielona granica” czy „Znachor”. Oto najpopularniejsze filmy w Polsce w 2023 roku

Fenomen „Barbieheimera”, kontrowersje w związku z premierą „Zielonej granicy”, wyczekiwany nowy „Znachor”, „Chłopi” jak malowani czy ostatni Indiana Jones z Harrisonem Fordem. Przejrzyj listę 15 tytułów, które najchętniej oglądali polscy widzowie w 2023 roku.

15. „Spider-Man: Poprzez multiwersum”



Miles trafia do multiwersum, w którym spotyka innych Spider-Manów. Sam musi odkryć, co dla niego oznacza bycie bohaterem oraz jak uratować tych, na których mu zależy.



14. „Asteroid city”



Harmonogram konwencji Junior Stargazer zostaje spektakularnie zakłócony przez wydarzenia, które zmieniają bieg historii.



13. „Biedne istoty”



Młoda kobieta zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca.



12. „Zabójca”



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której - jak twierdzi - nie ma nic osobistego.



11. „Flash”



W wyniku niezwykłego zdarzenia Barry Allen zyskuje zdolność przemieszczania się z niezwykłą szybkością i pod pseudonimem staje na straży Central City.



10. „John Wick 4”



John Wick odkrywa sposób na pokonanie Gildii Zabójców. Zanim jednak odzyska wolność, będzie musiał stawić czoła nowemu wrogowi i jego sojusznikom, z którymi stoczy walki na kilku kontynentach.



9. „Napoleon”



Napoleon Bonaparte pnie się po kolejnych szczeblach władzy. Towarzyszy mu przy tym ukochana Józefina.



8. „Znachor”



Renomowany niegdyś chirurg, który stracił rodzinę i pamięć, dostaje szansę na nowe życie, gdy po latach spotyka swoją córkę.



7. „Zielona granica”

Psycholożka postanawia dołączyć do aktywistów wspierających uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej granicy.



6. „Strażnicy Galaktyki: Vol. 3”



Wciąż wstrząśnięty utratą Gamory, Peter Quill zbiera swój zespół by obronić wszechświata – misja, która może oznaczać koniec Strażników, jeśli się nie powiedzie



5. „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”



1969 rok. Apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jones jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców licznie stojących za programami kosmicznymi.



4. „Chłopi”



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.



3. „Czas krwawego księżyca”



Gdy na terenie zamieszkiwanym przez Osagów odkryta zostaje ropa naftowa, członkowie plemienia zaczynają ginąć lub umierać z nieznanych przyczyn. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.



2. „Barbie”



Barbie, która żyje w idealnym bajkowym świecie przechodzi kryzys egzystencjalny.



1. „Oppenheimer”



Historia amerykańskiego naukowca J. Roberta Oppenheimera i jego roli w stworzeniu bomby atomowej.Czytaj też:

