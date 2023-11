Szukasz dobrego filmu? To lista 15 najlepszych thrillerów na Disney+

Na Disney+ jest cała masa filmów, z których możemy wybierać. Czasami jednak nadmiar opcji sprawia, że sami nie wiemy, co chcemy obejrzeć, a poszukiwania zajmują więcej czasu, niż samo oglądanie. Korzystając z listy najlepiej ocenianych filmów, wyłoniliśmy zestawienie 15 najlepszych thrillerów na platformie Disney+. Jeżeli jesteś jej subskrybentem, tych pozycji nie powinieneś omijać!

Najlepsze thrillery na Disney+

15. „Niebiańska plaży”

Przebywający w Tajlandii Amerykanin Richard poznaje parę Francuzów. Proponuje im wycieczkę na nieznaną, rajską wyspę.



14. „Niepowstrzymany”



Opuszczony przez maszynistę pociąg pędzi po torach Pensylwanii. Pracownicy kolei podejmują próby zatrzymania niebezpiecznego składu.



13. „Co kryje prawda”



Po wyjeździe córki na studia Norman i Claire wyprowadzają się z miasta. Wkrótce w nowym domu zaczyna straszyć.



12. „Niezniszczalny”



Jedyny ocalały z katastrofy pociągu, David Dunn, dzięki fanatykowi komiksów odkrywa w sobie nadludzkie możliwości.



11. „Czerwoa Jaskółka”



Młoda Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Budapesztu, gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy.



10. „Z archiwum X”



Agenci Mulder i Scully próbują uratować ludzkość przed śmiercionośną bronią. Prowadzą prywatne śledztwo w sprawie pozarządowego spisku.



9. „Więzień labiryntu”



Thomas traci pamięć i budzi się w ciemnej windzie. Wkrótce odkrywa, że został porwany wraz z innymi nastolatkami.



8. „Źle się dzieje w El Royale”



Siedmioro obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę, spotyka się w hotelu El Royale.



7. „Bez twarzy”



By zlokalizować bombę w centrum Los Angeles, agent Sean Archer przyjmuje tożsamość zabójcy swojego syna.



6. „Psychopata”



Specjalistka zajmująca się psychiką seryjnych morderców pomaga policjantce w śledztwie.



5. „Siła strachu”



Kiedy matka Emily popełnia samobójstwo, dziewczynka wraz z ojcem zamieszkuje na wsi, gdzie zaprzyjaźnia się z tajemniczym Charliem.



4. „Ja, robot”



W roku 2035 roboty pomagają ludziom w codziennym życiu. Gdy ginie twórca zaawansowanego modelu, detektyw podejrzewa, że zabiła go maszyna.



3. „Deja Vu”



Agent Carlin prowadzi sprawę eksplozji promu, w której śmierć poniosło kilkaset osób. Dzięki najnowszej technologii FBI może oglądać wydarzenia sprzed kilku dni.



2. „Notatki o skandalu”



Ekranizacja powieści Zoe Heller. 40-letnia nauczycielka rozpoczyna romans z 15-letnim uczniem. Powierniczką jej sekretu staje się koleżanka z pracy.



1. „Karmazynowy przypływ”



Na odciętym od świata atomowym okręcie podwodnym USS Alabama dochodzi do konfliktu oficerów podczas wojny domowej w Rosji.Czytaj też:

