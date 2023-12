„Dziewczyna influencera” ze zwiastunem. Film ma obnażyć świat internetowych celebrytów

Film „Dziewczyna influencera” wyreżyserował Szymon Gonera, znany z filmów dokumentalnych „Cisza przed burzą” czy „Superheroes”. Twórcy zapowiadają, że produkcja ujawni „ciemne aspekty życia idoli, na co dzień schowane za błyszczącymi ekranami smartfonów” i zdemaskuje „prawdziwe oblicze internetowego show-biznesu”.

„Dziewczyna influencera”. O czym jest film?

„Dziewczyna influencera” to filmowa opowieść o influencerach, którzy prezentują na pozór idealne życie, pełne beztroskich i luksusowych podróży, markowych ubrań i niekończącej się zabawy. Jednak, jak pokazała Pandora Gate, głośna afera obnażająca prawdziwe oblicze YouTuberów, świat internetu skrywa wiele mrocznych tajemnic.

Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów.

Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się z seksowną fit-blogerką Paulą (Joanna Koroniewska-Dowbor), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

Na ekranie pojawi się także plejada internetowych sław. Wśród nich, m.in.: współzałożyciel i współwłaściciel Fame MMA Wojtek Gola, influencerzy i influencerki: Mrs. Lillyy, Grupa 6IXTEEN, Barbara Sarah Szczypiór „Barbeliciouss”, modelka Anna Maria Olbrycht oraz model i twarz marek Campari, Bvlgari, Aston Marin – Kevin Lutolf.

Premiera filmu „Dziewczyna influencera” już 2 lutego 2024 roku.

Galeria:

„Dziewczyna influencera” – zdjęcia z filmu Szymona GoneryCzytaj też:

Nowości w styczniu 2024 na Canal+. „Chłopi” wśród głośnych premierCzytaj też:

Tomasz Oświeciński ma postawione zarzuty. Grozi mu kara więzienia