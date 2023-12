Nominacje do Złotych Globów 2024. „Barbie” i „Sukcesja” liderami

Film „Barbie” Grety Gerwig zdobył najwięcej nominacji do Złotych Globów 2024. Otrzymał 10 wyróżnień, stając się drugą najczęściej nominowaną produkcją w 81-letniej historii wręczania nagrody, tuż po „Kabarecie” Boba Fossego z 1972 roku. Zgodnie z oczekiwaniami, zaraz po „Barbie” pojawił się w kontekście ilości zdobytych nominacji „Oppenheimer”.

Obraz w reżyserii Christophera Nolana powalczy między innymi o tytuł najlepszego filmu dramatycznego z „Czasem krwawego księżyca” Martina Scorsese czy „Maestro” Bradleya Coopera. Z kolei „Barbie” zmierzy się w kategorii „najlepsza komedia lub musical” z „Air” Bena Afflecka czy „Biedne istoty” Giorgosa Lanthimosa.

W kontekście seriali dziewięć czołowych nominacji otrzymała „Sukcesja”. Na drugim miejscu pod względem ilości wyróżnień jest „The Bear” i „Zbrodnie po sąsiedzku”. W wyścigu o tytuł najlepszego serialu dramatycznego wezmą udział „1923”, „The Crown”, „Dyplomatka”, „The Last of Us” i „The Morning Show”.

Spośród wszystkich platform streamingowych najwięcej nominacji otrzymały produkcje Netfliksa – 28. Na kolejnym miejscu znalazły się tytuły Warner Bros. Discovery – 27.

Ceremonia rozdania Złotych Globów 2024 odbędzie się 7 stycznia i będzie transmitowana na żywo w CBS i Paramount+ i aplikacji CBS, nie, jak do tej pory NBC.

Najlepszy dramat



„Anatomia upadku”„Poprzednie życia”„Oppenheimer”„Maestro”„Czas krwawego księżyca”„Stefa interesów”



Najlepsza komedia lub musical





„Barbie”„Air”„American Fiction”„Przesilenie zimowe”„Biedne istoty”„Obsesja”



Najlepsze osiągnięcie finansowe w kinach



„Barbie”„John Wick 4”„Mission Impossible: Dead Reckoning – Part One”„Oppenheimer”„Super Mario Bros. Film”„Spider-Man: Poza uniwersum”„Strażnicy Galaktyki: Volume 3”„Taylor Swift: The Eras Tour”



Najlepszy reżyser





Bradley Cooper – „Maestro”Greta Gerwig – „Barbie”Yorgos Lanthimos – „Biedne istoty”Christopher Nolan – „Oppenheimer”Martin Scorsese – „Czas krwawego księżyca”Celine Song – „Poprzednie życie”



Najlepszy film nieanglojęzyczny





„Anatomia upadku” – Francja„Stefa interesów” – Wielka Brytania„Poprzednie życie” – USA„Śnieżne bractwo” – Hiszpania„Il Capitano” – Włochy„Opadające liście” – Finlandia



Najlepszy film animowany





„Super Mario Bros. Film”„Chłopiec i czapla”„Spider-Man: Poza uniwersum”„Między nami żywiołami”„Życzenie”„Suzume”



Najlepszy aktor w komedii lub musicalu





Nicolas Cage – „Dream Scenario”Matt Damon – „Air”Paul Giamatti – „Przesilenie zimowe”Joaquin Phoenix – „Beau się boi”Timothee Chalamet – „Wonka”Jeffrey Wright – „American Fiction”



Najlepsza aktorka w dramacie





Cailee Spaeny – „Priscilla”Carey Mulligan – „Maestro”Greta Lee – „Poprzednie życia”Sandra Hüller – „Anatomia upadku”Lily Gladstone – „Czas krwawego księżyca”Annette Bening – „Nyad”



Najlepszy aktor w dramacie





Bradley Cooper – „Maestro”Leonardo DiCaprio – „Czas krwawego księżyca”Coldman Domingo – „Rustin”Barry Keoghan – „Saltburn”Cillian Murphy – „Oppenheimer”Andrew Scott – „All of us strangers”



Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu





Margot Robbie – „Barbie”Emma Stone – „Biedne istoty”Alma Poysti – „Opadające liście”Natalie Portman – „Obsesja”Jennifer Lawrence – „Bez urazy”Fantasia Barrino – „Kolor purpury”



