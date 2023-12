Co nowego na Netflix w tym tygodniu? Zadebiutuje nie tylko „Maestro”

Sprawdźcie listę premier, jakie przygotowała dla swoich subskrybentów platforma Netflix. W święta będziemy mogli całą rodziną zasiąść do wyczekiwanego „Maestro” czy pochłonąć kontynuacje reality show „Miłość jest ślepa”. Co jeszcze obejrzymy?

„Trevor Noah: Where Was I” – wtorek



W swoim czwartym oryginalnym programie komediowym Netflix Trevor Noah dzieli się wrażeniami z podróży po świecie, biorąc na tapet m.in. hymny narodowe i różne normy kulturowe.



„Miłość jest ślepa: Brazylia: Po ślubie” – środa



Rok 2023 kończy się w wielkim stylu dla wszystkich, którzy znaleźli w sobie odwagę, aby ślepo oddać się miłości. Główni uczestnicy trzech ostatnich sezonów programu „Miłość jest ślepa: Brazylia” spotkają się, aby porozmawiać o tym, jak udział w eksperymencie wypłynął na ich życie.



„Cindy la Regia: Szkolne lata” – środa



Nastoletnia Cindy chce podbić świat, ale najpierw musi przetrwać liceum… i presję ze strony towarzyskiej śmietanki San Pedro Garza García. Nie uda jej się to bez pomocy nierozłącznych przyjaciółek Lu i Tere oraz nowo przybyłej kuzynki Angie.

Mimo syndromu FOMO i ważnych zmian w życiu wszystkie dziewczyny odważnie rzucają wyzwanie regułom rządzącym miłością i społecznym stereotypom, udowadniając, że jeśli będą trzymać się razem, nic ich nie może powstrzymać.



„Maestro” – środa



Nietuzinkowa historia nieposkromionej miłości na całe życie, opowiada o relacji dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina oraz Felicii Montealegre Cohn Bernstein, będąc jednocześnie hołdem dla życia, sztuki i rodziny.



„Poskromienie złośnicy 2” – środa



Miłość Kaśki i Patryka zostaje poddana próbie, bo oboje podejrzewają się nawzajem o zdradę. Jakby tego było mało, sąsiedzi wciąż wtrącają się w ich sprawy.



„Fantastyczny Matt Parey” – środa



Film dokumentalny opowiadający o ojcu chrzestnym polskiej fantastyki. Gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy „Wiedźmina”, czy nagrodzonej Oscarem „Katedry” Tomasza Bagińskiego.



„Superagentki”, sezon 2. – czwartek



W neofuturystycznej afrykańskiej Lusace emerytowana tajna agentka rekrutuje cztery odważne nastolatki, aby pomogły jej uratować świat… mimo że budżet średnio na to pozwala. Tak oto dziewczyny, które jeszcze niedawno były zwyczajnymi uczennicami, zmieniają się w superbohaterki walczące z superpotężnymi wrogami.



„Jak kwiaty w piasku” – czwartek



Byłe złote dziecko zapasów Baek-du spotyka na niełatwej drodze życia osobę, która niegdyś go prześladowała.



„Potwór z Gyeongseongu” – piątek



Wiosną 1945 roku w tajemniczym szpitalu Ongseong w Gyeongseong bogaty przedsiębiorca i policyjna tajniaczka walczą o przetrwanie, broniąc się przed potworami zrodzonymi z ludzkiej chciwości.



„Rebel Moon: Dziecko ognia” – piątek



Po awaryjnym lądowaniu w odległym zakątku wszechświata Kora (Sofia Boutella), nieznajoma o tajemniczej przeszłości, zaczyna nowe życie w osadzie pokojowo nastawionych rolników. Jednak wkrótce staje się ona ich jedyną szansą na przetrwanie, gdy despotyczny Regent Balisarius (Fra Fee) i jego okrutny wysłannik Admirał Noble (Ed Skrein) odkrywają, że rolnicy nieświadomie sprzedali swoje plony Bloodaxe’om — przywódcom zaciekłej grupy buntowników ściganych przez Macierz.

Pragnąc znaleźć grupę wojowników gotowych zaryzykować swoje życie w obronie mieszkańców Veldt, Kora i Gunnar (Michiel Huisman), rolnik o miękkim sercu nieobeznany z realiami wojny, wyruszają w poszukiwaniu Bloodaxe’ów. Po drodze zbierają niewielką drużynę wojowników poszukujących odkupienia, w skład której wchodzą Kai (Charlie Hunnam), pilot i najemnik; generał Titus (Djimon Hounsou), legendarny przywódca; Nemesis (Doona Bae), mistrzyni szermierki; Tarak (Staz Nair), jeniec o królewskiej przeszłości oraz Milius (E. Duffy), bojownik ruchu oporu. Tymczasem na Veldt Jimmy (pod którego głos podkłada Anthony Hopkins), prastary mechaniczny obrońca skrywający się w skrzydłach, budzi się, by wypełnić nowy cel. Lecz członkowie nowopowstałej grupy buntowników muszą nawzajem sobie zaufać, by móc stanąć do walki ramię w ramię, nim armie Macierzy raz na zawsze zetrą ich z powierzchni ziemi.



„Opiekun moich dzieci” – niedziela



Jimena próbuje prowadzić uporządkowane życie. Ale z trójką dzieci, wyścigiem o fotel prezesa firmy i problemami z (prawie) byłym mężem ma pełne ręce roboty. Niespodziewanie okazuje się, że przypadkiem spotkany uroczy farmer Gaby jest świetnym opiekunem jej dzieci. W dodatku — równie nieoczekiwanie — Gabriel i Jimena zakochują się w sobie, nie zważając na stereotypy dotyczące ról płci.



„Wampir w rodzinie” – niedziela



Kiedy bojaźliwy były piłkarz dowiaduje się, że jego szwagier jest wampirem i planuje zdominować świat, musi zebrać się na odwagę i uratować sytuację. Czytaj też:

Netflix usuwa seriale i filmy. To ostatni moment na obejrzenie tych tytułówCzytaj też:

Wzruszający moment w „The Crown”. Trzy aktorki, które grały Elżbietę II, pojawiły się w finałowym odcinku