Seriale i filmy, które Netflix usunie do końca listopada. Sprawdź, co warto nadrobić

Co miesiąc z biblioteki Netfliksa znika kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tytułów. Dla wielu subskrybentów może to oznaczać pożegnanie z ulubionymi filmami i serialami, które przez pewien czas były dostępne do oglądania. Rotacja zawartości jest co prawda powszechną praktyką wśród usług streamingowych, jednak niektórzy mogą się nieźle zdziwić, gdy nagle nie znajdą na Netfliksie produkcji, którą akurat tego dnia planowali obejrzeć. Właśnie dlatego stworzyliśmy dla was listę wszystkich filmów i seriali, które oglądać można w serwisie do 30 listopada. Przejrzyjcie ją i przekonajcie się, czy jest coś, co chcielibyście nadrobić, nim będzie za późno.

Netflix usuwa ponad 20 tytułów

„Ojciec chrzestny”



Michael Corleone, bohater wojenny i najmłodszy syn potężnego nowojorskiego bossa, dołącza do rodzinnego biznesu, gdy jego ojciec staje się celem zamachu.



„Ojciec chrzestny II”



Michael Corleone bez litości rozwija rodzinne imperium, wspominając historię swojego ojca Vito, który awansował z sycylijskiej sieroty na nowojorskiego ojca chrzestnego.



„Django”



Były niewolnik imieniem Django przemierza Amerykę w towarzystwie niemieckiego łowcy głów, aby uwolnić żonę z rąk sadystycznego plantatora.



„Kapitan Phillips”



Rok 2009. Dowodzony przez Richarda Phillipsa kontenerowiec MV Maersk Alabama zostaje porwany przez somalijskich piratów. Kapitan podejmuje walkę o ocalenie swojej załogi.



„Klub winowajców”



Grupa uczniów pochodzących z różnych środowisk w ramach kary musi spędzić sobotę w szkole.



„Zodiak”



San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.



„Wielki Mike”



Bezdomny nastolatek zostaje otoczony opieką przez bogatą rodzinę. Dzięki niej wyrasta na gwiazdę amerykańskiego futbolu.



„Miraculous: Biedronka i Czarny Kot”



Marinette i Adrien to para nastolatków, którzy przemieniają się w superbohaterów, gdy miastu zagraża niebezpieczeństwo.



„Suma wszystkich strachów”



Analityk CIA, Jack Ryan, stara się udaremnić zamach terrorystyczny, który ma wywołać konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.



„Historia Kopciuszka: Świąteczne życzenie”



Młoda piosenkarka pracuje jako elf w gwiazdkowej wiosce i odnajduje własny świąteczny cud. Czy próżna macocha i wredne przyrodnie siostry zdołają go jej odebrać?



„Æon Flux”



Film rozgrywa się w odległej przyszłości, kiedy to tajemnicza choroba uśmierciła większą część ludności. Aeon Flux ma zabić jednego z głównych członków Kongresu rządzącego Bregną.



„Podział czasu”



Pedro, mąż i ojciec, nabiera coraz większych podejrzeń, że wszystkie nieprzyjemne zdarzenia spotykające na wakacjach jego rodzinę są częścią straszliwego planu.



„Nie oddychaj 2”



Po ataku na swój dom Norman wiedzie spokojne życie do czasu aż grzechy przeszłości go dopadną.



„Zabójca doskonały”



Były kryminalista Eddie Frank próbuje pomóc swojej rodzinie w odzyskaniu córki i spłacie długów brata. Wysiłki te na nową spychają go na drogę przestępstwa.



„Rainbow Time”



Shonzi podkochuje się w dziewczynie brata. Szantażuje go ujawnieniem dawnych tajemnic, które mogą spowodować rozstanie pary.



„Dziura w głowie”



Odwiedzający umierającą matkę aktor spotyka niepełnosprawnego intelektualnie mężczyznę, którego bierze za swojego sobowtóra.



„Transformers 3”



Autoboty muszą obronić Ziemię przed Decepticonami, którzy przygotowują się do podbicia planety.



„Święta na Alasce”



Lauren marząca o zostaniu chirurgiem nie dostaje wymarzonego stażu w Bostonie, przyjmuje więc posadę lekarza mieszkańców małego miasteczka na Alasce, gdzie poznaje Andyego i jego rodzinę.



„Transformers: Zemsta upadłych”



Autoboty po raz kolejny muszą stanąć do walki z Decepticonami, które chcą przejąć władzę nad Ziemią.



„Strzelec”



Były snajper korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych.



„Cmentarz na Smutnym Wzgórzu: Rekonstrukcja”



Barwna grupa fanów klasycznego westernu z lat 60. "Dobry, zły i brzydki" próbuje odtworzyć hiszpański cmentarz, na którym nakręcono najważniejszą scenę filmu.

