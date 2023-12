Święta bez Kevina to nie święta? Podpowiadamy, kiedy obejrzycie film w tv

„Kevin sam w domu” będzie do zobaczenia w telewizji także podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. Film z 1990 r. o sprytnym chłopcu, który sam powstrzymał niezbyt rozgarniętych rabusiów zyskał rangę kultowej produkcji, która przyciąga przez ekrany miliony widzów.

Po raz pierwszy komedia familijna emitowana była ponad dwie dekady temu – w grudniu 2000 roku i od razu padł rekord oglądalności: prawie 9 milionów telewidzów. Odtąd co roku Kevin powraca na antenę w okresie świątecznym.

O czym opowiada „Kevin sam w domu”?

Historia zaczyna się od nerwowych przygotowań do wyjazdu. Państwo McCallisterowie postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu, ale 8-letni Kevin (Macaulay Culkin), syn gospodarzy, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na dom McCallisterów. Kevin próbuje samodzielnie bronić posiadłości.

„Kevin sam w domu” w TV. Kiedy emisja?

Kiedy oglądać kultową komedię? Tradycyjnie „Kevin sam w domu” poleci na Polsacie w wigilijny wieczór, w niedzielę 24 grudnia o godz. 20:00. Ponowna emisja w poniedziałek 25 grudnia o godz. 16:30.

