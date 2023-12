Wszystko, co świąteczne na Disney+. Lista dobrych filmów dla każdego

Święta to dla wielu magiczny moment, pełen ciepła, radości i spędzania czasu z najbliższymi. Jednym z najpiękniejszych sposobów na to, by poczuć tę wyjątkową atmosferę, jest seans w gronie rodzinnym wypełniony filmami, które kojarzą nam się z beztroskim czasem.

Wszystkim kinomaniakom podpowiadamy, co świątecznego znajdą na platformie Disney+. Filmy z tej listy z pewnością sprawią, że ten okres roku będzie jeszcze bardziej niezapomniany. Od uroczych animacji po wzruszające produkcje aktorskie – na tej liście każdy znajdzie coś idealnego dla siebie.

Lista wszystkich świątecznych filmów na Disney+

„Kevin sam w domu”



Przez świąteczny pośpiech ośmioletni Kevin zostaje sam w domu na Boże Narodzenie.



„Kevin sam w Nowym Jorku”



Kevin przypadkowo trafia do Nowego Jorku, gdzie spotyka złodziei, którzy chcieli kiedyś obrabować jego dom.



„Śnięty Mikołaj”



Mężczyzna nieumyślnie doprowadza do wypadku z udziałem Świętego Mikołaja, po czym przejmuje jego obowiązki.



„Opowieść wigilijna Muppetów”



Skąpiec Ebenezer Scrooge nienawidzi Świąt Bożego Narodzenia. W noc wigilijną odwiedzają go trzy duchy: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.



„Opowieść wigilijna”



Ebenezera Scrooge'a nawiedzają trzy duchy. Od tej pory starzec zaczyna nadrabiać to, co utracił, będąc złym człowiekiem, i stara się wrócić na dobrą drogę.



„Wróżka potrzebna od zaraz”



Młoda i niewykwalifikowana wróżka chrzestna postanawia udowodnić swoją wartość, znajduje młodą dziewczynę, której prośba o pomoc została zignorowana.



„Szklana pułapka”



Policjant rozprawia się z niebezpiecznymi terrorystami, którzy opanowali biurowiec. Stawką jest życie wielu osób.



„Dziadek do orzechów i cztery królestwa”



Młoda dziewczyna zostaje przeniesiona do magicznego świata żołnierzy z piernika i armii myszy.



„Cud na 34. ulicy” (1994)



Święty Mikołaj z centrum handlowego sprawia, że mała Susan znów zaczyna wierzyć w magię świąt.



„Christmas... Again?!”



Szukający sposobu na zapomnienie o przeszłości mężczyzna zatrudnia się w Nowym Jorku przy sprzedaży świątecznych choinek.



„Świąteczne Psiaki”



Prawa Łapka, zadziorny synek pomocnika Świętego Mikołaja (Prawej Łapy), zapomniał o znaczeniu świąt. Nasi dzielni bohaterowie będą musieli mu przypomnieć, że w czasie Bożego Narodzenia liczy się nie to, co dostajesz, lecz to, co od siebie dajesz. Dzięki pomocy szczeniaków Prawa Łapka będzie mógł odzyskać wiarę w święta, a po drodze zyska prawdziwych przyjaciół…



„Przyjaciel Świętego Mikołaja”



Gdy Święty Mikołaj traci pamięć podczas wizyty w Nowym Jorku, jego wierny pies z pomocą elfów i dzieci stara się uratować staruszka.



„Przyjadę do domu na święta”



Student kalifornijskiego college'u Jack (Jonathan Taylor Thomas) obiecuje rodzicom i swojej dziewczynie Allie (Jessica Biel), że spędzi z nimi Boże Narodzenie w Nowym Jorku. Skoncentrowany wyłącznie na swojej osobie, egoistyczny chłopak myśli jednak tylko o prezencie świątecznym, gdyż tata obiecał mu pod choinkę porsche. Jednak w przeddzień wielkiej chwili budzi się na pustyni w stroju Mikołaja. Dowiaduje się, że musi wypełnić misję, która szybko przeradza się w zabawną komedię omyłek. Im bardziej Jake zbliża się do domu, tym bardziej poznaje prawdziwe znaczenie Świąt Bożego Narodzenia.



„Życzenia wigilijne Richiego Richa”



Rozkapryszony Richie Rich (David Gallagher), najbogatsze dziecko na Ziemi, utyskuje, że wolałby się nigdy nie narodzić. Lekkomyślnie wypowiedziane słowa docierają do Machiny Życzeń profesora Keanbeana (Eugene Levy). Chłopak budzi się w świecie, w którym nikt nie ma pojęcia, kim jest - nawet jego rodzina.



„Piękna i bestia. Zaczarowane święta”



Bella postanawia uczcić na zamku Boże Narodzenie. W świątecznych przygotowaniach pomagają jej przyjaciele.



„Magiczne święta”



Po rozstaniu z narzeczonym Mary nie czuje atmosfery świąt. Pewnego dnia poznaje przystojnego sąsiada, Nate'a, jednak ból po niedawnym rozstaniu powstrzymuje ją przed angażowaniem się w nową relację.



„Rodzinny dom wariatów”



Podczas świąt Bożego Narodzenia w domu Stone'ów wybucha konflikt, gdy najstarszy syn przyjeżdża z nową narzeczoną.



„Ja cię kocham, a ty śpisz”



Lucy jest kasjerką w metrze, która ratuje życie Peterowi. W szpitalu zostaje uznana za jego narzeczoną.



„Cud na 34. ulicy” (1947)



Staruszek utrzymujący, że jest prawdziwym Świętym Mikołajem oraz prawnik Fred starają się przywrócić Doris i jej małej córce wiarę w magię Bożego Narodzeniaa.



„Mickey: Bardziej bajkowe święta”



Ciepła i przyjemna animacja składająca się z trzech gwiazdkowych historyjek z gwiazdami studia Disneya: Myszką Miki, Kaczorem Donaldem i Goofym.



„Lego Gwiezdne wojny: Świąteczna przygoda”



Podczas gdy jej przyjaciele przygotowują obchody Dnia Życia, Rey wyrusza na przygodę, aby zgłębić tajniki Mocy.



„Opowieść wigilijna Myszki Miki”



Ebenezer Scrooge jest chciwym i bezdusznym bankierem, który całe życie poświęcił dla pieniędzy. W Wigilię skąpca odwiedzają trzy duchy.



„Kubuś Puchatek: Puchatkowego Nowego Roku”



Podczas noworocznego odliczania Królik oznajmia, iż opuszcza Stumilowy Las, gdyż irytują go zachowania znajomych. Pragnąc zatrzymać przyjaciela, Kubuś i reszta obiecują, że się zmienią.



„Szklana pułapka 2”



Grupa terrorystów opanowuje lotnisko. John McClane usiłuje pokrzyżować im plany.



„Alex sam w domu”



Ośmioletni Alex dostaje prezent - zdalnie sterowany samochód, w którym ukryto komputerowy mikrochip należący do bandytów. Kiedy przestępcy się o tym dowiadują, postanawiają odzyskać swoją własność.



„Kevin sam w domu 4”



Po rozwodzie rodziców Kevin postanawia spędzić święta z ojcem w posiadłości, którą próbuje okraść włamywacz, Marv Merchant.



„Żona pastora”



Anioł schodzi na ziemię, by pomóc pastorowi ocalić jego kościół i małżeństwo.Czytaj też:

Świąteczne filmy na Netflix. Lista 50 tytułów, które umilą wam czasCzytaj też:

Disney+ zdradził, co pokaże w 2024 roku. Lista wszystkich nowości