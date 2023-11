Co w niedzielę obejrzeć na streamingach? Lista dobrych seriali i filmów

Wybór odpowiedniego serialu czy filmu do obejrzenia w niedzielę może stanowić nie lada wyzwanie. Platformy streamingowe oferują bogactwo treści, co sprawia, że trudno zdecydować, na co właściwie postawić. Dlatego też przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najnowszych i najbardziej porywających produkcji dostępnych online, które doskonale umilą Ci niedzielny wieczór. Sprawdź, co dobrego obejrzysz na Netflix, HBO Max, Disney+, SkyShowtime czy Prime Video.

„Informacja zwrotna” (serial) – Netflix



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„The Crown”, sezon 6., część pierwsza (serial) – Netflix



Oparty na wydarzeniach historycznych serial „The Crown” przedstawia historię królowej Elżbiety II oraz polityczne i osobiste losy, które ukształtowały jej panowanie. 6. sezon serialu, będzie już ostatnim. Związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda kwitnie. Jednak niefortunna podróż samochodem ma katastrofalne skutki.



„Zabójca” (film) – Netflix



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której - jak twierdzi - nie ma nic osobistego.



„Recepta na przekręt” (film) – Netflix



Samotnie wychowująca córkę kobieta, która ledwo wiąże koniec z końcem, dołącza do upadającego start-upu farmaceutycznego, gdzie zostaje uwikłana w nielegalną działalność.



„Światło, którego nie widać” (serial) – Netflix



Pod koniec II wojny światowej splatają się losy niewidomej Francuzki i niemieckiego żołnierza.



„W szponach Twin Flames” (serial dokumentalny) – Netflix



Byli klienci firmy mającej pomagać ludziom odnaleźć prawdziwą miłość opowiadają w tym serialu dokumentalnym o szokujących praktykach, jakich dopuszczali się założyciele.



„Skandal Bettencourt: Jak oszukano najbogatszą kobietę świata” (serial dokumentalny) – Netflix

Jak konflikt między najbogatszą kobietą świata i jej córką zmienił się w skandal na cały kraj? O tym opowiada ten serial dokumentalny.





„David Holmes: Chłopiec, który przeżył” (film) – HBO Max

Dokument o Danielu Radcliffe'ie i jego dublerze Davidzie Holmesie, których bliska przyjaźń zostaje wystawiona na próbę za sprawą tragicznego wypadku.





„Czarne bractwo. BlacKkKlansman” (film) – HBO Max

Kolorado Springs, lata 70. Afroamerykański policjant i jego kolega prowadzą tajną operację mającą na celu infiltrację Ku Klux Klanu.



„Blue Beetle” (film) – HBO Max

Absolwent college'u Jaime Reyes wraca do domu pełen marzeń dotyczących przyszłości. Szybko jednak okazuje się, że miejsce bardzo zmieniło się pod jego nieobecność.



„Wojna o jutro” (film) – HBO Max

Dan jest zdeterminowany, by ocalić świat dla swojej córki. Łączy siły ze swoim dawno niewidzianym ojcem naukowcem, aby na nowo napisać losy planety.



„W niemieckim domu” (serial) – Disney+



Eva Bruhn to młoda kobieta, która już niebawem ma się zaręczyć. Los sprawia, że zostaje poproszona o bycie tłumaczką w czasie procesów oficerów SS. Rodzice i przyszły narzeczony próbują odwieźć ją od tego pomysłu, ale Eva podąża za swoim instynktem i przyjmuje ofertę pracy. Wkrótce odkrywa, że ma bardziej osobisty związek z procesem, niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić.



„Morderstwo na końcu świata” (serial) – Disney+



Serial kryminalny, w którym śledztwo prowadzi ktoś nietypowy – detektywka amatorka, a zarazem obeznana z nowoczesną technologią hakerka z pokolenia Z, Darby Hart. W tym nowym serialu stroniący od świata miliarder zaprasza Darby razem z ośmioma innymi osobami w odległe i oszałamiające miejsce. Kiedy jeden z gości zostaje znaleziony martwy, Darby musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, aby dowieść, że było to faktycznie morderstwo, zanim z rąk mordercy zginie kolejna osoba.



„Quiz lady” (film) – Disney+



Komedia opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie i teleturnieju, który może być kluczem do rozwiązania ich problemów. Błyskotliwa, ale znerwicowana miłośniczka teleturniejów, Anne, i jej wyobcowana, niezorganizowana siostra, Jenny, muszą współpracować, aby pomóc spłacić długi hazardowe swojej matki. Kiedy ukochany pies Anne zostaje porwany, wyruszają w dziką wyprawę, aby zdobyć pieniądze w jedyny znany im sposób: zmieniając Anne w prawdziwą mistrzynię teleturniejów. Film wyreżyserowała Jessica Yu („Grey's Anatomy: Chirurdzy”), a scenariusz napisała Jen D’Angelo („Hocus Pocus 2”).



„Fellow Travelers” (serial) – SkyShowtime

Stworzony przez nominowanego do Oscara Rona Nyswanera („Philadelphia”, „Homeland”) serial Fellow Travelers to oparta na powieści Thomasa Mallona historia miłosna i thriller polityczny. Jest to opowieść o wybuchowej miłości, która połączyła dwóch bardzo różnych mężczyzn. Matt Bomer gra charyzmatycznego Hawkinsa Fullera, który robi karierę za kulisami polityki. Pewnego dnia Hawkins poznaje Tima Laughlina (Jonathan Bailey), młodego człowieka pełnego ideałów. Ich romans zaczyna się w momencie, kiedy Joseph McCarthy i Roy Cohn wypowiadają wojnę demoralizatorom i dewiantom seksualnym, dając początek jednemu z najmroczniejszych okresów w XX-wiecznej historii USA.



„Codename: Annika” (serial) – SkyShowtime

Fińska detektyw Emma Haka, która nadal uczy się działania pod przykrywką, zostaje wysłana do Sztokholmu, aby zbadać sprawę oszustw w branży dzieł sztuki. Spokojna i opanowana Emma wciela się w szaloną, imprezową Annikę Stormare. Jej celem jest zbliżenie się do właściciela galerii, Rasmusa Ståhlgrena, podejrzanego o związki z Blanko, który zajmuje się praniem brudnych pieniędzy i jak dotąd pozostaje nieuchwytny. Śledztwo prowadzi Emmę w odmęty półświatka i sprawia, że jej tożsamość zaczyna coraz bardziej zlewać się z tożsamością Anniki – dziewczyny, która faktycznie istniała, i zostawiła po sobie sieć skomplikowanych tajemnic. Aby nie stracić z oczu Blanko, Emma musi podejmować decyzje, które mogą na zawsze zmienić życie jej i jej bliskich. Szybko jednak okaże się, że najtrudniejsze będzie niezatracenie samej siebie.



„Renfield” (serial) – SkyShowtime



W tej współczesnej opowieści o potworze poznajemy historię wiernego sługi Draculi. Nicholas Hoult („Mad Max: Fury Road”, filmy z serii „X-Men”) wciela się w Renfielda, udręczonego pomocnika najbardziej narcystycznego szefa w historii, czyli Draculi (w tej roli nagrodzony Oscarem Nicolas Cage).

Renfield zmuszony jest znajdować swojemu mistrzowi ofiary i spełniać każde jego życzenie, nawet to najbardziej wynaturzone. Jednak teraz, po wiekach służby, Renfield gotów jest spróbować samodzielnego życia poza cieniem Księcia Ciemności. Gdyby tylko udało mu się wymyślić, jak zerwać łączącą ich więź...



„Air” (film) – Prime Video



Historia Sonny'ego Vaccaro oraz tego, jak udało mu się doprowadzić firmę Nike do zawarcia kontraktu z koszykarzem Michaelem Jordanem.



„Przymierze” (film) – Prime Video



W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.Czytaj też:

