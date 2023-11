Co warto obejrzeć na Netflix? Propozycje idealne na wolny wieczór

Wybór odpowiedniego filmu na wieczorny relaks może być prawdziwym wyzwaniem. Jeśli zastanawiasz się, co warto obejrzeć na Netflix podczas wolnego wieczoru, to zestawienie powinno pomóc ci podjąć decyzję. To filmy, które w ostatnich tygodniach były bardzo popularne w serwisie. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Ostatnie wezwanie do Stambułu”



Opowieść o Nowym Jorku, miłości i drugich szansach. Serin i Mehmet przypadkowo spotykają się na lotnisku, skąd mają odlecieć do Stambułu. Tymczasem przed nimi niezapomniana nowojorska noc pełna podniecenia, pożądania i pokus. Spędzają razem najlepsze chwile swojego życia. Jest tylko jeden problem — oboje mają małżonków.



„Rustin”



Bayard Rustin był architektem epokowego marszu na Waszyngton w 1963 roku oraz jednym z najznamienitszych aktywistów i organizatorów w historii. Nieustępliwie podważał autorytety oraz nigdy nie przepraszał za to, kim był, w co wierzył i kogo pragnął. Przeszedł do historii, po czym świat o nim zapomniał.



„Zabójca”



Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której — jak utrzymuje — nie ma nic osobistego.



„Recepta na przekręt”



Po utracie pracy wychowująca samotnie córkę kobieta zatrudnia się w upadającym start-upie farmaceutycznym, gdzie zostaje uwikłana w nielegalną działalność.



„Zamknięcie”



Pielęgniarka, która próbuje poznać przyczynę obrażeń u pacjentki w stanie śpiączki, odkrywa historię zajadłej rywalizacji, niewierności, zdrady i zabójstwa.



„Ferry”



Ferry Bouman pracuje dla barona narkotykowego imieniem Ralph Brink. Ten potężny kryminalista jest mentorem Ferry’ego. Pewnego dnia gang zostaje brutalnie pobity, a syn Ralpha odnosi poważne obrażenia. Wszystkie poszlaki wskazują na grupę obozowiczów w Brabancji, więc Ferry dostaje zadanie odnalezienia sprawców. Oznacza to powrót w ukochane strony Brabancji, skąd uciekł dawno temu.



„Sly”



Już od niemal 50 lat Sylvester Stallone dostarcza wspaniałej rozrywki milionom widzów, wcielając się w bohaterów kultowych serii takich, jak „Rocky”, „Rambo” czy „Niezniszczalni”. Ten retrospekcyjny dokument pokazuje mało znane oblicze nominowanego do Oscara aktora, scenarzysty, reżysera i producenta, zestawiając jego inspirującą historię z legendarnymi kreacjami aktorskimi, które powołał do życia.



„Później”



Mocna i poruszająca historia Dayo (David Oyelowo), londyńczyka próbującego odzyskać siebie i na nowo odnaleźć się w społeczeństwie po tym, jak był świadkiem brutalnej zbrodni.



„Fair Play”



Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary — oraz może przynieść jeszcze gorsze konsekwencje.



„Złodziejki”



Zmęczona ciągłym uciekaniem zawodowa złodziejka chce przejść na emeryturę. Zostaje jej jeszcze tylko jeden łatwy skok ze wspólniczką i nową koleżanką za kierownicą.



„Nyad”



Film opowiada niesamowitą prawdziwą historię sportsmenki Diany Nyad, która w wieku 60 lat z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki i trenerki postanawia spełnić swoje życiowe marzenie — przepłynąć 177 kilometrów z Kuby na Florydę przez otwarty ocean.



„Nie liczę, że ktoś mi uwierzy”



Juan Pablo wybiera się ze swoją dziewczyną Valentiną do Barcelony na studia doktoranckie. Jednak jeszcze przed wyjazdem z Meksyku wplątuje się w siatkę przestępczą. Chociaż jego życie przybiera czasem absurdalny, a czasem złowieszczy obrót, zyskuje inspirację do napisania powieści swoich marzeń. Na podstawie powieści Juana Pablo Villalobosa. Reżyseria: Fernando Frías de la Parra („Już mnie tu nie ma").

