Filmy pełne magii. Lista świątecznych klasyków i gdzie je obejrzeć

Stworzyliśmy dla was listę tytułów, które uważane są za absolutne świąteczne klasyki i podpowiadamy, gdzie możecie je obejrzeć. Gotowi na świąteczną podróż w wyjątkowy świat, w którym czas stanął w miejscu? Przygotujcie się na uśmiech i wzruszenia. Te tytuły zostaną na długo w waszej pamięci.

Świąteczne klasyki filmowe

„Spotkamy się w St. Louis”



Amerykański musical z 1944 roku opowiadający historię czterech sióstr mieszkających w Saint Louis w czasach wystawy światowej z 1904 roku. W główną rolę wcieliła się Judy Garland, która na planie poznała swojego przyszłego męża, reżysera Vincente Minelliego.

Film dostępny na Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV



„Sklep za rogiem”



Dwoje pracowników sklepu z pamiątkami nie znosi się nawzajem. W międzyczasie nieświadomi prowadzą ze sobą korespondencję miłosną.

Film obejrzeć można na CDA.



„Cud na 34. ulicy”



Staruszek utrzymujący, że jest prawdziwym Świętym Mikołajem oraz prawnik Fred starają się przywrócić Doris i jej małej córce wiarę w magię Bożego Narodzenia.

Film dostępny na Disney+.



„Małe kobietki”



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.

Film można obejrzeć na Prime Video, Playerze, Rakuten TV czy Apple TV+.



„Miasteczko Halloween”



Dyniowy Król, znudzony rutyną obchodów Halloween, postanawia porwać Świętego Mikołaja i zająć jego miejsce.

Film do obejrzenia na Disney+.



„To wspaniałe życie”



George Bailey popada w tarapaty finansowe, co skutkuje poważnym załamaniem nerwowym. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.

Film dostępny na SkyShowtime, Prime Video, Rakuten TV i Apple TV+.



„Artur ratuje gwiazdkę”



Artur, młodszy syn Świętego Mikołaja, postanawia na własną rękę dostarczyć jeden zapomniany prezent.

Film do obejrzenia na Viaplay, Polsat Box Go, Prime Video, Premiery Canal+, Rakuten TV i Apple TV+.



„Rodzice chrzestni z Tokio”



Podczas świąt Bożego Narodzenia trójka tokijskich bezdomnych znajduje na śmietniku niemowlę. Przyjaciele postanawiają odszukać rodziców dziecka.

Film do obejrzenia na Apple TV+.



„Prezent pod choinkę”



Wzruszający i nostalgiczny film na Święta, którego akcja dzieje się tuż przed Bożym Narodzeniem na początku lat 40 XX w. w Cleveland. 9-letni Ralphie prosi Mikołaja o jeden, bardzo szczególny prezent: karabin Red Ryder Carbine Action Air Rifle. Przedzierając się przez śnieżne zaspy do szkoły, Ralphie spotyka miejscowego łobuza, odwiedza niechętnego Mikołaja w lokalnym sklepie i kombinuje, spiskuje oraz walczy o najlepszy prezent pod choinkę.

Film do obejrzenia na Prime Video, Apple TV+ i Rakuten TV.



„Edward Nożycoręki”



Delikatny chłopak-cyborg, który zamiast dłoni ma nożyce, nagle zostaje bez opieki swojego twórcy. W pobliskim miasteczku poznaje nastolatkę, a potem zakochuje się w niej.

Film zobaczycie na Apple TV+ i Rakuten TV.



„Gremliny rozrabiają”



W czasie Świąt Bożego Narodzenia złośliwe gremliny terroryzują spokojne miasteczko.

Film do obejrzenia na Premiery Canal+, Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV i Player.



„Elf”



Wychowany wśród elfów Świętego Mikołaja Buddy wyrusza do Nowego Jorku w poszukiwaniu biologicznego ojca.

Film obejrzeć można na Apple TV+ i Playerze.



„Ja cię kocham, a ty śpisz”



Lucy jest kasjerką w metrze, która ratuje życie Peterowi. W szpitalu zostaje uznana za jego narzeczoną.

Film dostępny na Disney+ Prime Video i Apple TV.



„Bezsenność w Seattle”



Annie słucha w radiu opowieści chłopca, który szuka żony dla swojego taty. Kobieta wyjeżdża do Seattle, by poznać ich osobiście.

Film do obejrzenia na Polsat BOX Go, Premiery Canal+, Prime Video, Apple TV+ i Rakuten TV.



„Opowieść wigilijna Muppetów”



Skąpiec Ebenezer Scrooge nienawidzi Świąt Bożego Narodzenia. W noc wigilijną odwiedzają go trzy duchy: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Film dostępny na Disney+ i Rakuten TV.



„Białe Boże Narodzenie”



Film opowiada historię dwóch utalentowanych piosenkarzy (Bing Crosby i Danny Kaye), którzy po zakończeniu II wojny światowej łączą swe siły, by stać się rewelacją sezonu.

Film dostępny na SkyShowtime.



„Gospoda świąteczna”



Jim, Ted i Lila tworzą nowojorski tercet taneczno-wokalny. Obaj mężczyźni kochają Lilę i pragną ją poślubić. Jim oferuje jej sielankę na wsi, natomiast Ted - szybki rozwój kariery.

Film do obejrzenia na Apple TV+ i Prime Video.



„Opowieść wigilijna Myszki Miki”



Ebenezer Scrooge jest chciwym i bezdusznym bankierem, który całe życie poświęcił dla pieniędzy. W Wigilię skąpca odwiedzają trzy duchy.

Film do obejrzenia na Disney+.



„W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju”



Clark Griswold chce dla swojej rodziny zorganizować idealne Boże Narodzenie. Przeszkadza mu w tym nieustannie prześladujący go pech.

Film do obejrzenia na Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV i Playerze.



„Kevin sam w domu”



Przez świąteczny pośpiech ośmioletni Kevin zostaje sam w domu na Boże Narodzenie.

Film dostępny na Disney+, Apple TV+, Rakuten TV i Playerze.



„To właśnie miłość”



Dziesięć historii o miłości, a każda w innym wydaniu.

Film do obejrzenia na Netflix i Playerze.



„The Holiday”



Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.

Film do obejrzenia na Prime Video, SkyShowtime i Rakuten TV. Czytaj też:

