Najchętniej oglądane świąteczne filmy ostatnich lat. Podpowiadamy, gdzie je znajdziecie

Szukacie dobrego świątecznego filmu, który wprowadzi was w magiczny klimat? Ta lista może okazać się dla was wielkim ułatwieniem. Zebraliśmy w jednym miejscu produkcje z trzech ostatnich lat, które najchętniej oglądali widzowie i które znajdziecie na dostępnych w Polsce serwisach streamingowych. Sprawdźcie, co wpadnie wam w oko.

Dobre świąteczne filmy i gdzie je obejrzycie

„Niewesołych świąt” – Netflix



Chuy, który nie cierpi Bożego Narodzenia, w wyniku niefortunnego wypadku w Wigilię traci przytomność. Budzi się dopiero rok później, nie mając pojęcia, co wydarzyło się w międzyczasie. Wkrótce odkrywa, że teraz już zawsze będzie budził się tylko na ten jeden wigilijny dzień, podczas którego przyjdzie mu zmierzyć się z konsekwencjami tego, co jego drugie „ja” wyczyniało przez pozostałe 364 dni w roku.



„Święta jak zwykle” – Netflix



Po zaskoczeniu swojej norweskiej rodziny nowym — pochodzącym z Indii — chłopakiem Thea Evjen musi wciągnąć go w świętowanie Bożego Narodzenia. Aby zgrać barwne bollywoodzkie klimaty z mroźną norweską zimą, trzeba mocno nagiąć wielowiekowe tradycje.



„Świąteczna aleja” – Prime Video



Ojciec rodziny robi, co może, by wygrać coroczny gwiazdkowy konkurs na najlepiej ozdobiony dom w sąsiedztwie i nieopatrznie zawiera układ z psotną elfką, która ożywia postacie z "Dwunastu dni Świąt".



„Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie” – Prime Video



Hayley i James, którzy są parą od niedawna, żegnają się na dworcu w dzień przed Wigilią i każde rusza w drogę do swojej rodziny na Święta. Nagle jednak dociera do nich, że nie są w stanie spędzić tego szczególnego czasu oddzielnie.



„Wierzę w Mikołaja” – Netflix



Po pięciu miesiącach udanych randek Lisa z przerażeniem odkrywa, że Tom uwielbia znienawidzone przez nią święta. Czy da się przekonać, że to najpiękniejszy czas w roku?



„Z dala od świąt” – Netflix



Świąteczna baśń, komedia romantyczna i historia trzydziestokilkuletniego mężczyzny niechętnie poddającego się atmosferze Bożego Narodzenia.



„Kalifornijskie święta: Światła miasta” – Netflix



Minął rok, odkąd Callie i Joseph się zakochali i są szczęśliwsi niż kiedykolwiek, prowadząc swoją farmę mleczną i winnicę. Zagrożeniem dla ich miłości mogą być obowiązki biznesowe i rodzinne, które wzywają ich do miasta.



„Uczniaki” – Disney+



Krótka historia opowiedziana przy świątecznym cieście. Opowieść o niewinności, chciwości i fantazji z katolickiej szkoły dla dziewcząt z okresu wojennego. Tytuł pochodzi od łacińskiego słowa "pupilla", czyli mała dziewczynka. Całość oparta jest na liście ze świątecznymi życzeniami wysłanymi przez Elsę Morante – jedną z najbardziej cenionych włoskich pisarek XX wieku – do jej przyjaciela, Goffredo Fofiego, na Boże Narodzenie 1971 roku.



„Najlepsze święta w życiu” – Netflix



Gdy zrządzeniem losu przychodzi im wspólnie spędzić Święta, Charlotte postanawia się przekonać, czy życie jej dawnej przyjaciółki, Jackie, rzeczywiście jest tak idealne.



„Prezent od Tiffany'ego” – Prime Video



Życie, podobnie jak miłość, jest pełne niespodzianek i nieoczekiwanych prezentów. Pierścionek zaręczynowy, przeznaczony dla innej kobiety, na zawsze odmieni życie bohaterki.



„Święta z tobą” – Netflix



Wypalona gwiazda popu Angelina ucieka do małego miasteczka w stanie Nowy Jork, aby spełnić marzenie młodej fanki. Tam znajduje nie tylko inspirację do ożywienia swojej kariery, ale też szansę na prawdziwą miłość.



„Rodzinne zamiany” – Netflix



Rodzina pogrąża się w chaosie, gdy tuż przed świętami wyjątkowe kosmiczne zdarzenie sprawia, że rodzice zamieniają się ciałami ze swoimi nastoletnimi dziećmi.



„Święta u Christmasów” – Netflix



Cztery skłócone siostry odbywają intensywny kurs z rodzinnej bliskości, kiedy ich dawno niewidziany ojciec wpada na Święta do ich wykwintnej posiadłości rodowej.



„Świąteczny duch” – Apple TV+



Wyobraźcie sobie zabawniejszą i ciepłą wersję opowieści Charlesa Dickensa o skąpcu, którego w Wigilię odwiedzają cztery duchy. Taką, w której grają Will Ferrell, Ryan... więcej



„Zamiana z księżniczką 3” – Netflix



Kiedy bezcenna świąteczna relikwia zostaje skradziona, Margaret i Stacy zwracają się o pomoc do swojej zuchwałej sobowtórki Fiony i jej przystojnego byłego chłopaka.



„Wieczny singiel” – Netflix



Peter prosi najlepszego przyjaciela, aby udawał jego chłopaka podczas świątecznego wyjazdu do domu, jednak ich plan i uczucia zmieniają się, gdy do akcji wkracza rodzina.



„Świąteczny zamek” – Netflix



Autorka bestsellerów ucieka przed skandalem do Szkocji, gdzie zakochuje się w pewnym zamku. Na przeszkodzie tej miłości staje jednak nadęty książę — jego właściciel.



„Dawid i elfy” – Netflix



Znużony ciągłą pracą na najwyższych obrotach elf ucieka do świata ludzi, aby na nowo poczuć magię świąt. Pomaga mu w tym nowo poznany przyjaciel.



„Dziennik Noel” – Netflix



Podczas świątecznych porządków w domu rodzinnym pisarz spotyka kobietę poszukującą matki. Czy stary dziennik okaże się kluczem do ich przeszłości i serc?



„Jeszcze przed świętami” – Netflix



Gdy wredny współpracownik sabotuje jej pracę, kurierka i pomocny klient muszą bardzo się spieszyć, by dostarczyć prezenty świąteczne na czas.



„Chłopiec zwany Gwiazdką” – Netflix



W tej magicznej opowieści o pochodzeniu Świętego Mikołaja pewien chłopiec (w towarzystwie udomowionej myszki i renifera) wyrusza na spotkanie przygody i swojego ojca, który próbuje odnaleźć legendarną wioskę elfów.



„Niezapomniane święta” – Netflix



Rozpuszczona dziedziczka traci pamięć po wypadku narciarskim i trafia pod skrzydła właściciela górskiego pensjonatu i jego córki.



„Listy do M. 5” – Player



Najnowsza odsłona serii wigilijnych opowieści "Listy do M.", w której zobaczymy nowe świąteczne perypetie znanych bohaterów.



„Strażnicy Galaktyki. Coraz bliżej święta” – Disney+



Strażnicy ruszają na Ziemię z misją znalezienia niezapomnianego prezentu świątecznego dla Quilla.



„Miłosna pułapka” – Netflix



Dziennikarka z Los Angeles leci na drugi koniec kraju, aby zrobić niespodziankę poznanemu na portalu randkowym facetowi. Nie tak to miało wyglądać.

