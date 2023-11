Film „Powstaniec 1963” z pierwszym zwiastunem. W nim Fabijański, Pazura i Olbrychski

„Powstaniec 1863” to produkcja, opowiedziana z perspektywy kapelana – generała Stanisława Brzóski, walczącego przeciw Rosyjskiemu Imperium. Nazywany przez Rosjan, „Duchem” pozostaje nieuchwytny, siejąc popłoch wśród wojsk przeciwnika i dając Polakom nadzieję na wydostanie się spod carskiego zaboru. Premiera filmu odbędzie się w ramach 160-tej rocznicy powstania styczniowego.

„Powstaniec 1863”. O czym jest film?

Tytułowy Powstaniec w wyniku splotu wydarzeń staje na czele najdłużej walczącego oddziału powstańczego. Jego pierwsza akcja okazuje się sukcesem za co zostaje mianowany oficerem i naczelnym kapelanem powstania. Tropiony przez carskiego oficera Maniukina, zwanego „Katem Podlasia”, kilkukrotnie umyka śmierci. Nazywany przez Rosjan, „Duchem” przez najbliższe dwa lata powstania pozostanie nieuchwytny, siejąc popłoch wśród wojsk Imperium Rosyjskiego i dając polskiemu społeczeństwu nadzieję na wydostanie się spod carskiego zaboru.

W obsadzie filmu pojawili się: Sebastian Fabijański („Legiony”, „Kamerdyner”, „Miasto 44”), Cezary Pazura („Psy 3. W imię zasad”, „Kurier”, „Pitbull. Ostatni pies”), Daniel Olbrychski („Kamerdyner”, „Bitwa pod Wiedniem”, „1920 Bitwa Warszawska”), Olgierd Łukaszewicz („Wyklęty”, „Kamienie na szaniec”, „Generał Nil”), Karolina Szymczak („Babilon”, „To musi być miłość”), Marcin Kwaśny („Prorok”, „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „Historia Roja”), Ksawery Szlenkier („Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”, „Jack Strong”), Mariusz Drężek („Furioza”, „Korona królów”), Eryk Biedunkiewicz („Kajtek czarodziej”), Wiaczesław Boguszewski („Ślub doskonały”), Ewa Szykulska („Znachor”, „Uwierz w Mikołaja”).

Premiera filmu „Powstaniec 1863” odbędzie się już 12 stycznia 2024 roku. To pierwszy od ponad 30 lat film fabularny, opowiadający o powstaniu styczniowym.

