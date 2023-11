„Chłopi” z absolutnym rekordem kinowym. Film zobaczyło już 1,5 mln widzów

NEXT Film, dystrybutor „Chłopów”, podał najnowsze dane dotyczące oglądalności tytułu w kinach. Okazuje się, że polski kandydat do Oscara to zdecydowanie najpopularniejszy polski film od czasu pandemii, która na nowo zdefiniowała branżę kinową – od marca 2020 roku żadna polska produkcja nie zebrała takiej widowni. Film „Chłopi” do tej pory zobaczyło rekordowe ponad 1,52 miliona widzów.

„Chłopi”. Opis filmu

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Jak powstał film „Chłopi”?

„Chłopi„, podobnie jak „Twój Vincent”, powstali w technice animacji malarskiej. Jednak oba filmy znacznie się od siebie różnią.

– Skala dwóch filmów jest nie do porównania. „Twój Vincent„ to kameralny film, gdzie jest dużo statycznych ujęć, dialogów. „Chłopi” to prawdziwe widowisko. W filmie mamy imponujące sceny tańca, bitwy. To niesamowicie dynamiczne ujęcia, kamera często wędruje za bohaterem, wiele dzieje się w kadrze. Praca nad dwoma filmami oczywiście przynosiła wyzwania, przy „Twoim Vincencie” tworzyliśmy wiele autorskich rozwiązań, „Chłopi” stawiają jednak poprzeczkę znacznie wyżej – powiedziała DK Welchman.

Film został zrealizowany na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski, które idealnie oddaje nastrój powieści. Na dużym ekranie pojawią się interpretacje dzieł takich artystów jak Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski.

Początkowo studio BreakThru Films nakręciło film z aktorami. W „Chłopach” wzięła udział plejada polskich gwiazd, m.in. Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gulaczyk, Maciej Musiał, Dorota Stalińska, Julia Wieniawa. W głównej roli – Jagny − występuje Kamila Urzędowska.

Następnie ponad 100 malarzy w czterech studiach w Polsce, na Litwie, w Ukrainie i Serbii malowało olejne obrazy na płótnie, które stały się klatkami kluczowymi w filmie. Artyści do tej pory poświęcili na to przedsięwzięcie ponad 200 tys. godzin pracy. Animatorzy uzupełniali ujęcia namalowane przez malarzy, by całość filmu była płynna i przyjemna dla oka.