Najlepszy aktor drugoplanowy





Willem Dafoe – „Biedne istoty”Robert DeNiro – „Czas krwawego księżyca”Ryan Gosling – „Barbie”Robert Downey Jr. – „Oppenheimer”Mark Ruffalo – „Poor Things”Charles Melton – „Obsesja”



Najlepsza aktorka drugoplanowa





Emily Blunt – „Oppenheimer”Jodie Foster – „Nyad”Julianne Moore – „Obsesja”Danielle Brooks – „Kolor purpury”Rosamund Pike – „Saltburn”Da'vine Joy Randolph – „Przesilenie zimowe”



Najlepszy scenariusz





„Barbie”„Biedne istoty”„Czas krwawego księżyca”„Oppenheimer”„Anatomia upadku”„Poprzednie życie”



Najlepsza muzyka





Jerskin Fendrix – „Biedne istoty”Ludwig Göransson – „Oppenheimer”Mica Levi – „Strefa interesów”Daniel Pemberton – „Spider-Man: Poprzez ultiwersum”Robbie Robertson – „Czas krwawego księżyca”Joe Hisaishi – „Chłopiec i czapla”



Najlepsza piosenka





„Addicted to Romance” Bruce Springsteen – „She came to me”„Dance the night” Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin – „Barbie”„I'm just Ken” Mark Ronson, Andrew Wyatt – „Barbie”„Preaches” Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spiker – „Super Mario Bros. Film”„Road to freedom” Lenny Kravitz – „Rustin”„What was I made for?” – Billie Eilish, Finneas O'Connell – „Barbie”



Najlepszy serial dramatyczny





„Sukcesja”„The Crown”„The Last of Us”„Dyplomatka”„1923”„The Morning Show”



Najlepszy serial komediowy lub musical





„Barry”„The Bear”„Misja: Podstawówka”„Ted Lasso”„Zbrodnie po sąsiedzku”„Jury Duty”



Najlepszy serial limitowany, antologia lub film telewizyjny





„Fargo”„Awantura”„Lekcje chemii”„Daisy Jones & The Six”„Towarzysze podróży”„Światło, którego nie widać”



Najlepszy aktor w serialu dramatycznym





Brian Cox – „Sukcesja”Gary Oldman – „Kulawe konie”Jeremy Strong – „Sukcesja”Kieran Culkin – „Sukcesja”Pedro Pascal – „The Last of Us”Dominic West – „The Crown”



Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym





Hellen Mirren – „1923”Kerri Russell – „Dyplomatka”Emma Stone – „The Curse”Imelda Staunton – „The Crown”Sarah Snook – „Sukcesja”Bella Ramsey – „The Last of Us”



Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu



Rachel Brosnahan – „Marvelous Mr. Maisel”

Selena Gomez – „Zbrodnie po sąsiedzku”

Ayo Edebiri – „The Bear”

Elle Fanning – „Wielka”

Natasha Lyonne – „Poker Face”



Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu





Bill Hader – „Barry”Steve Martin – „Zbrodnie po sąsiedzku”Jason Segel – „Terapia bez trzymanki”Martin Short – „Zbrodnie po sąsiedzku”Jason Sudeikis – „Ted Lasso”Jeremy Allen White – „The Bear”



Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym, komedii lub musicalu





Billy Crudup – „The Morning Show”Matthew Macfayden – „Sukcesja”Alan Ruck – „Sukcesja”Alexander Skarsgard – „Sukcesja”James Marsden – „Jury Duty”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym, komedii lub musicalu





Elizabeth Debicki – „The Crown”Abby Elliott – „The Bear”Christina Ricci – „Yellowjackets”J.Cameron Smith – „Sukcesja”Meryl Streep – „Zbrodnie po sąsiedzku”Hannah Waddingham – „Ted Lasso”



Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym





Matt Bomer – „Towarzysze podróży”Sam Claflin – „Daisy Jones & The Six”Jon Hamm – „Fargo”Steven Yeaun – „Awantura”David Pyelowo – „Lawmen: Bass Reeves”Woody Harrelson – „Hydraulicy z Białego Domu”



Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym





Brie Larson – „Lekcje chemii”Ali Wang – „Awantura”Elizabeth Olsen – „Miłość & śmierć”Juno Temple – „Fargo”Rachel Weisz – „Nierozłączne”Riley Keough – „Daisy Jones & The Six”



Najlepszy występ w stand-upie





„Ricky Gervais: Arnageddon”„Trevor Noah: Where was I”„Amy Schumer: Emergency Contact”„Chris Rock: Selective Outrage”„Sarah Silverman: Someone you love”„Wanda Sykes: I'm an entertainer” Czytaj też:

